- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
479
Прибыльных трейдов:
332 (69.31%)
Убыточных трейдов:
147 (30.69%)
Лучший трейд:
25.96 USD
Худший трейд:
-30.14 USD
Общая прибыль:
2 342.11 USD (234 068 pips)
Общий убыток:
-1 443.68 USD (144 294 pips)
Макс. серия выигрышей:
62 (534.61 USD)
Макс. прибыль в серии:
534.61 USD (62)
Коэффициент Шарпа:
0.22
Торговая активность:
98.68%
Макс. загрузка депозита:
22.70%
Последний трейд:
3 дня
Трейдов в неделю:
34
Ср. время удержания:
12 дней
Фактор восстановления:
1.64
Длинных трейдов:
298 (62.21%)
Коротких трейдов:
181 (37.79%)
Профит фактор:
1.62
Мат. ожидание:
1.88 USD
Средняя прибыль:
7.05 USD
Средний убыток:
-9.82 USD
Макс. серия проигрышей:
18 (-329.13 USD)
Макс. убыток в серии:
-329.13 USD (18)
Прирост в месяц:
-8.52%
Годовой прогноз:
-100.00%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
547.07 USD (16.07%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
23.72% (547.07 USD)
По эквити:
58.46% (1 186.60 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|141
|EURUSD
|138
|AUDUSD
|102
|NZDUSD
|98
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|GBPUSD
|184
|EURUSD
|558
|AUDUSD
|356
|NZDUSD
|-200
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|GBPUSD
|18K
|EURUSD
|56K
|AUDUSD
|36K
|NZDUSD
|-20K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +25.96 USD
Худший трейд: -30 USD
Макс. серия выигрышей: 62
Макс. серия проигрышей: 18
Макс. прибыль в серии: +534.61 USD
Макс. убыток в серии: -329.13 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "RoboForex-Pro-5" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
ICMarketsSC-Live15
|0.00 × 1
|
RoboForex-Pro-4
|0.00 × 6
|
ForexClubBY-MT4 Real Server
|0.58 × 12
|
Exness-Real9
|1.25 × 4
|
RoboForex-Pro
|2.43 × 47
|
RoboForex-Pro-5
|2.50 × 24
|
ICMarketsSC-Live23
|3.50 × 4
|
Alpari-Pro.ECN
|3.67 × 3
Use fixed lot size 0.01 for every $2,000.
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
75 USD в месяц
34%
0
0
USD
USD
1.8K
USD
USD
22
0%
479
69%
99%
1.62
1.88
USD
USD
58%
1:500