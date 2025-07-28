SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 5 / Ofir Blue Hedging
Gad Benisty

Ofir Blue Hedging

Gad Benisty
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
21 Wochen
0 / 0 USD
Wachstum seit 2025 129%
VantageInternational-Live 4
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
1 225
Gewinntrades:
888 (72.48%)
Verlusttrades:
337 (27.51%)
Bester Trade:
134.95 EUR
Schlechtester Trade:
-175.35 EUR
Bruttoprofit:
3 904.56 EUR (48 158 805 pips)
Bruttoverlust:
-3 639.95 EUR (23 770 212 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
65 (235.19 EUR)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
353.43 EUR (36)
Sharpe Ratio:
0.05
Trading-Aktivität:
93.13%
Max deposit load:
18.36%
Letzter Trade:
19 Stunden
Trades pro Woche:
28
Durchschn. Haltezeit:
2 Tage
Erholungsfaktor:
0.38
Long-Positionen:
641 (52.33%)
Short-Positionen:
584 (47.67%)
Profit-Faktor:
1.07
Mathematische Gewinnerwartung:
0.22 EUR
Durchschnittlicher Profit:
4.40 EUR
Durchschnittlicher Verlust:
-10.80 EUR
Max. aufeinandergehende Verluste:
20 (-235.36 EUR)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-593.09 EUR (8)
Wachstum pro Monat :
36.80%
Jahresprognose:
446.55%
Algo-Trading:
28%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
4.77 EUR
Maximaler:
700.38 EUR (75.96%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
74.74% (649.43 EUR)
Kapital:
70.23% (563.53 EUR)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
BTCUSD 384
XAUUSD+ 375
EURUSD+ 278
AUDUSD+ 71
EURJPY+ 24
ETHUSD 14
XAUEUR+ 6
EURAUD+ 3
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
BTCUSD 264
XAUUSD+ 488
EURUSD+ 384
AUDUSD+ 38
EURJPY+ -92
ETHUSD 31
XAUEUR+ 35
EURAUD+ 9
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
BTCUSD 3.2M
XAUUSD+ 52K
EURUSD+ 23K
AUDUSD+ 2.2K
EURJPY+ -2.9K
ETHUSD 66K
XAUEUR+ 3.1K
EURAUD+ 517
10M 20M 30M 40M 50M
10M 20M 30M 40M 50M
10M 20M 30M 40M 50M
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +134.95 EUR
Schlechtester Trade: -175 EUR
Max. aufeinandergehende Gewinne: 36
Max. aufeinandergehende Verluste: 8
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +235.19 EUR
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -235.36 EUR

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "VantageInternational-Live 4" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

VantageInternational-Live
19.54 × 46
VantageInternational-Live 5
3118.00 × 1
Trading using Ofir Blue hedging features
2025.12.29 10:20
High current drawdown in 42% indicates the absence of risk limitation
2025.12.29 02:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.26 15:14
High current drawdown in 50% indicates the absence of risk limitation
2025.12.26 14:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.26 08:08
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.12.26 05:05
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.26 04:02
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.12.26 03:02
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 04:53
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.19 04:17
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.18 18:08
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.18 07:06
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.18 06:03
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.12.18 03:00
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.17 16:51
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.10 19:37
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.10 18:37
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.07 23:14
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.07 22:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.07 16:18
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
