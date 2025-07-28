- 成長
トレード:
1 225
利益トレード:
888 (72.48%)
損失トレード:
337 (27.51%)
ベストトレード:
134.95 EUR
最悪のトレード:
-175.35 EUR
総利益:
3 904.56 EUR (48 158 805 pips)
総損失:
-3 639.95 EUR (23 770 212 pips)
最大連続の勝ち:
65 (235.19 EUR)
最大連続利益:
353.43 EUR (36)
シャープレシオ:
0.05
取引アクティビティ:
93.13%
最大入金額:
18.36%
最近のトレード:
17 時間前
1週間当たりの取引:
28
平均保有時間:
2 日
リカバリーファクター:
0.38
長いトレード:
641 (52.33%)
短いトレード:
584 (47.67%)
プロフィットファクター:
1.07
期待されたペイオフ:
0.22 EUR
平均利益:
4.40 EUR
平均損失:
-10.80 EUR
最大連続の負け:
20 (-235.36 EUR)
最大連続損失:
-593.09 EUR (8)
月間成長:
36.80%
年間予想:
446.55%
アルゴリズム取引:
28%
残高によるドローダウン:
絶対:
4.77 EUR
最大の:
700.38 EUR (75.96%)
比較ドローダウン:
残高による:
74.74% (649.43 EUR)
エクイティによる:
70.23% (563.53 EUR)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|384
|XAUUSD+
|375
|EURUSD+
|278
|AUDUSD+
|71
|EURJPY+
|24
|ETHUSD
|14
|XAUEUR+
|6
|EURAUD+
|3
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|BTCUSD
|264
|XAUUSD+
|488
|EURUSD+
|384
|AUDUSD+
|38
|EURJPY+
|-92
|ETHUSD
|31
|XAUEUR+
|35
|EURAUD+
|9
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|BTCUSD
|3.2M
|XAUUSD+
|52K
|EURUSD+
|23K
|AUDUSD+
|2.2K
|EURJPY+
|-2.9K
|ETHUSD
|66K
|XAUEUR+
|3.1K
|EURAUD+
|517
Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +134.95 EUR
最悪のトレード: -175 EUR
最大連続の勝ち: 36
最大連続の負け: 8
最大連続利益: +235.19 EUR
最大連続損失: -235.36 EUR
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"VantageInternational-Live 4"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
VantageInternational-Live
|19.54 × 46
VantageInternational-Live 5
|3118.00 × 1
Trading using Ofir Blue hedging features
レビューなし