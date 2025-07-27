- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
479
Gewinntrades:
332 (69.31%)
Verlusttrades:
147 (30.69%)
Bester Trade:
25.96 USD
Schlechtester Trade:
-30.14 USD
Bruttoprofit:
2 342.11 USD (234 068 pips)
Bruttoverlust:
-1 443.68 USD (144 294 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
62 (534.61 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
534.61 USD (62)
Sharpe Ratio:
0.22
Trading-Aktivität:
98.68%
Max deposit load:
22.70%
Letzter Trade:
2 Stunden
Trades pro Woche:
16
Durchschn. Haltezeit:
12 Tage
Erholungsfaktor:
1.64
Long-Positionen:
298 (62.21%)
Short-Positionen:
181 (37.79%)
Profit-Faktor:
1.62
Mathematische Gewinnerwartung:
1.88 USD
Durchschnittlicher Profit:
7.05 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-9.82 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
18 (-329.13 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-329.13 USD (18)
Wachstum pro Monat :
-11.39%
Jahresprognose:
-100.00%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
547.07 USD (16.07%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
23.72% (547.07 USD)
Kapital:
58.46% (1 186.60 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|141
|EURUSD
|138
|AUDUSD
|102
|NZDUSD
|98
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|GBPUSD
|184
|EURUSD
|558
|AUDUSD
|356
|NZDUSD
|-200
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|GBPUSD
|18K
|EURUSD
|56K
|AUDUSD
|36K
|NZDUSD
|-20K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +25.96 USD
Schlechtester Trade: -30 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 62
Max. aufeinandergehende Verluste: 18
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +534.61 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -329.13 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "RoboForex-Pro-5" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
ICMarketsSC-Live15
|0.00 × 1
|
RoboForex-Pro-4
|0.00 × 6
|
ForexClubBY-MT4 Real Server
|0.58 × 12
|
Exness-Real9
|1.25 × 4
|
RoboForex-Pro
|2.43 × 47
|
RoboForex-Pro-5
|2.50 × 24
|
ICMarketsSC-Live23
|3.50 × 4
|
Alpari-Pro.ECN
|3.67 × 3
Use fixed lot size 0.01 for every $2,000.
Keine Bewertungen
