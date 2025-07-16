SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / AlfaRUB
Alexey Rudich

AlfaRUB

Alexey Rudich
0 avis
Fiabilité
11 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 21%
AlfaForexRU-Real
1:40
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
728
Bénéfice trades:
426 (58.51%)
Perte trades:
302 (41.48%)
Meilleure transaction:
3 787.74 RUB
Pire transaction:
-3 926.26 RUB
Bénéfice brut:
87 029.22 RUB (65 285 pips)
Perte brute:
-92 336.10 RUB (67 681 pips)
Gains consécutifs maximales:
13 (2 108.34 RUB)
Bénéfice consécutif maximal:
4 761.11 RUB (9)
Ratio de Sharpe:
-0.05
Activité de trading:
97.47%
Charge de dépôt maximale:
122.71%
Dernier trade:
13 il y a des heures
Trades par semaine:
24
Temps de détention moyen:
16 heures
Facteur de récupération:
-0.16
Longs trades:
382 (52.47%)
Courts trades:
346 (47.53%)
Facteur de profit:
0.94
Rendement attendu:
-7.29 RUB
Bénéfice moyen:
204.29 RUB
Perte moyenne:
-305.75 RUB
Pertes consécutives maximales:
24 (-2 939.51 RUB)
Perte consécutive maximale:
-24 674.58 RUB (11)
Croissance mensuelle:
-15.70%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
16 518.45 RUB
Maximal:
32 858.08 RUB (135.00%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
29.40% (32 858.08 RUB)
Par fonds propres:
29.42% (12 582.61 RUB)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
#LCO 310
EURCADrfd 97
EURUSDrfd 82
XAUUSDrfd 60
USDCADrfd 40
USDCHFrfd 34
#SBER 23
#GAZP 15
#MGNT 13
AUDUSDrfd 8
EURAUDrfd 6
#ROSN 5
#LKOH 5
#AFKS 4
#RTKM 4
#AFLT 3
XAGUSDrfd 3
#RUAL 3
EURGBPrfd 2
#TSLA 2
#TATN 2
#VKCO 2
CHFJPYrfd 1
EURCHFrfd 1
#NVTK 1
#MTLR 1
NZDUSDrfd 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
#LCO -172
EURCADrfd 50
EURUSDrfd 45
XAUUSDrfd 5
USDCADrfd 20
USDCHFrfd -19
#SBER 18
#GAZP 1
#MGNT -1
AUDUSDrfd -4
EURAUDrfd -26
#ROSN -6
#LKOH -12
#AFKS 0
#RTKM 0
#AFLT -1
XAGUSDrfd 14
#RUAL 0
EURGBPrfd -1
#TSLA 2
#TATN 0
#VKCO -2
CHFJPYrfd 0
EURCHFrfd 0
#NVTK 0
#MTLR -1
NZDUSDrfd 2
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
#LCO -783
EURCADrfd -405
EURUSDrfd -81
XAUUSDrfd 458
USDCADrfd 501
USDCHFrfd -388
#SBER 1.6K
#GAZP 498
#MGNT -1K
AUDUSDrfd -144
EURAUDrfd -973
#ROSN -152
#LKOH -563
#AFKS 89
#RTKM -62
#AFLT -81
XAGUSDrfd 2.1K
#RUAL -635
EURGBPrfd -30
#TSLA 188
#TATN 106
#VKCO -862
CHFJPYrfd 21
EURCHFrfd -21
#NVTK -1.8K
#MTLR -82
NZDUSDrfd 153
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +3 787.74 RUB
Pire transaction: -3 926 RUB
Gains consécutifs maximales: 9
Pertes consécutives maximales: 11
Bénéfice consécutif maximal: +2 108.34 RUB
Perte consécutive maximale: -2 939.51 RUB

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "AlfaForexRU-Real" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Aucun avis
2025.09.23 23:45
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.29 16:12
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.35% of days out of 46 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.13 18:34
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.13 16:34
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.33% of days out of 30 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.21 08:59
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.07.17 04:12
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.16 21:00
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.07.16 21:00
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.07.16 21:00
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
AlfaRUB
30 USD par mois
21%
0
0
USD
90K
RUB
11
0%
728
58%
97%
0.94
-7.29
RUB
29%
1:40
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 5 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.