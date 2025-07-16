SignaleKategorien
Alexey Rudich

AlfaRUB

Alexey Rudich
0 Bewertungen
22 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 -70%
AlfaForexRU-Real
1:40
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
851
Gewinntrades:
496 (58.28%)
Verlusttrades:
355 (41.72%)
Bester Trade:
6 194.37 RUB
Schlechtester Trade:
-12 474.28 RUB
Bruttoprofit:
133 907.26 RUB (118 331 pips)
Bruttoverlust:
-206 856.65 RUB (181 370 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
15 (5 182.74 RUB)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
9 660.40 RUB (9)
Sharpe Ratio:
-0.03
Trading-Aktivität:
83.76%
Max deposit load:
122.94%
Letzter Trade:
13 Tage
Trades pro Woche:
3
Durchschn. Haltezeit:
20 Stunden
Erholungsfaktor:
-0.82
Long-Positionen:
465 (54.64%)
Short-Positionen:
386 (45.36%)
Profit-Faktor:
0.65
Mathematische Gewinnerwartung:
-85.72 RUB
Durchschnittlicher Profit:
269.97 RUB
Durchschnittlicher Verlust:
-582.69 RUB
Max. aufeinandergehende Verluste:
24 (-2 939.51 RUB)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-46 169.28 RUB (8)
Wachstum pro Monat :
-56.66%
Jahresprognose:
-100.00%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
72 949.39 RUB
Maximaler:
89 289.02 RUB (366.85%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
79.90% (89 289.02 RUB)
Kapital:
43.06% (44 714.59 RUB)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
#LCO 359
EURCADrfd 112
EURUSDrfd 98
XAUUSDrfd 60
USDCADrfd 40
XAGUSDrfd 35
USDCHFrfd 34
#SBER 26
#GAZP 15
#MGNT 13
AUDUSDrfd 8
USDRUBrfd 8
EURAUDrfd 6
#ROSN 5
#LKOH 5
#AFKS 4
#RTKM 4
#AFLT 3
#RUAL 3
EURGBPrfd 2
#TSLA 2
#TATN 2
#VKCO 2
CHFJPYrfd 1
EURCHFrfd 1
#NVTK 1
#MTLR 1
NZDUSDrfd 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
#LCO -1.1K
EURCADrfd 75
EURUSDrfd 73
XAUUSDrfd 5
USDCADrfd 20
XAGUSDrfd -250
USDCHFrfd -19
#SBER 10
#GAZP 1
#MGNT -1
AUDUSDrfd -4
USDRUBrfd -21
EURAUDrfd -26
#ROSN -6
#LKOH -12
#AFKS 0
#RTKM 0
#AFLT -1
#RUAL 0
EURGBPrfd -1
#TSLA 2
#TATN 0
#VKCO -2
CHFJPYrfd 0
EURCHFrfd 0
#NVTK 0
#MTLR -1
NZDUSDrfd 2
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
#LCO -2.5K
EURCADrfd 696
EURUSDrfd 1.8K
XAUUSDrfd 458
USDCADrfd 501
XAGUSDrfd -50K
USDCHFrfd -388
#SBER -45
#GAZP 498
#MGNT -1K
AUDUSDrfd -144
USDRUBrfd -8.3K
EURAUDrfd -973
#ROSN -152
#LKOH -563
#AFKS 89
#RTKM -62
#AFLT -81
#RUAL -635
EURGBPrfd -30
#TSLA 188
#TATN 106
#VKCO -862
CHFJPYrfd 21
EURCHFrfd -21
#NVTK -1.8K
#MTLR -82
NZDUSDrfd 153
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +6 194.37 RUB
Schlechtester Trade: -12 474 RUB
Max. aufeinandergehende Gewinne: 9
Max. aufeinandergehende Verluste: 8
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +5 182.74 RUB
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -2 939.51 RUB

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "AlfaForexRU-Real" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

Keine Bewertungen
2025.12.22 18:44
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.20 00:29
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.19 11:49
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.16 17:31
A large drawdown may occur on the account again
2025.10.10 16:34
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.10 16:34
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.10 13:25
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.10.02 17:29
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.02 16:29
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.23 23:45
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.29 16:12
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.35% of days out of 46 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.13 18:34
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.13 16:34
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.33% of days out of 30 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.21 08:59
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.07.17 04:12
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.16 21:00
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.07.16 21:00
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.07.16 21:00
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
