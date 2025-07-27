SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / MajuBotic Pro
Noor Nasrul Md Noor

MajuBotic Pro

Noor Nasrul Md Noor
0 recensioni
Affidabilità
9 settimane
0 / 0 USD
Copia per 75 USD al mese
crescita dal 2025 64%
RoboForex-Pro-5
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
227
Profit Trade:
184 (81.05%)
Loss Trade:
43 (18.94%)
Best Trade:
25.96 USD
Worst Trade:
-30.00 USD
Profitto lordo:
1 445.95 USD (144 517 pips)
Perdita lorda:
-142.41 USD (14 217 pips)
Vincite massime consecutive:
62 (534.61 USD)
Massimo profitto consecutivo:
534.61 USD (62)
Indice di Sharpe:
0.83
Attività di trading:
97.68%
Massimo carico di deposito:
8.79%
Ultimo trade:
22 ore fa
Trade a settimana:
89
Tempo di attesa medio:
6 giorni
Fattore di recupero:
24.96
Long Trade:
115 (50.66%)
Short Trade:
112 (49.34%)
Fattore di profitto:
10.15
Profitto previsto:
5.74 USD
Profitto medio:
7.86 USD
Perdita media:
-3.31 USD
Massime perdite consecutive:
7 (-52.23 USD)
Massima perdita consecutiva:
-52.23 USD (7)
Crescita mensile:
18.69%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
52.23 USD (2.05%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
2.05% (52.23 USD)
Per equità:
35.22% (695.29 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GBPUSD 67
EURUSD 65
AUDUSD 49
NZDUSD 46
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GBPUSD 481
EURUSD 443
AUDUSD 171
NZDUSD 209
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GBPUSD 48K
EURUSD 44K
AUDUSD 17K
NZDUSD 21K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +25.96 USD
Worst Trade: -30 USD
Vincite massime consecutive: 62
Massime perdite consecutive: 7
Massimo profitto consecutivo: +534.61 USD
Massima perdita consecutiva: -52.23 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RoboForex-Pro-5" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarketsSC-Live15
0.00 × 1
RoboForex-Pro-4
0.00 × 6
ForexClubBY-MT4 Real Server
0.58 × 12
Exness-Real9
1.25 × 4
RoboForex-Pro
2.43 × 47
RoboForex-Pro-5
2.50 × 24
ICMarketsSC-Live23
3.50 × 4
Alpari-Pro.ECN
3.67 × 3
Use fixed lot size 0.01 for every $2,000.

2025.09.17 19:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.17 18:11
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.08.07 13:02
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.07 13:02
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.05 12:47
Share of trading days is too low
2025.08.05 12:47
Share of days for 80% of trades is too low
2025.07.27 08:42
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.27 08:42
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.27 08:42
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.07.27 08:42
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.07.27 08:42
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
