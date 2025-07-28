- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
1 225
Transacciones Rentables:
888 (72.48%)
Transacciones Irrentables:
337 (27.51%)
Mejor transacción:
134.95 EUR
Peor transacción:
-175.35 EUR
Beneficio Bruto:
3 904.56 EUR (48 158 805 pips)
Pérdidas Brutas:
-3 639.95 EUR (23 770 212 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
65 (235.19 EUR)
Beneficio máximo consecutivo:
353.43 EUR (36)
Ratio de Sharpe:
0.05
Actividad comercial:
93.13%
Carga máxima del depósito:
18.36%
Último trade:
12 horas
Trades a la semana:
28
Tiempo medio de espera:
2 días
Factor de Recuperación:
0.38
Transacciones Largas:
641 (52.33%)
Transacciones Cortas:
584 (47.67%)
Factor de Beneficio:
1.07
Beneficio Esperado:
0.22 EUR
Beneficio medio:
4.40 EUR
Pérdidas medias:
-10.80 EUR
Máximo de pérdidas consecutivas:
20 (-235.36 EUR)
Pérdidas máximas consecutivas:
-593.09 EUR (8)
Crecimiento al mes:
36.80%
Pronóstico anual:
446.55%
Trading algorítmico:
28%
Reducción de balance:
Absoluto:
4.77 EUR
Máxima:
700.38 EUR (75.96%)
Reducción relativa:
De balance:
74.74% (649.43 EUR)
De fondos:
70.23% (563.53 EUR)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|384
|XAUUSD+
|375
|EURUSD+
|278
|AUDUSD+
|71
|EURJPY+
|24
|ETHUSD
|14
|XAUEUR+
|6
|EURAUD+
|3
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|BTCUSD
|264
|XAUUSD+
|488
|EURUSD+
|384
|AUDUSD+
|38
|EURJPY+
|-92
|ETHUSD
|31
|XAUEUR+
|35
|EURAUD+
|9
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|BTCUSD
|3.2M
|XAUUSD+
|52K
|EURUSD+
|23K
|AUDUSD+
|2.2K
|EURJPY+
|-2.9K
|ETHUSD
|66K
|XAUEUR+
|3.1K
|EURAUD+
|517
|
10M 20M 30M 40M 50M
|
10M 20M 30M 40M 50M
|
10M 20M 30M 40M 50M
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +134.95 EUR
Peor transacción: -175 EUR
Máximo de ganancias consecutivas: 36
Máximo de pérdidas consecutivas: 8
Beneficio máximo consecutivo: +235.19 EUR
Pérdidas máximas consecutivas: -235.36 EUR
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "VantageInternational-Live 4" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
VantageInternational-Live
|19.54 × 46
|
VantageInternational-Live 5
|3118.00 × 1
Trading using Ofir Blue hedging features
No hay comentarios