Negociações:
479
Negociações com lucro:
332 (69.31%)
Negociações com perda:
147 (30.69%)
Melhor negociação:
25.96 USD
Pior negociação:
-30.14 USD
Lucro bruto:
2 342.11 USD (234 068 pips)
Perda bruta:
-1 443.68 USD (144 294 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
62 (534.61 USD)
Máximo lucro consecutivo:
534.61 USD (62)
Índice de Sharpe:
0.22
Atividade de negociação:
98.68%
Depósito máximo carregado:
22.70%
Último negócio:
39 minutos atrás
Negociações por semana:
16
Tempo médio de espera:
12 dias
Fator de recuperação:
1.64
Negociações longas:
298 (62.21%)
Negociações curtas:
181 (37.79%)
Fator de lucro:
1.62
Valor esperado:
1.88 USD
Lucro médio:
7.05 USD
Perda média:
-9.82 USD
Máximo de perdas consecutivas:
18 (-329.13 USD)
Máxima perda consecutiva:
-329.13 USD (18)
Crescimento mensal:
-11.39%
Previsão anual:
-100.00%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
547.07 USD (16.07%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
23.72% (547.07 USD)
Pelo Capital Líquido:
58.46% (1 186.60 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|141
|EURUSD
|138
|AUDUSD
|102
|NZDUSD
|98
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|GBPUSD
|184
|EURUSD
|558
|AUDUSD
|356
|NZDUSD
|-200
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|GBPUSD
|18K
|EURUSD
|56K
|AUDUSD
|36K
|NZDUSD
|-20K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +25.96 USD
Pior negociação: -30 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 62
Máximo de perdas consecutivas: 18
Máximo lucro consecutivo: +534.61 USD
Máxima perda consecutiva: -329.13 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "RoboForex-Pro-5" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
ICMarketsSC-Live15
|0.00 × 1
RoboForex-Pro-4
|0.00 × 6
ForexClubBY-MT4 Real Server
|0.58 × 12
Exness-Real9
|1.25 × 4
RoboForex-Pro
|2.43 × 47
RoboForex-Pro-5
|2.50 × 24
ICMarketsSC-Live23
|3.50 × 4
Alpari-Pro.ECN
|3.67 × 3
Use fixed lot size 0.01 for every $2,000.
