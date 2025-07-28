シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / Ofir Blue Hedging
Gad Benisty

Ofir Blue Hedging

Gad Benisty
レビュー0件
信頼性
21週間
0 / 0 USD
成長(開始日): 2025 129%
VantageInternational-Live 4
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
1 225
利益トレード:
888 (72.48%)
損失トレード:
337 (27.51%)
ベストトレード:
134.95 EUR
最悪のトレード:
-175.35 EUR
総利益:
3 904.56 EUR (48 158 805 pips)
総損失:
-3 639.95 EUR (23 770 212 pips)
最大連続の勝ち:
65 (235.19 EUR)
最大連続利益:
353.43 EUR (36)
シャープレシオ:
0.05
取引アクティビティ:
93.13%
最大入金額:
18.36%
最近のトレード:
17 時間前
1週間当たりの取引:
28
平均保有時間:
2 日
リカバリーファクター:
0.38
長いトレード:
641 (52.33%)
短いトレード:
584 (47.67%)
プロフィットファクター:
1.07
期待されたペイオフ:
0.22 EUR
平均利益:
4.40 EUR
平均損失:
-10.80 EUR
最大連続の負け:
20 (-235.36 EUR)
最大連続損失:
-593.09 EUR (8)
月間成長:
36.80%
年間予想:
446.55%
アルゴリズム取引:
28%
残高によるドローダウン:
絶対:
4.77 EUR
最大の:
700.38 EUR (75.96%)
比較ドローダウン:
残高による:
74.74% (649.43 EUR)
エクイティによる:
70.23% (563.53 EUR)

配布

シンボル ディール Sell Buy
BTCUSD 384
XAUUSD+ 375
EURUSD+ 278
AUDUSD+ 71
EURJPY+ 24
ETHUSD 14
XAUEUR+ 6
EURAUD+ 3
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
BTCUSD 264
XAUUSD+ 488
EURUSD+ 384
AUDUSD+ 38
EURJPY+ -92
ETHUSD 31
XAUEUR+ 35
EURAUD+ 9
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
BTCUSD 3.2M
XAUUSD+ 52K
EURUSD+ 23K
AUDUSD+ 2.2K
EURJPY+ -2.9K
ETHUSD 66K
XAUEUR+ 3.1K
EURAUD+ 517
10M 20M 30M 40M 50M
10M 20M 30M 40M 50M
10M 20M 30M 40M 50M
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +134.95 EUR
最悪のトレード: -175 EUR
最大連続の勝ち: 36
最大連続の負け: 8
最大連続利益: +235.19 EUR
最大連続損失: -235.36 EUR

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"VantageInternational-Live 4"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

VantageInternational-Live
19.54 × 46
VantageInternational-Live 5
3118.00 × 1
Trading using Ofir Blue hedging features
レビューなし
