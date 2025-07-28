- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
1 225
Gewinntrades:
888 (72.48%)
Verlusttrades:
337 (27.51%)
Bester Trade:
134.95 EUR
Schlechtester Trade:
-175.35 EUR
Bruttoprofit:
3 904.56 EUR (48 158 805 pips)
Bruttoverlust:
-3 639.95 EUR (23 770 212 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
65 (235.19 EUR)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
353.43 EUR (36)
Sharpe Ratio:
0.05
Trading-Aktivität:
93.13%
Max deposit load:
18.36%
Letzter Trade:
19 Stunden
Trades pro Woche:
28
Durchschn. Haltezeit:
2 Tage
Erholungsfaktor:
0.38
Long-Positionen:
641 (52.33%)
Short-Positionen:
584 (47.67%)
Profit-Faktor:
1.07
Mathematische Gewinnerwartung:
0.22 EUR
Durchschnittlicher Profit:
4.40 EUR
Durchschnittlicher Verlust:
-10.80 EUR
Max. aufeinandergehende Verluste:
20 (-235.36 EUR)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-593.09 EUR (8)
Wachstum pro Monat :
36.80%
Jahresprognose:
446.55%
Algo-Trading:
28%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
4.77 EUR
Maximaler:
700.38 EUR (75.96%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
74.74% (649.43 EUR)
Kapital:
70.23% (563.53 EUR)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|384
|XAUUSD+
|375
|EURUSD+
|278
|AUDUSD+
|71
|EURJPY+
|24
|ETHUSD
|14
|XAUEUR+
|6
|EURAUD+
|3
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|BTCUSD
|264
|XAUUSD+
|488
|EURUSD+
|384
|AUDUSD+
|38
|EURJPY+
|-92
|ETHUSD
|31
|XAUEUR+
|35
|EURAUD+
|9
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|BTCUSD
|3.2M
|XAUUSD+
|52K
|EURUSD+
|23K
|AUDUSD+
|2.2K
|EURJPY+
|-2.9K
|ETHUSD
|66K
|XAUEUR+
|3.1K
|EURAUD+
|517
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +134.95 EUR
Schlechtester Trade: -175 EUR
Max. aufeinandergehende Gewinne: 36
Max. aufeinandergehende Verluste: 8
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +235.19 EUR
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -235.36 EUR
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "VantageInternational-Live 4" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
Trading using Ofir Blue hedging features
