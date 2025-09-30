- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
2 014
Прибыльных трейдов:
1 827 (90.71%)
Убыточных трейдов:
187 (9.29%)
Лучший трейд:
53.14 USD
Худший трейд:
-124.48 USD
Общая прибыль:
5 560.38 USD (730 790 pips)
Общий убыток:
-1 391.42 USD (121 324 pips)
Макс. серия выигрышей:
195 (238.82 USD)
Макс. прибыль в серии:
625.28 USD (39)
Коэффициент Шарпа:
0.29
Торговая активность:
80.74%
Макс. загрузка депозита:
2.84%
Последний трейд:
3 часа
Трейдов в неделю:
89
Ср. время удержания:
14 часов
Фактор восстановления:
14.28
Длинных трейдов:
2 012 (99.90%)
Коротких трейдов:
2 (0.10%)
Профит фактор:
4.00
Мат. ожидание:
2.07 USD
Средняя прибыль:
3.04 USD
Средний убыток:
-7.44 USD
Макс. серия проигрышей:
5 (-291.76 USD)
Макс. убыток в серии:
-291.76 USD (5)
Прирост в месяц:
8.97%
Годовой прогноз:
108.85%
Алготрейдинг:
76%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.08 USD
Максимальная:
291.92 USD (6.26%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
10.97% (292.02 USD)
По эквити:
27.62% (759.72 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|1274
|XAUJPY
|652
|XAUCHF
|62
|GBPJPY
|24
|USDJPY
|2
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|899
|XAUJPY
|3.1K
|XAUCHF
|141
|GBPJPY
|22
|USDJPY
|-2
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|132K
|XAUJPY
|463K
|XAUCHF
|12K
|GBPJPY
|2.5K
|USDJPY
|-282
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +53.14 USD
Худший трейд: -124 USD
Макс. серия выигрышей: 39
Макс. серия проигрышей: 5
Макс. прибыль в серии: +238.82 USD
Макс. убыток в серии: -291.76 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-MT5-4" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
Hankotrade-Live
|0.00 × 1
|
itexsys-Platform
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real2
|0.00 × 1
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real18
|0.00 × 1
|
Opogroup-Server1
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real11
|0.00 × 2
|
JunoMarkets-Server
|0.00 × 1
|
BridgeMarkets-MT5
|0.17 × 6
|
OxSecurities-Live
|0.50 × 2
|
VantageInternational-Live 4
|0.50 × 2
|
Exness-MT5Real10
|0.60 × 5
|
ExclusiveMarkets-Live
|0.92 × 61
|
GOMarketsIntl-Live
|1.00 × 1
|
TradeSmart-Server01
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.45 × 9453
|
OctaFX-Real2
|1.80 × 10
|
GOMarketsMU-Live
|1.85 × 111
|
ICMarketsEU-MT5-2
|2.00 × 1
|
STARTRADERINTL-Live
|2.00 × 3
|
Exness-MT5Real8
|2.28 × 39
|
ICMarketsSC-MT5
|2.46 × 250
|
ICMarketsEU-MT5-4
|2.60 × 98
|
MAEXLimited-MT5 Real Server
|3.00 × 6
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|3.13 × 82
Introducing Marvelous EA: Your Ultimate Trading Companion
Unlock the full potential of the Forex market with Marvelous EA, a cutting-edge automated trading solution designed to maximize your profits and minimize risks. This expertly crafted trading algorithm is equipped with advanced features to navigate the dynamic Forex landscape with precision and accuracy. GOLD - XAUUSD - M5
Real account performance
Key Features:
- Proven Trading Strategy: Developed by experienced traders and tested on various market conditions.
- Automated Trading: Execute trades 24/5 without emotional bias or manual intervention.
- Risk Management: Sophisticated risk management system to protect your capital.
- Adaptive Technology: Continuously learns and adapts to changing market conditions.
- Multi-Currency Support: Trade multiple currency pairs with optimized settings.
- Real-Time Monitoring: Stay updated on performance and market analysis.
Benefits:
- Increased Efficiency: Save time and effort with automated trading.
- Improved Accuracy: Reduce emotional trading decisions and minimize losses.
- Enhanced Profitability: Optimize trading opportunities 24/5.
- Reduced Risk: Advanced risk management protects your investment.
Experience the Power of Marvelous EA
Discover a smarter way to trade Forex. Try Marvelous EA today and elevate your trading journey.
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
999 USD в месяц
334%
0
0
USD
USD
3.1K
USD
USD
40
76%
2 014
90%
81%
3.99
2.07
USD
USD
28%
1:500
Very good signal. One position with the same currency at the time.