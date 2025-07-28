信号部分
信号 / MetaTrader 5 / Ofir Blue Hedging
Gad Benisty

Ofir Blue Hedging

Gad Benisty
0条评论
可靠性
21
0 / 0 USD
增长自 2025 129%
VantageInternational-Live 4
1:500
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
1 225
盈利交易:
888 (72.48%)
亏损交易:
337 (27.51%)
最好交易:
134.95 EUR
最差交易:
-175.35 EUR
毛利:
3 904.56 EUR (48 158 805 pips)
毛利亏损:
-3 639.95 EUR (23 770 212 pips)
最大连续赢利:
65 (235.19 EUR)
最大连续盈利:
353.43 EUR (36)
夏普比率:
0.05
交易活动:
93.13%
最大入金加载:
18.36%
最近交易:
11 几小时前
每周交易:
28
平均持有时间:
2 天
采收率:
0.38
长期交易:
641 (52.33%)
短期交易:
584 (47.67%)
利润因子:
1.07
预期回报:
0.22 EUR
平均利润:
4.40 EUR
平均损失:
-10.80 EUR
最大连续失误:
20 (-235.36 EUR)
最大连续亏损:
-593.09 EUR (8)
每月增长:
36.80%
年度预测:
446.55%
算法交易:
28%
结余跌幅:
绝对:
4.77 EUR
最大值:
700.38 EUR (75.96%)
相对跌幅:
结余:
74.74% (649.43 EUR)
净值:
70.23% (563.53 EUR)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
BTCUSD 384
XAUUSD+ 375
EURUSD+ 278
AUDUSD+ 71
EURJPY+ 24
ETHUSD 14
XAUEUR+ 6
EURAUD+ 3
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
BTCUSD 264
XAUUSD+ 488
EURUSD+ 384
AUDUSD+ 38
EURJPY+ -92
ETHUSD 31
XAUEUR+ 35
EURAUD+ 9
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
BTCUSD 3.2M
XAUUSD+ 52K
EURUSD+ 23K
AUDUSD+ 2.2K
EURJPY+ -2.9K
ETHUSD 66K
XAUEUR+ 3.1K
EURAUD+ 517
10M 20M 30M 40M 50M
10M 20M 30M 40M 50M
10M 20M 30M 40M 50M
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +134.95 EUR
最差交易: -175 EUR
最大连续赢利: 36
最大连续失误: 8
最大连续盈利: +235.19 EUR
最大连续亏损: -235.36 EUR

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 VantageInternational-Live 4 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

VantageInternational-Live
19.54 × 46
VantageInternational-Live 5
3118.00 × 1
Trading using Ofir Blue hedging features
没有评论
2025.12.29 10:20
High current drawdown in 42% indicates the absence of risk limitation
2025.12.29 02:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.26 15:14
High current drawdown in 50% indicates the absence of risk limitation
2025.12.26 14:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.26 08:08
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.12.26 05:05
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.26 04:02
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.12.26 03:02
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 04:53
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.19 04:17
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.18 18:08
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.18 07:06
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.18 06:03
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.12.18 03:00
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.17 16:51
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.10 19:37
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.10 18:37
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.07 23:14
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.07 22:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.07 16:18
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
