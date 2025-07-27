SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / MajuBotic Pro
Noor Nasrul Md Noor

MajuBotic Pro

Noor Nasrul Md Noor
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
22 Wochen
0 / 0 USD
Für 75 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 34%
RoboForex-Pro-5
1:500
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
479
Gewinntrades:
332 (69.31%)
Verlusttrades:
147 (30.69%)
Bester Trade:
25.96 USD
Schlechtester Trade:
-30.14 USD
Bruttoprofit:
2 342.11 USD (234 068 pips)
Bruttoverlust:
-1 443.68 USD (144 294 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
62 (534.61 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
534.61 USD (62)
Sharpe Ratio:
0.22
Trading-Aktivität:
98.68%
Max deposit load:
22.70%
Letzter Trade:
2 Stunden
Trades pro Woche:
16
Durchschn. Haltezeit:
12 Tage
Erholungsfaktor:
1.64
Long-Positionen:
298 (62.21%)
Short-Positionen:
181 (37.79%)
Profit-Faktor:
1.62
Mathematische Gewinnerwartung:
1.88 USD
Durchschnittlicher Profit:
7.05 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-9.82 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
18 (-329.13 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-329.13 USD (18)
Wachstum pro Monat :
-11.39%
Jahresprognose:
-100.00%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
547.07 USD (16.07%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
23.72% (547.07 USD)
Kapital:
58.46% (1 186.60 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
GBPUSD 141
EURUSD 138
AUDUSD 102
NZDUSD 98
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
GBPUSD 184
EURUSD 558
AUDUSD 356
NZDUSD -200
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
GBPUSD 18K
EURUSD 56K
AUDUSD 36K
NZDUSD -20K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +25.96 USD
Schlechtester Trade: -30 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 62
Max. aufeinandergehende Verluste: 18
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +534.61 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -329.13 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "RoboForex-Pro-5" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

ICMarketsSC-Live15
0.00 × 1
RoboForex-Pro-4
0.00 × 6
ForexClubBY-MT4 Real Server
0.58 × 12
Exness-Real9
1.25 × 4
RoboForex-Pro
2.43 × 47
RoboForex-Pro-5
2.50 × 24
ICMarketsSC-Live23
3.50 × 4
Alpari-Pro.ECN
3.67 × 3
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen

Use fixed lot size 0.01 for every $2,000.

Keine Bewertungen
2025.12.30 19:53
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.30 16:50
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.12.30 15:50
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.24 02:14
Share of trading days is too low
2025.12.22 20:44
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.12.22 18:44
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.22 14:38
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.12.16 18:30
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.16 16:27
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.12.16 15:27
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.16 12:24
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.12 07:13
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.12 06:10
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.12 02:07
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.12 01:07
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.11 20:01
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.11 13:55
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.11.04 15:10
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.04 10:00
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.10.15 01:27
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
MajuBotic Pro
75 USD pro Monat
34%
0
0
USD
1.8K
USD
22
0%
479
69%
99%
1.62
1.88
USD
58%
1:500
Kopieren

Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 4 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.