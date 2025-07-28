- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
1 225
盈利交易:
888 (72.48%)
亏损交易:
337 (27.51%)
最好交易:
134.95 EUR
最差交易:
-175.35 EUR
毛利:
3 904.56 EUR (48 158 805 pips)
毛利亏损:
-3 639.95 EUR (23 770 212 pips)
最大连续赢利:
65 (235.19 EUR)
最大连续盈利:
353.43 EUR (36)
夏普比率:
0.05
交易活动:
93.13%
最大入金加载:
18.36%
最近交易:
11 几小时前
每周交易:
28
平均持有时间:
2 天
采收率:
0.38
长期交易:
641 (52.33%)
短期交易:
584 (47.67%)
利润因子:
1.07
预期回报:
0.22 EUR
平均利润:
4.40 EUR
平均损失:
-10.80 EUR
最大连续失误:
20 (-235.36 EUR)
最大连续亏损:
-593.09 EUR (8)
每月增长:
36.80%
年度预测:
446.55%
算法交易:
28%
结余跌幅:
绝对:
4.77 EUR
最大值:
700.38 EUR (75.96%)
相对跌幅:
结余:
74.74% (649.43 EUR)
净值:
70.23% (563.53 EUR)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|384
|XAUUSD+
|375
|EURUSD+
|278
|AUDUSD+
|71
|EURJPY+
|24
|ETHUSD
|14
|XAUEUR+
|6
|EURAUD+
|3
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|BTCUSD
|264
|XAUUSD+
|488
|EURUSD+
|384
|AUDUSD+
|38
|EURJPY+
|-92
|ETHUSD
|31
|XAUEUR+
|35
|EURAUD+
|9
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|BTCUSD
|3.2M
|XAUUSD+
|52K
|EURUSD+
|23K
|AUDUSD+
|2.2K
|EURJPY+
|-2.9K
|ETHUSD
|66K
|XAUEUR+
|3.1K
|EURAUD+
|517
|
10M 20M 30M 40M 50M
|
10M 20M 30M 40M 50M
|
10M 20M 30M 40M 50M
- 入金加载
- 提取
最好交易: +134.95 EUR
最差交易: -175 EUR
最大连续赢利: 36
最大连续失误: 8
最大连续盈利: +235.19 EUR
最大连续亏损: -235.36 EUR
Trading using Ofir Blue hedging features
