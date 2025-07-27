СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / MajuBotic Pro
Noor Nasrul Md Noor

MajuBotic Pro

Noor Nasrul Md Noor
0 отзывов
Надежность
22 недели
0 / 0 USD
Копировать за 75 USD в месяц
прирост с 2025 34%
RoboForex-Pro-5
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
479
Прибыльных трейдов:
332 (69.31%)
Убыточных трейдов:
147 (30.69%)
Лучший трейд:
25.96 USD
Худший трейд:
-30.14 USD
Общая прибыль:
2 342.11 USD (234 068 pips)
Общий убыток:
-1 443.68 USD (144 294 pips)
Макс. серия выигрышей:
62 (534.61 USD)
Макс. прибыль в серии:
534.61 USD (62)
Коэффициент Шарпа:
0.22
Торговая активность:
98.68%
Макс. загрузка депозита:
22.70%
Последний трейд:
3 дня
Трейдов в неделю:
34
Ср. время удержания:
12 дней
Фактор восстановления:
1.64
Длинных трейдов:
298 (62.21%)
Коротких трейдов:
181 (37.79%)
Профит фактор:
1.62
Мат. ожидание:
1.88 USD
Средняя прибыль:
7.05 USD
Средний убыток:
-9.82 USD
Макс. серия проигрышей:
18 (-329.13 USD)
Макс. убыток в серии:
-329.13 USD (18)
Прирост в месяц:
-8.52%
Годовой прогноз:
-100.00%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
547.07 USD (16.07%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
23.72% (547.07 USD)
По эквити:
58.46% (1 186.60 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
GBPUSD 141
EURUSD 138
AUDUSD 102
NZDUSD 98
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
GBPUSD 184
EURUSD 558
AUDUSD 356
NZDUSD -200
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
GBPUSD 18K
EURUSD 56K
AUDUSD 36K
NZDUSD -20K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +25.96 USD
Худший трейд: -30 USD
Макс. серия выигрышей: 62
Макс. серия проигрышей: 18
Макс. прибыль в серии: +534.61 USD
Макс. убыток в серии: -329.13 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "RoboForex-Pro-5" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ICMarketsSC-Live15
0.00 × 1
RoboForex-Pro-4
0.00 × 6
ForexClubBY-MT4 Real Server
0.58 × 12
Exness-Real9
1.25 × 4
RoboForex-Pro
2.43 × 47
RoboForex-Pro-5
2.50 × 24
ICMarketsSC-Live23
3.50 × 4
Alpari-Pro.ECN
3.67 × 3
Use fixed lot size 0.01 for every $2,000.

Нет отзывов
2025.12.30 19:53
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.30 16:50
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.12.30 15:50
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.24 02:14
Share of trading days is too low
2025.12.22 20:44
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.12.22 18:44
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.22 14:38
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.12.16 18:30
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.16 16:27
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.12.16 15:27
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.16 12:24
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.12 07:13
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.12 06:10
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.12 02:07
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.12 01:07
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.11 20:01
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.11 13:55
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.11.04 15:10
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.04 10:00
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.10.15 01:27
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
