Alexey Rudich

AlfaRUB

Alexey Rudich
0 отзывов
22 недели
0 / 0 USD
прирост с 2025 -70%
AlfaForexRU-Real
1:40
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
851
Прибыльных трейдов:
496 (58.28%)
Убыточных трейдов:
355 (41.72%)
Лучший трейд:
6 194.37 RUB
Худший трейд:
-12 474.28 RUB
Общая прибыль:
133 907.26 RUB (118 331 pips)
Общий убыток:
-206 856.65 RUB (181 370 pips)
Макс. серия выигрышей:
15 (5 182.74 RUB)
Макс. прибыль в серии:
9 660.40 RUB (9)
Коэффициент Шарпа:
-0.03
Торговая активность:
83.76%
Макс. загрузка депозита:
122.94%
Последний трейд:
9 дней
Трейдов в неделю:
3
Ср. время удержания:
20 часов
Фактор восстановления:
-0.82
Длинных трейдов:
465 (54.64%)
Коротких трейдов:
386 (45.36%)
Профит фактор:
0.65
Мат. ожидание:
-85.72 RUB
Средняя прибыль:
269.97 RUB
Средний убыток:
-582.69 RUB
Макс. серия проигрышей:
24 (-2 939.51 RUB)
Макс. убыток в серии:
-46 169.28 RUB (8)
Прирост в месяц:
-56.66%
Годовой прогноз:
-100.00%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
72 949.39 RUB
Максимальная:
89 289.02 RUB (366.85%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
79.90% (89 289.02 RUB)
По эквити:
43.06% (44 714.59 RUB)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
#LCO 359
EURCADrfd 112
EURUSDrfd 98
XAUUSDrfd 60
USDCADrfd 40
XAGUSDrfd 35
USDCHFrfd 34
#SBER 26
#GAZP 15
#MGNT 13
AUDUSDrfd 8
USDRUBrfd 8
EURAUDrfd 6
#ROSN 5
#LKOH 5
#AFKS 4
#RTKM 4
#AFLT 3
#RUAL 3
EURGBPrfd 2
#TSLA 2
#TATN 2
#VKCO 2
CHFJPYrfd 1
EURCHFrfd 1
#NVTK 1
#MTLR 1
NZDUSDrfd 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
#LCO -1.1K
EURCADrfd 75
EURUSDrfd 73
XAUUSDrfd 5
USDCADrfd 20
XAGUSDrfd -250
USDCHFrfd -19
#SBER 10
#GAZP 1
#MGNT -1
AUDUSDrfd -4
USDRUBrfd -21
EURAUDrfd -26
#ROSN -6
#LKOH -12
#AFKS 0
#RTKM 0
#AFLT -1
#RUAL 0
EURGBPrfd -1
#TSLA 2
#TATN 0
#VKCO -2
CHFJPYrfd 0
EURCHFrfd 0
#NVTK 0
#MTLR -1
NZDUSDrfd 2
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
#LCO -2.5K
EURCADrfd 696
EURUSDrfd 1.8K
XAUUSDrfd 458
USDCADrfd 501
XAGUSDrfd -50K
USDCHFrfd -388
#SBER -45
#GAZP 498
#MGNT -1K
AUDUSDrfd -144
USDRUBrfd -8.3K
EURAUDrfd -973
#ROSN -152
#LKOH -563
#AFKS 89
#RTKM -62
#AFLT -81
#RUAL -635
EURGBPrfd -30
#TSLA 188
#TATN 106
#VKCO -862
CHFJPYrfd 21
EURCHFrfd -21
#NVTK -1.8K
#MTLR -82
NZDUSDrfd 153
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +6 194.37 RUB
Худший трейд: -12 474 RUB
Макс. серия выигрышей: 9
Макс. серия проигрышей: 8
Макс. прибыль в серии: +5 182.74 RUB
Макс. убыток в серии: -2 939.51 RUB

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "AlfaForexRU-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Нет отзывов
2025.12.22 18:44
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.20 00:29
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.19 11:49
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.16 17:31
A large drawdown may occur on the account again
2025.10.10 16:34
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.10 16:34
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.10 13:25
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.10.02 17:29
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.02 16:29
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.23 23:45
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.29 16:12
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.35% of days out of 46 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.13 18:34
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.13 16:34
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.33% of days out of 30 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.21 08:59
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.07.17 04:12
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.16 21:00
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.07.16 21:00
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.07.16 21:00
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
AlfaRUB
30 USD в месяц
-70%
0
0
USD
22K
RUB
22
0%
851
58%
84%
0.64
-85.72
RUB
80%
1:40
