Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RoboForex-Pro-5" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsSC-Live15 0.00 × 1 RoboForex-Pro-4 0.00 × 6 ForexClubBY-MT4 Real Server 0.58 × 12 Exness-Real9 1.25 × 4 RoboForex-Pro 2.43 × 47 RoboForex-Pro-5 2.50 × 24 ICMarketsSC-Live23 3.50 × 4 Alpari-Pro.ECN 3.67 × 3 giriş yap veya kaydol Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfenveya