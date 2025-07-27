- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
227
Profit Trade:
184 (81.05%)
Loss Trade:
43 (18.94%)
Best Trade:
25.96 USD
Worst Trade:
-30.00 USD
Profitto lordo:
1 445.95 USD (144 517 pips)
Perdita lorda:
-142.41 USD (14 217 pips)
Vincite massime consecutive:
62 (534.61 USD)
Massimo profitto consecutivo:
534.61 USD (62)
Indice di Sharpe:
0.83
Attività di trading:
97.68%
Massimo carico di deposito:
8.79%
Ultimo trade:
22 ore fa
Trade a settimana:
89
Tempo di attesa medio:
6 giorni
Fattore di recupero:
24.96
Long Trade:
115 (50.66%)
Short Trade:
112 (49.34%)
Fattore di profitto:
10.15
Profitto previsto:
5.74 USD
Profitto medio:
7.86 USD
Perdita media:
-3.31 USD
Massime perdite consecutive:
7 (-52.23 USD)
Massima perdita consecutiva:
-52.23 USD (7)
Crescita mensile:
18.69%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
52.23 USD (2.05%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
2.05% (52.23 USD)
Per equità:
35.22% (695.29 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|67
|EURUSD
|65
|AUDUSD
|49
|NZDUSD
|46
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|GBPUSD
|481
|EURUSD
|443
|AUDUSD
|171
|NZDUSD
|209
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|GBPUSD
|48K
|EURUSD
|44K
|AUDUSD
|17K
|NZDUSD
|21K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +25.96 USD
Worst Trade: -30 USD
Vincite massime consecutive: 62
Massime perdite consecutive: 7
Massimo profitto consecutivo: +534.61 USD
Massima perdita consecutiva: -52.23 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RoboForex-Pro-5" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsSC-Live15
|0.00 × 1
|
RoboForex-Pro-4
|0.00 × 6
|
ForexClubBY-MT4 Real Server
|0.58 × 12
|
Exness-Real9
|1.25 × 4
|
RoboForex-Pro
|2.43 × 47
|
RoboForex-Pro-5
|2.50 × 24
|
ICMarketsSC-Live23
|3.50 × 4
|
Alpari-Pro.ECN
|3.67 × 3
Use fixed lot size 0.01 for every $2,000.
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
75USD al mese
64%
0
0
USD
USD
2.2K
USD
USD
9
0%
227
81%
98%
10.15
5.74
USD
USD
35%
1:500