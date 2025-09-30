- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
2 019
利益トレード:
1 831 (90.68%)
損失トレード:
188 (9.31%)
ベストトレード:
53.14 USD
最悪のトレード:
-124.48 USD
総利益:
5 570.50 USD (731 815 pips)
総損失:
-1 392.40 USD (121 397 pips)
最大連続の勝ち:
195 (238.82 USD)
最大連続利益:
625.28 USD (39)
シャープレシオ:
0.29
取引アクティビティ:
80.74%
最大入金額:
2.84%
最近のトレード:
48 分前
1週間当たりの取引:
94
平均保有時間:
14 時間
リカバリーファクター:
14.31
長いトレード:
2 017 (99.90%)
短いトレード:
2 (0.10%)
プロフィットファクター:
4.00
期待されたペイオフ:
2.07 USD
平均利益:
3.04 USD
平均損失:
-7.41 USD
最大連続の負け:
5 (-291.76 USD)
最大連続損失:
-291.76 USD (5)
月間成長:
9.29%
年間予想:
112.70%
アルゴリズム取引:
76%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.08 USD
最大の:
291.92 USD (6.26%)
比較ドローダウン:
残高による:
10.97% (292.02 USD)
エクイティによる:
27.62% (759.72 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|1279
|XAUJPY
|652
|XAUCHF
|62
|GBPJPY
|24
|USDJPY
|2
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|908
|XAUJPY
|3.1K
|XAUCHF
|141
|GBPJPY
|22
|USDJPY
|-2
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|133K
|XAUJPY
|463K
|XAUCHF
|12K
|GBPJPY
|2.5K
|USDJPY
|-282
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +53.14 USD
最悪のトレード: -124 USD
最大連続の勝ち: 39
最大連続の負け: 5
最大連続利益: +238.82 USD
最大連続損失: -291.76 USD
Introducing Marvelous EA: Your Ultimate Trading Companion
Unlock the full potential of the Forex market with Marvelous EA, a cutting-edge automated trading solution designed to maximize your profits and minimize risks. This expertly crafted trading algorithm is equipped with advanced features to navigate the dynamic Forex landscape with precision and accuracy. GOLD - XAUUSD - M5
Real account performance
Key Features:
- Proven Trading Strategy: Developed by experienced traders and tested on various market conditions.
- Automated Trading: Execute trades 24/5 without emotional bias or manual intervention.
- Risk Management: Sophisticated risk management system to protect your capital.
- Adaptive Technology: Continuously learns and adapts to changing market conditions.
- Multi-Currency Support: Trade multiple currency pairs with optimized settings.
- Real-Time Monitoring: Stay updated on performance and market analysis.
Benefits:
- Increased Efficiency: Save time and effort with automated trading.
- Improved Accuracy: Reduce emotional trading decisions and minimize losses.
- Enhanced Profitability: Optimize trading opportunities 24/5.
- Reduced Risk: Advanced risk management protects your investment.
Experience the Power of Marvelous EA
Discover a smarter way to trade Forex. Try Marvelous EA today and elevate your trading journey.
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
999 USD/月
335%
0
0
USD
USD
3.1K
USD
USD
40
76%
2 019
90%
81%
4.00
2.07
USD
USD
28%
1:500
Very good signal. One position with the same currency at the time.