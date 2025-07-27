SinaisSeções
Noor Nasrul Md Noor

MajuBotic Pro

Noor Nasrul Md Noor
0 comentários
Confiabilidade
22 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 75 USD por mês
crescimento desde 2025 34%
RoboForex-Pro-5
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
479
Negociações com lucro:
332 (69.31%)
Negociações com perda:
147 (30.69%)
Melhor negociação:
25.96 USD
Pior negociação:
-30.14 USD
Lucro bruto:
2 342.11 USD (234 068 pips)
Perda bruta:
-1 443.68 USD (144 294 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
62 (534.61 USD)
Máximo lucro consecutivo:
534.61 USD (62)
Índice de Sharpe:
0.22
Atividade de negociação:
98.68%
Depósito máximo carregado:
22.70%
Último negócio:
39 minutos atrás
Negociações por semana:
16
Tempo médio de espera:
12 dias
Fator de recuperação:
1.64
Negociações longas:
298 (62.21%)
Negociações curtas:
181 (37.79%)
Fator de lucro:
1.62
Valor esperado:
1.88 USD
Lucro médio:
7.05 USD
Perda média:
-9.82 USD
Máximo de perdas consecutivas:
18 (-329.13 USD)
Máxima perda consecutiva:
-329.13 USD (18)
Crescimento mensal:
-11.39%
Previsão anual:
-100.00%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
547.07 USD (16.07%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
23.72% (547.07 USD)
Pelo Capital Líquido:
58.46% (1 186.60 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
GBPUSD 141
EURUSD 138
AUDUSD 102
NZDUSD 98
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
GBPUSD 184
EURUSD 558
AUDUSD 356
NZDUSD -200
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
GBPUSD 18K
EURUSD 56K
AUDUSD 36K
NZDUSD -20K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +25.96 USD
Pior negociação: -30 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 62
Máximo de perdas consecutivas: 18
Máximo lucro consecutivo: +534.61 USD
Máxima perda consecutiva: -329.13 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "RoboForex-Pro-5" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

ICMarketsSC-Live15
0.00 × 1
RoboForex-Pro-4
0.00 × 6
ForexClubBY-MT4 Real Server
0.58 × 12
Exness-Real9
1.25 × 4
RoboForex-Pro
2.43 × 47
RoboForex-Pro-5
2.50 × 24
ICMarketsSC-Live23
3.50 × 4
Alpari-Pro.ECN
3.67 × 3
Use fixed lot size 0.01 for every $2,000.

Sem comentários
2025.12.30 19:53
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.30 16:50
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.12.30 15:50
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.24 02:14
Share of trading days is too low
2025.12.22 20:44
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.12.22 18:44
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.22 14:38
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.12.16 18:30
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.16 16:27
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.12.16 15:27
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.16 12:24
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.12 07:13
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.12 06:10
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.12 02:07
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.12 01:07
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.11 20:01
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.11 13:55
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.11.04 15:10
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.04 10:00
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.10.15 01:27
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
