Ugochukwu Mobi

Marvelous EA

Ugochukwu Mobi
レビュー1件
信頼性
40週間
0 / 0 USD
月額  999  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 335%
ICMarketsSC-MT5-4
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
2 019
利益トレード:
1 831 (90.68%)
損失トレード:
188 (9.31%)
ベストトレード:
53.14 USD
最悪のトレード:
-124.48 USD
総利益:
5 570.50 USD (731 815 pips)
総損失:
-1 392.40 USD (121 397 pips)
最大連続の勝ち:
195 (238.82 USD)
最大連続利益:
625.28 USD (39)
シャープレシオ:
0.29
取引アクティビティ:
80.74%
最大入金額:
2.84%
最近のトレード:
48 分前
1週間当たりの取引:
94
平均保有時間:
14 時間
リカバリーファクター:
14.31
長いトレード:
2 017 (99.90%)
短いトレード:
2 (0.10%)
プロフィットファクター:
4.00
期待されたペイオフ:
2.07 USD
平均利益:
3.04 USD
平均損失:
-7.41 USD
最大連続の負け:
5 (-291.76 USD)
最大連続損失:
-291.76 USD (5)
月間成長:
9.29%
年間予想:
112.70%
アルゴリズム取引:
76%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.08 USD
最大の:
291.92 USD (6.26%)
比較ドローダウン:
残高による:
10.97% (292.02 USD)
エクイティによる:
27.62% (759.72 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSD 1279
XAUJPY 652
XAUCHF 62
GBPJPY 24
USDJPY 2
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSD 908
XAUJPY 3.1K
XAUCHF 141
GBPJPY 22
USDJPY -2
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSD 133K
XAUJPY 463K
XAUCHF 12K
GBPJPY 2.5K
USDJPY -282
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +53.14 USD
最悪のトレード: -124 USD
最大連続の勝ち: 39
最大連続の負け: 5
最大連続利益: +238.82 USD
最大連続損失: -291.76 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"ICMarketsSC-MT5-4"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

Hankotrade-Live
0.00 × 1
itexsys-Platform
0.00 × 3
Exness-MT5Real2
0.00 × 1
ICMarkets-MT5
0.00 × 1
Exness-MT5Real18
0.00 × 1
Opogroup-Server1
0.00 × 1
Exness-MT5Real11
0.00 × 2
JunoMarkets-Server
0.00 × 1
BridgeMarkets-MT5
0.17 × 6
OxSecurities-Live
0.50 × 2
VantageInternational-Live 4
0.50 × 2
Exness-MT5Real10
0.60 × 5
ExclusiveMarkets-Live
0.92 × 61
GOMarketsIntl-Live
1.00 × 1
TradeSmart-Server01
1.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
1.45 × 9454
OctaFX-Real2
1.80 × 10
GOMarketsMU-Live
1.85 × 111
ICMarketsEU-MT5-2
2.00 × 1
STARTRADERINTL-Live
2.00 × 3
Exness-MT5Real8
2.28 × 39
ICMarketsSC-MT5
2.46 × 250
ICMarketsEU-MT5-4
2.60 × 98
Exness-MT5Real7
2.80 × 100
MAEXLimited-MT5 Real Server
3.00 × 6
72 より多く...
Introducing Marvelous EA: Your Ultimate Trading Companion
Unlock the full potential of the Forex market with Marvelous EA, a cutting-edge automated trading solution designed to maximize your profits and minimize risks. This expertly crafted trading algorithm is equipped with advanced features to navigate the dynamic Forex landscape with precision and accuracy. GOLD - XAUUSD - M5

  • Proven Trading Strategy: Developed by experienced traders and tested on various market conditions.
  • Automated Trading: Execute trades 24/5 without emotional bias or manual intervention.
  • Risk Management: Sophisticated risk management system to protect your capital.
  • Adaptive Technology: Continuously learns and adapts to changing market conditions.
  • Multi-Currency Support: Trade multiple currency pairs with optimized settings.
  • Real-Time Monitoring: Stay updated on performance and market analysis.
Benefits:
  • Increased Efficiency: Save time and effort with automated trading.
  • Improved Accuracy: Reduce emotional trading decisions and minimize losses.
  • Enhanced Profitability: Optimize trading opportunities 24/5.
  • Reduced Risk: Advanced risk management protects your investment.
Experience the Power of Marvelous EA
Discover a smarter way to trade Forex. Try Marvelous EA today and elevate your trading journey.


平均の評価:
Arnold Garth
904
Arnold Garth 2025.09.30 14:09 
 

Very good signal. One position with the same currency at the time.

2025.12.24 00:11
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.22 06:32
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.12 10:08
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.08 14:36
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.25 07:01
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.20 11:19
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.11 02:01
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.10 13:19
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.10 08:05
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.10 01:45
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.07 08:30
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.06 02:57
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.04 13:10
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.21 06:28
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.09 04:28
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.03 07:20
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.03 01:59
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.02 19:39
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.02 18:39
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.25 16:48
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
