Total de Trades:
479
Transacciones Rentables:
332 (69.31%)
Transacciones Irrentables:
147 (30.69%)
Mejor transacción:
25.96 USD
Peor transacción:
-30.14 USD
Beneficio Bruto:
2 342.11 USD (234 068 pips)
Pérdidas Brutas:
-1 443.68 USD (144 294 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
62 (534.61 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
534.61 USD (62)
Ratio de Sharpe:
0.22
Actividad comercial:
98.68%
Carga máxima del depósito:
22.70%
Último trade:
3 días
Trades a la semana:
34
Tiempo medio de espera:
12 días
Factor de Recuperación:
1.64
Transacciones Largas:
298 (62.21%)
Transacciones Cortas:
181 (37.79%)
Factor de Beneficio:
1.62
Beneficio Esperado:
1.88 USD
Beneficio medio:
7.05 USD
Pérdidas medias:
-9.82 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
18 (-329.13 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-329.13 USD (18)
Crecimiento al mes:
-8.52%
Pronóstico anual:
-100.00%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
547.07 USD (16.07%)
Reducción relativa:
De balance:
23.72% (547.07 USD)
De fondos:
58.46% (1 186.60 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|141
|EURUSD
|138
|AUDUSD
|102
|NZDUSD
|98
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|GBPUSD
|184
|EURUSD
|558
|AUDUSD
|356
|NZDUSD
|-200
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|GBPUSD
|18K
|EURUSD
|56K
|AUDUSD
|36K
|NZDUSD
|-20K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "RoboForex-Pro-5" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
ICMarketsSC-Live15
|0.00 × 1
|
RoboForex-Pro-4
|0.00 × 6
|
ForexClubBY-MT4 Real Server
|0.58 × 12
|
Exness-Real9
|1.25 × 4
|
RoboForex-Pro
|2.43 × 47
|
RoboForex-Pro-5
|2.50 × 24
|
ICMarketsSC-Live23
|3.50 × 4
|
Alpari-Pro.ECN
|3.67 × 3
Use fixed lot size 0.01 for every $2,000.
