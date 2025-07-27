- 成長
トレード:
479
利益トレード:
332 (69.31%)
損失トレード:
147 (30.69%)
ベストトレード:
25.96 USD
最悪のトレード:
-30.14 USD
総利益:
2 342.11 USD (234 068 pips)
総損失:
-1 443.68 USD (144 294 pips)
最大連続の勝ち:
62 (534.61 USD)
最大連続利益:
534.61 USD (62)
シャープレシオ:
0.22
取引アクティビティ:
98.68%
最大入金額:
22.70%
最近のトレード:
1 時間前
1週間当たりの取引:
16
平均保有時間:
12 日
リカバリーファクター:
1.64
長いトレード:
298 (62.21%)
短いトレード:
181 (37.79%)
プロフィットファクター:
1.62
期待されたペイオフ:
1.88 USD
平均利益:
7.05 USD
平均損失:
-9.82 USD
最大連続の負け:
18 (-329.13 USD)
最大連続損失:
-329.13 USD (18)
月間成長:
-11.39%
年間予想:
-100.00%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
547.07 USD (16.07%)
比較ドローダウン:
残高による:
23.72% (547.07 USD)
エクイティによる:
58.46% (1 186.60 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|141
|EURUSD
|138
|AUDUSD
|102
|NZDUSD
|98
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|GBPUSD
|184
|EURUSD
|558
|AUDUSD
|356
|NZDUSD
|-200
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|GBPUSD
|18K
|EURUSD
|56K
|AUDUSD
|36K
|NZDUSD
|-20K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +25.96 USD
最悪のトレード: -30 USD
最大連続の勝ち: 62
最大連続の負け: 18
最大連続利益: +534.61 USD
最大連続損失: -329.13 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"RoboForex-Pro-5"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
ICMarketsSC-Live15
|0.00 × 1
|
RoboForex-Pro-4
|0.00 × 6
|
ForexClubBY-MT4 Real Server
|0.58 × 12
|
Exness-Real9
|1.25 × 4
|
RoboForex-Pro
|2.43 × 47
|
RoboForex-Pro-5
|2.50 × 24
|
ICMarketsSC-Live23
|3.50 × 4
|
Alpari-Pro.ECN
|3.67 × 3
Use fixed lot size 0.01 for every $2,000.
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
75 USD/月
34%
0
0
USD
USD
1.8K
USD
USD
22
0%
479
69%
99%
1.62
1.88
USD
USD
58%
1:500