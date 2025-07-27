Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "RoboForex-Pro-5" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

ICMarketsSC-Live15 0.00 × 1 RoboForex-Pro-4 0.00 × 6 ForexClubBY-MT4 Real Server 0.58 × 12 Exness-Real9 1.25 × 4 RoboForex-Pro 2.43 × 47 RoboForex-Pro-5 2.50 × 24 ICMarketsSC-Live23 3.50 × 4 Alpari-Pro.ECN 3.67 × 3