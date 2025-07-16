SinyallerBölümler
Alexey Rudich

AlfaRUB

Alexey Rudich
0 inceleme
Güvenilirlik
11 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 21%
AlfaForexRU-Real
1:40
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
728
Kârla kapanan işlemler:
426 (58.51%)
Zararla kapanan işlemler:
302 (41.48%)
En iyi işlem:
3 787.74 RUB
En kötü işlem:
-3 926.26 RUB
Brüt kâr:
87 029.22 RUB (65 285 pips)
Brüt zarar:
-92 336.10 RUB (67 681 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
13 (2 108.34 RUB)
Maksimum ardışık kâr:
4 761.11 RUB (9)
Sharpe oranı:
-0.05
Alım-satım etkinliği:
97.47%
Maks. mevduat yükü:
122.71%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
24
Ort. tutma süresi:
16 saat
Düzelme faktörü:
-0.16
Alış işlemleri:
382 (52.47%)
Satış işlemleri:
346 (47.53%)
Kâr faktörü:
0.94
Beklenen getiri:
-7.29 RUB
Ortalama kâr:
204.29 RUB
Ortalama zarar:
-305.75 RUB
Maksimum ardışık kayıp:
24 (-2 939.51 RUB)
Maksimum ardışık zarar:
-24 674.58 RUB (11)
Aylık büyüme:
-16.21%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
16 518.45 RUB
Maksimum:
32 858.08 RUB (135.00%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
29.40% (32 858.08 RUB)
Varlığa göre:
29.42% (12 582.61 RUB)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
#LCO 310
EURCADrfd 97
EURUSDrfd 82
XAUUSDrfd 60
USDCADrfd 40
USDCHFrfd 34
#SBER 23
#GAZP 15
#MGNT 13
AUDUSDrfd 8
EURAUDrfd 6
#ROSN 5
#LKOH 5
#AFKS 4
#RTKM 4
#AFLT 3
XAGUSDrfd 3
#RUAL 3
EURGBPrfd 2
#TSLA 2
#TATN 2
#VKCO 2
CHFJPYrfd 1
EURCHFrfd 1
#NVTK 1
#MTLR 1
NZDUSDrfd 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
#LCO -172
EURCADrfd 50
EURUSDrfd 45
XAUUSDrfd 5
USDCADrfd 20
USDCHFrfd -19
#SBER 18
#GAZP 1
#MGNT -1
AUDUSDrfd -4
EURAUDrfd -26
#ROSN -6
#LKOH -12
#AFKS 0
#RTKM 0
#AFLT -1
XAGUSDrfd 14
#RUAL 0
EURGBPrfd -1
#TSLA 2
#TATN 0
#VKCO -2
CHFJPYrfd 0
EURCHFrfd 0
#NVTK 0
#MTLR -1
NZDUSDrfd 2
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
#LCO -783
EURCADrfd -405
EURUSDrfd -81
XAUUSDrfd 458
USDCADrfd 501
USDCHFrfd -388
#SBER 1.6K
#GAZP 498
#MGNT -1K
AUDUSDrfd -144
EURAUDrfd -973
#ROSN -152
#LKOH -563
#AFKS 89
#RTKM -62
#AFLT -81
XAGUSDrfd 2.1K
#RUAL -635
EURGBPrfd -30
#TSLA 188
#TATN 106
#VKCO -862
CHFJPYrfd 21
EURCHFrfd -21
#NVTK -1.8K
#MTLR -82
NZDUSDrfd 153
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +3 787.74 RUB
En kötü işlem: -3 926 RUB
Maksimum ardışık kazanç: 9
Maksimum ardışık kayıp: 11
Maksimum ardışık kâr: +2 108.34 RUB
Maksimum ardışık zarar: -2 939.51 RUB

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "AlfaForexRU-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

2025.09.23 23:45
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.29 16:12
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.35% of days out of 46 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.13 18:34
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.13 16:34
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.33% of days out of 30 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.21 08:59
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.07.17 04:12
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.16 21:00
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.07.16 21:00
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.07.16 21:00
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
