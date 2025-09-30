СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / Marvelous EA
Ugochukwu Mobi

Marvelous EA

Ugochukwu Mobi
1 отзыв
Надежность
40 недель
0 / 0 USD
Копировать за 999 USD в месяц
прирост с 2025 334%
ICMarketsSC-MT5-4
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
2 014
Прибыльных трейдов:
1 827 (90.71%)
Убыточных трейдов:
187 (9.29%)
Лучший трейд:
53.14 USD
Худший трейд:
-124.48 USD
Общая прибыль:
5 560.38 USD (730 790 pips)
Общий убыток:
-1 391.42 USD (121 324 pips)
Макс. серия выигрышей:
195 (238.82 USD)
Макс. прибыль в серии:
625.28 USD (39)
Коэффициент Шарпа:
0.29
Торговая активность:
80.74%
Макс. загрузка депозита:
2.84%
Последний трейд:
3 часа
Трейдов в неделю:
89
Ср. время удержания:
14 часов
Фактор восстановления:
14.28
Длинных трейдов:
2 012 (99.90%)
Коротких трейдов:
2 (0.10%)
Профит фактор:
4.00
Мат. ожидание:
2.07 USD
Средняя прибыль:
3.04 USD
Средний убыток:
-7.44 USD
Макс. серия проигрышей:
5 (-291.76 USD)
Макс. убыток в серии:
-291.76 USD (5)
Прирост в месяц:
8.97%
Годовой прогноз:
108.85%
Алготрейдинг:
76%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.08 USD
Максимальная:
291.92 USD (6.26%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
10.97% (292.02 USD)
По эквити:
27.62% (759.72 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 1274
XAUJPY 652
XAUCHF 62
GBPJPY 24
USDJPY 2
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 899
XAUJPY 3.1K
XAUCHF 141
GBPJPY 22
USDJPY -2
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 132K
XAUJPY 463K
XAUCHF 12K
GBPJPY 2.5K
USDJPY -282
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +53.14 USD
Худший трейд: -124 USD
Макс. серия выигрышей: 39
Макс. серия проигрышей: 5
Макс. прибыль в серии: +238.82 USD
Макс. убыток в серии: -291.76 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-MT5-4" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Hankotrade-Live
0.00 × 1
itexsys-Platform
0.00 × 3
Exness-MT5Real2
0.00 × 1
ICMarkets-MT5
0.00 × 1
Exness-MT5Real18
0.00 × 1
Opogroup-Server1
0.00 × 1
Exness-MT5Real11
0.00 × 2
JunoMarkets-Server
0.00 × 1
BridgeMarkets-MT5
0.17 × 6
OxSecurities-Live
0.50 × 2
VantageInternational-Live 4
0.50 × 2
Exness-MT5Real10
0.60 × 5
ExclusiveMarkets-Live
0.92 × 61
GOMarketsIntl-Live
1.00 × 1
TradeSmart-Server01
1.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
1.45 × 9453
OctaFX-Real2
1.80 × 10
GOMarketsMU-Live
1.85 × 111
ICMarketsEU-MT5-2
2.00 × 1
STARTRADERINTL-Live
2.00 × 3
Exness-MT5Real8
2.28 × 39
ICMarketsSC-MT5
2.46 × 250
ICMarketsEU-MT5-4
2.60 × 98
MAEXLimited-MT5 Real Server
3.00 × 6
ForexClubBY-MT5 Real Server
3.13 × 82
еще 72...
Introducing Marvelous EA: Your Ultimate Trading Companion
Unlock the full potential of the Forex market with Marvelous EA, a cutting-edge automated trading solution designed to maximize your profits and minimize risks. This expertly crafted trading algorithm is equipped with advanced features to navigate the dynamic Forex landscape with precision and accuracy. GOLD - XAUUSD - M5

  • Proven Trading Strategy: Developed by experienced traders and tested on various market conditions.
  • Automated Trading: Execute trades 24/5 without emotional bias or manual intervention.
  • Risk Management: Sophisticated risk management system to protect your capital.
  • Adaptive Technology: Continuously learns and adapts to changing market conditions.
  • Multi-Currency Support: Trade multiple currency pairs with optimized settings.
  • Real-Time Monitoring: Stay updated on performance and market analysis.
Benefits:
  • Increased Efficiency: Save time and effort with automated trading.
  • Improved Accuracy: Reduce emotional trading decisions and minimize losses.
  • Enhanced Profitability: Optimize trading opportunities 24/5.
  • Reduced Risk: Advanced risk management protects your investment.
Experience the Power of Marvelous EA
Discover a smarter way to trade Forex. Try Marvelous EA today and elevate your trading journey.


Средняя оценка:
Arnold Garth
904
Arnold Garth 2025.09.30 14:09 
 

Very good signal. One position with the same currency at the time.

Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Marvelous EA
999 USD в месяц
334%
0
0
USD
3.1K
USD
40
76%
2 014
90%
81%
3.99
2.07
USD
28%
1:500
Копировать

