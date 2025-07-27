SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 4 / MajuBotic Pro
Noor Nasrul Md Noor

MajuBotic Pro

Noor Nasrul Md Noor
0 comentarios
Fiabilidad
22 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 75 USD al mes
incremento desde 2025 34%
RoboForex-Pro-5
1:500
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
479
Transacciones Rentables:
332 (69.31%)
Transacciones Irrentables:
147 (30.69%)
Mejor transacción:
25.96 USD
Peor transacción:
-30.14 USD
Beneficio Bruto:
2 342.11 USD (234 068 pips)
Pérdidas Brutas:
-1 443.68 USD (144 294 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
62 (534.61 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
534.61 USD (62)
Ratio de Sharpe:
0.22
Actividad comercial:
98.68%
Carga máxima del depósito:
22.70%
Último trade:
3 días
Trades a la semana:
34
Tiempo medio de espera:
12 días
Factor de Recuperación:
1.64
Transacciones Largas:
298 (62.21%)
Transacciones Cortas:
181 (37.79%)
Factor de Beneficio:
1.62
Beneficio Esperado:
1.88 USD
Beneficio medio:
7.05 USD
Pérdidas medias:
-9.82 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
18 (-329.13 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-329.13 USD (18)
Crecimiento al mes:
-8.52%
Pronóstico anual:
-100.00%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
547.07 USD (16.07%)
Reducción relativa:
De balance:
23.72% (547.07 USD)
De fondos:
58.46% (1 186.60 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
GBPUSD 141
EURUSD 138
AUDUSD 102
NZDUSD 98
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
GBPUSD 184
EURUSD 558
AUDUSD 356
NZDUSD -200
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
GBPUSD 18K
EURUSD 56K
AUDUSD 36K
NZDUSD -20K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +25.96 USD
Peor transacción: -30 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 62
Máximo de pérdidas consecutivas: 18
Beneficio máximo consecutivo: +534.61 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -329.13 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "RoboForex-Pro-5" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

ICMarketsSC-Live15
0.00 × 1
RoboForex-Pro-4
0.00 × 6
ForexClubBY-MT4 Real Server
0.58 × 12
Exness-Real9
1.25 × 4
RoboForex-Pro
2.43 × 47
RoboForex-Pro-5
2.50 × 24
ICMarketsSC-Live23
3.50 × 4
Alpari-Pro.ECN
3.67 × 3
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada

Use fixed lot size 0.01 for every $2,000.

No hay comentarios
2025.12.30 19:53
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.30 16:50
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.12.30 15:50
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.24 02:14
Share of trading days is too low
2025.12.22 20:44
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.12.22 18:44
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.22 14:38
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.12.16 18:30
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.16 16:27
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.12.16 15:27
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.16 12:24
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.12 07:13
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.12 06:10
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.12 02:07
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.12 01:07
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.11 20:01
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.11 13:55
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.11.04 15:10
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.04 10:00
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.10.15 01:27
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
MajuBotic Pro
75 USD al mes
34%
0
0
USD
1.8K
USD
22
0%
479
69%
99%
1.62
1.88
USD
58%
1:500
Copiar

¿Cómo se realiza el copiado de las transacciones en MetaTrader? Mire el vídeo tutorial

La suscripción a la señal le da derecho a copiar las transacciones del proveedor durante 1 mes. Para que la suscripción tenga efecto, hay que utilizar el terminal MetaTrader 4.

Si no tiene la plataforma instalada, puede descargarla aquí.