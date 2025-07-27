- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
227
Kârla kapanan işlemler:
184 (81.05%)
Zararla kapanan işlemler:
43 (18.94%)
En iyi işlem:
25.96 USD
En kötü işlem:
-30.00 USD
Brüt kâr:
1 445.95 USD (144 517 pips)
Brüt zarar:
-142.41 USD (14 217 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
62 (534.61 USD)
Maksimum ardışık kâr:
534.61 USD (62)
Sharpe oranı:
0.83
Alım-satım etkinliği:
97.68%
Maks. mevduat yükü:
8.79%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
89
Ort. tutma süresi:
6 gün
Düzelme faktörü:
24.96
Alış işlemleri:
115 (50.66%)
Satış işlemleri:
112 (49.34%)
Kâr faktörü:
10.15
Beklenen getiri:
5.74 USD
Ortalama kâr:
7.86 USD
Ortalama zarar:
-3.31 USD
Maksimum ardışık kayıp:
7 (-52.23 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-52.23 USD (7)
Aylık büyüme:
18.69%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
52.23 USD (2.05%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
2.05% (52.23 USD)
Varlığa göre:
35.22% (695.29 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|67
|EURUSD
|65
|AUDUSD
|49
|NZDUSD
|46
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|GBPUSD
|481
|EURUSD
|443
|AUDUSD
|171
|NZDUSD
|209
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|GBPUSD
|48K
|EURUSD
|44K
|AUDUSD
|17K
|NZDUSD
|21K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +25.96 USD
En kötü işlem: -30 USD
Maksimum ardışık kazanç: 62
Maksimum ardışık kayıp: 7
Maksimum ardışık kâr: +534.61 USD
Maksimum ardışık zarar: -52.23 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RoboForex-Pro-5" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarketsSC-Live15
|0.00 × 1
|
RoboForex-Pro-4
|0.00 × 6
|
ForexClubBY-MT4 Real Server
|0.58 × 12
|
Exness-Real9
|1.25 × 4
|
RoboForex-Pro
|2.43 × 47
|
RoboForex-Pro-5
|2.50 × 24
|
ICMarketsSC-Live23
|3.50 × 4
|
Alpari-Pro.ECN
|3.67 × 3
Use fixed lot size 0.01 for every $2,000.
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 75 USD
64%
0
0
USD
USD
2.2K
USD
USD
9
0%
227
81%
98%
10.15
5.74
USD
USD
35%
1:500