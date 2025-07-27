- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
479
盈利交易:
332 (69.31%)
亏损交易:
147 (30.69%)
最好交易:
25.96 USD
最差交易:
-30.14 USD
毛利:
2 342.11 USD (234 068 pips)
毛利亏损:
-1 443.68 USD (144 294 pips)
最大连续赢利:
62 (534.61 USD)
最大连续盈利:
534.61 USD (62)
夏普比率:
0.22
交易活动:
98.68%
最大入金加载:
22.70%
最近交易:
2 几小时前
每周交易:
15
平均持有时间:
12 天
采收率:
1.64
长期交易:
298 (62.21%)
短期交易:
181 (37.79%)
利润因子:
1.62
预期回报:
1.88 USD
平均利润:
7.05 USD
平均损失:
-9.82 USD
最大连续失误:
18 (-329.13 USD)
最大连续亏损:
-329.13 USD (18)
每月增长:
-11.39%
年度预测:
-100.00%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
547.07 USD (16.07%)
相对跌幅:
结余:
23.72% (547.07 USD)
净值:
58.46% (1 186.60 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|141
|EURUSD
|138
|AUDUSD
|102
|NZDUSD
|98
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|GBPUSD
|184
|EURUSD
|558
|AUDUSD
|356
|NZDUSD
|-200
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|GBPUSD
|18K
|EURUSD
|56K
|AUDUSD
|36K
|NZDUSD
|-20K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +25.96 USD
最差交易: -30 USD
最大连续赢利: 62
最大连续失误: 18
最大连续盈利: +534.61 USD
最大连续亏损: -329.13 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 RoboForex-Pro-5 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
Use fixed lot size 0.01 for every $2,000.
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月75 USD
34%
0
0
USD
USD
1.8K
USD
USD
22
0%
479
69%
99%
1.62
1.88
USD
USD
58%
1:500