Señales / MetaTrader 5 / Ofir Blue Hedging
Gad Benisty

Ofir Blue Hedging

Gad Benisty
0 comentarios
Fiabilidad
21 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2025 129%
VantageInternational-Live 4
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
1 225
Transacciones Rentables:
888 (72.48%)
Transacciones Irrentables:
337 (27.51%)
Mejor transacción:
134.95 EUR
Peor transacción:
-175.35 EUR
Beneficio Bruto:
3 904.56 EUR (48 158 805 pips)
Pérdidas Brutas:
-3 639.95 EUR (23 770 212 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
65 (235.19 EUR)
Beneficio máximo consecutivo:
353.43 EUR (36)
Ratio de Sharpe:
0.05
Actividad comercial:
93.13%
Carga máxima del depósito:
18.36%
Último trade:
12 horas
Trades a la semana:
28
Tiempo medio de espera:
2 días
Factor de Recuperación:
0.38
Transacciones Largas:
641 (52.33%)
Transacciones Cortas:
584 (47.67%)
Factor de Beneficio:
1.07
Beneficio Esperado:
0.22 EUR
Beneficio medio:
4.40 EUR
Pérdidas medias:
-10.80 EUR
Máximo de pérdidas consecutivas:
20 (-235.36 EUR)
Pérdidas máximas consecutivas:
-593.09 EUR (8)
Crecimiento al mes:
36.80%
Pronóstico anual:
446.55%
Trading algorítmico:
28%
Reducción de balance:
Absoluto:
4.77 EUR
Máxima:
700.38 EUR (75.96%)
Reducción relativa:
De balance:
74.74% (649.43 EUR)
De fondos:
70.23% (563.53 EUR)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
BTCUSD 384
XAUUSD+ 375
EURUSD+ 278
AUDUSD+ 71
EURJPY+ 24
ETHUSD 14
XAUEUR+ 6
EURAUD+ 3
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
BTCUSD 264
XAUUSD+ 488
EURUSD+ 384
AUDUSD+ 38
EURJPY+ -92
ETHUSD 31
XAUEUR+ 35
EURAUD+ 9
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
BTCUSD 3.2M
XAUUSD+ 52K
EURUSD+ 23K
AUDUSD+ 2.2K
EURJPY+ -2.9K
ETHUSD 66K
XAUEUR+ 3.1K
EURAUD+ 517
10M 20M 30M 40M 50M
10M 20M 30M 40M 50M
10M 20M 30M 40M 50M
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +134.95 EUR
Peor transacción: -175 EUR
Máximo de ganancias consecutivas: 36
Máximo de pérdidas consecutivas: 8
Beneficio máximo consecutivo: +235.19 EUR
Pérdidas máximas consecutivas: -235.36 EUR

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "VantageInternational-Live 4" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

VantageInternational-Live
19.54 × 46
VantageInternational-Live 5
3118.00 × 1
Trading using Ofir Blue hedging features
No hay comentarios
2025.12.29 10:20
High current drawdown in 42% indicates the absence of risk limitation
2025.12.29 02:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.26 15:14
High current drawdown in 50% indicates the absence of risk limitation
2025.12.26 14:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.26 08:08
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.12.26 05:05
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.26 04:02
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.12.26 03:02
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 04:53
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.19 04:17
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.18 18:08
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.18 07:06
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.18 06:03
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.12.18 03:00
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.17 16:51
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.10 19:37
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.10 18:37
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.07 23:14
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.07 22:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.07 16:18
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
