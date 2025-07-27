- 자본
트레이드:
479
이익 거래:
332 (69.31%)
손실 거래:
147 (30.69%)
최고의 거래:
25.96 USD
최악의 거래:
-30.14 USD
총 수익:
2 342.11 USD (234 068 pips)
총 손실:
-1 443.68 USD (144 294 pips)
연속 최대 이익:
62 (534.61 USD)
연속 최대 이익:
534.61 USD (62)
샤프 비율:
0.22
거래 활동:
98.68%
최대 입금량:
22.70%
최근 거래:
3 시간 전
주별 거래 수:
31
평균 유지 시간:
12 일
회복 요인:
1.64
롱(주식매수):
298 (62.21%)
숏(주식차입매도):
181 (37.79%)
수익 요인:
1.62
기대수익:
1.88 USD
평균 이익:
7.05 USD
평균 손실:
-9.82 USD
연속 최대 손실:
18 (-329.13 USD)
연속 최대 손실:
-329.13 USD (18)
월별 성장률:
-11.39%
연간 예측:
-100.00%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
547.07 USD (16.07%)
상대적 삭감:
잔고별:
23.72% (547.07 USD)
자본금별:
58.46% (1 186.60 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|141
|EURUSD
|138
|AUDUSD
|102
|NZDUSD
|98
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|GBPUSD
|184
|EURUSD
|558
|AUDUSD
|356
|NZDUSD
|-200
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|GBPUSD
|18K
|EURUSD
|56K
|AUDUSD
|36K
|NZDUSD
|-20K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +25.96 USD
최악의 거래: -30 USD
연속 최대 이익: 62
연속 최대 손실: 18
연속 최대 이익: +534.61 USD
연속 최대 손실: -329.13 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "RoboForex-Pro-5"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
Use fixed lot size 0.01 for every $2,000.
