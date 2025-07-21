- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
1 177
Kârla kapanan işlemler:
1 006 (85.47%)
Zararla kapanan işlemler:
171 (14.53%)
En iyi işlem:
53.14 USD
En kötü işlem:
-124.48 USD
Brüt kâr:
4 604.07 USD (626 340 pips)
Brüt zarar:
-1 294.44 USD (117 509 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
56 (389.96 USD)
Maksimum ardışık kâr:
625.28 USD (39)
Sharpe oranı:
0.33
Alım-satım etkinliği:
37.58%
Maks. mevduat yükü:
2.84%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
60
Ort. tutma süresi:
19 saat
Düzelme faktörü:
11.34
Alış işlemleri:
1 175 (99.83%)
Satış işlemleri:
2 (0.17%)
Kâr faktörü:
3.56
Beklenen getiri:
2.81 USD
Ortalama kâr:
4.58 USD
Ortalama zarar:
-7.57 USD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-291.76 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-291.76 USD (5)
Aylık büyüme:
15.40%
Yıllık tahmin:
186.89%
Algo alım-satım:
61%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.08 USD
Maksimum:
291.92 USD (6.26%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
10.97% (292.02 USD)
Varlığa göre:
20.29% (455.31 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUJPY
|652
|XAUUSD
|461
|XAUCHF
|62
|USDJPY
|2
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUJPY
|3.1K
|XAUUSD
|61
|XAUCHF
|141
|USDJPY
|-2
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUJPY
|463K
|XAUUSD
|34K
|XAUCHF
|12K
|USDJPY
|-282
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +53.14 USD
En kötü işlem: -124 USD
Maksimum ardışık kazanç: 39
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +389.96 USD
Maksimum ardışık zarar: -291.76 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
JunoMarkets-Server
|0.00 × 1
|
itexsys-Platform
|0.00 × 2
|
VantageInternational-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real2
|0.00 × 1
|
OxSecurities-Live
|0.00 × 2
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real18
|0.00 × 1
|
Opogroup-Server1
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real11
|0.00 × 2
|
BridgeMarkets-MT5
|0.17 × 6
|
OctaFX-Real2
|0.25 × 4
|
VantageInternational-Live 4
|0.50 × 2
|
ICMarketsEU-MT5-5
|0.56 × 32
|
Exness-MT5Real10
|0.75 × 4
|
ExclusiveMarkets-Live
|0.94 × 33
|
TradeSmart-Server01
|1.00 × 1
|
GOMarketsIntl-Live
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.46 × 8807
|
GOMarketsMU-Live
|1.85 × 111
|
STARTRADERINTL-Live
|2.00 × 3
|
ICMarketsEU-MT5-4
|2.60 × 98
|
Exness-MT5Real7
|2.82 × 97
|
ICMarketsSC-MT5
|2.85 × 172
|
FusionMarkets-Live
|2.93 × 352
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|3.13 × 82
Introducing Marvelous EA: Your Ultimate Trading Companion
Unlock the full potential of the Forex market with Marvelous EA, a cutting-edge automated trading solution designed to maximize your profits and minimize risks. This expertly crafted trading algorithm is equipped with advanced features to navigate the dynamic Forex landscape with precision and accuracy. GOLD - XAUUSD - M5
Real account performance
Key Features:
- Proven Trading Strategy: Developed by experienced traders and tested on various market conditions.
- Automated Trading: Execute trades 24/5 without emotional bias or manual intervention.
- Risk Management: Sophisticated risk management system to protect your capital.
- Adaptive Technology: Continuously learns and adapts to changing market conditions.
- Multi-Currency Support: Trade multiple currency pairs with optimized settings.
- Real-Time Monitoring: Stay updated on performance and market analysis.
Benefits:
- Increased Efficiency: Save time and effort with automated trading.
- Improved Accuracy: Reduce emotional trading decisions and minimize losses.
- Enhanced Profitability: Optimize trading opportunities 24/5.
- Reduced Risk: Advanced risk management protects your investment.
Experience the Power of Marvelous EA
Discover a smarter way to trade Forex. Try Marvelous EA today and elevate your trading journey.
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 125 USD
215%
1
15K
USD
USD
2.3K
USD
USD
26
61%
1 177
85%
38%
3.55
2.81
USD
USD
20%
1:500