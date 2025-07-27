シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / MajuBotic Pro
Noor Nasrul Md Noor

MajuBotic Pro

Noor Nasrul Md Noor
レビュー0件
信頼性
22週間
0 / 0 USD
月額  75  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 34%
RoboForex-Pro-5
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
479
利益トレード:
332 (69.31%)
損失トレード:
147 (30.69%)
ベストトレード:
25.96 USD
最悪のトレード:
-30.14 USD
総利益:
2 342.11 USD (234 068 pips)
総損失:
-1 443.68 USD (144 294 pips)
最大連続の勝ち:
62 (534.61 USD)
最大連続利益:
534.61 USD (62)
シャープレシオ:
0.22
取引アクティビティ:
98.68%
最大入金額:
22.70%
最近のトレード:
1 時間前
1週間当たりの取引:
16
平均保有時間:
12 日
リカバリーファクター:
1.64
長いトレード:
298 (62.21%)
短いトレード:
181 (37.79%)
プロフィットファクター:
1.62
期待されたペイオフ:
1.88 USD
平均利益:
7.05 USD
平均損失:
-9.82 USD
最大連続の負け:
18 (-329.13 USD)
最大連続損失:
-329.13 USD (18)
月間成長:
-11.39%
年間予想:
-100.00%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
547.07 USD (16.07%)
比較ドローダウン:
残高による:
23.72% (547.07 USD)
エクイティによる:
58.46% (1 186.60 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
GBPUSD 141
EURUSD 138
AUDUSD 102
NZDUSD 98
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
GBPUSD 184
EURUSD 558
AUDUSD 356
NZDUSD -200
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
GBPUSD 18K
EURUSD 56K
AUDUSD 36K
NZDUSD -20K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +25.96 USD
最悪のトレード: -30 USD
最大連続の勝ち: 62
最大連続の負け: 18
最大連続利益: +534.61 USD
最大連続損失: -329.13 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"RoboForex-Pro-5"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

ICMarketsSC-Live15
0.00 × 1
RoboForex-Pro-4
0.00 × 6
ForexClubBY-MT4 Real Server
0.58 × 12
Exness-Real9
1.25 × 4
RoboForex-Pro
2.43 × 47
RoboForex-Pro-5
2.50 × 24
ICMarketsSC-Live23
3.50 × 4
Alpari-Pro.ECN
3.67 × 3
Use fixed lot size 0.01 for every $2,000.

レビューなし
2025.12.30 19:53
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.30 16:50
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.12.30 15:50
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.24 02:14
Share of trading days is too low
2025.12.22 20:44
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.12.22 18:44
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.22 14:38
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.12.16 18:30
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.16 16:27
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.12.16 15:27
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.16 12:24
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.12 07:13
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.12 06:10
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.12 02:07
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.12 01:07
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.11 20:01
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.11 13:55
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.11.04 15:10
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.04 10:00
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.10.15 01:27
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
