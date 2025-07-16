- Прирост
Всего трейдов:
851
Прибыльных трейдов:
496 (58.28%)
Убыточных трейдов:
355 (41.72%)
Лучший трейд:
6 194.37 RUB
Худший трейд:
-12 474.28 RUB
Общая прибыль:
133 907.26 RUB (118 331 pips)
Общий убыток:
-206 856.65 RUB (181 370 pips)
Макс. серия выигрышей:
15 (5 182.74 RUB)
Макс. прибыль в серии:
9 660.40 RUB (9)
Коэффициент Шарпа:
-0.03
Торговая активность:
83.76%
Макс. загрузка депозита:
122.94%
Последний трейд:
9 дней
Трейдов в неделю:
3
Ср. время удержания:
20 часов
Фактор восстановления:
-0.82
Длинных трейдов:
465 (54.64%)
Коротких трейдов:
386 (45.36%)
Профит фактор:
0.65
Мат. ожидание:
-85.72 RUB
Средняя прибыль:
269.97 RUB
Средний убыток:
-582.69 RUB
Макс. серия проигрышей:
24 (-2 939.51 RUB)
Макс. убыток в серии:
-46 169.28 RUB (8)
Прирост в месяц:
-56.66%
Годовой прогноз:
-100.00%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
72 949.39 RUB
Максимальная:
89 289.02 RUB (366.85%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
79.90% (89 289.02 RUB)
По эквити:
43.06% (44 714.59 RUB)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|#LCO
|359
|EURCADrfd
|112
|EURUSDrfd
|98
|XAUUSDrfd
|60
|USDCADrfd
|40
|XAGUSDrfd
|35
|USDCHFrfd
|34
|#SBER
|26
|#GAZP
|15
|#MGNT
|13
|AUDUSDrfd
|8
|USDRUBrfd
|8
|EURAUDrfd
|6
|#ROSN
|5
|#LKOH
|5
|#AFKS
|4
|#RTKM
|4
|#AFLT
|3
|#RUAL
|3
|EURGBPrfd
|2
|#TSLA
|2
|#TATN
|2
|#VKCO
|2
|CHFJPYrfd
|1
|EURCHFrfd
|1
|#NVTK
|1
|#MTLR
|1
|NZDUSDrfd
|1
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|#LCO
|-1.1K
|EURCADrfd
|75
|EURUSDrfd
|73
|XAUUSDrfd
|5
|USDCADrfd
|20
|XAGUSDrfd
|-250
|USDCHFrfd
|-19
|#SBER
|10
|#GAZP
|1
|#MGNT
|-1
|AUDUSDrfd
|-4
|USDRUBrfd
|-21
|EURAUDrfd
|-26
|#ROSN
|-6
|#LKOH
|-12
|#AFKS
|0
|#RTKM
|0
|#AFLT
|-1
|#RUAL
|0
|EURGBPrfd
|-1
|#TSLA
|2
|#TATN
|0
|#VKCO
|-2
|CHFJPYrfd
|0
|EURCHFrfd
|0
|#NVTK
|0
|#MTLR
|-1
|NZDUSDrfd
|2
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|#LCO
|-2.5K
|EURCADrfd
|696
|EURUSDrfd
|1.8K
|XAUUSDrfd
|458
|USDCADrfd
|501
|XAGUSDrfd
|-50K
|USDCHFrfd
|-388
|#SBER
|-45
|#GAZP
|498
|#MGNT
|-1K
|AUDUSDrfd
|-144
|USDRUBrfd
|-8.3K
|EURAUDrfd
|-973
|#ROSN
|-152
|#LKOH
|-563
|#AFKS
|89
|#RTKM
|-62
|#AFLT
|-81
|#RUAL
|-635
|EURGBPrfd
|-30
|#TSLA
|188
|#TATN
|106
|#VKCO
|-862
|CHFJPYrfd
|21
|EURCHFrfd
|-21
|#NVTK
|-1.8K
|#MTLR
|-82
|NZDUSDrfd
|153
Лучший трейд: +6 194.37 RUB
Худший трейд: -12 474 RUB
Макс. серия выигрышей: 9
Макс. серия проигрышей: 8
Макс. прибыль в серии: +5 182.74 RUB
Макс. убыток в серии: -2 939.51 RUB
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "AlfaForexRU-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Нет отзывов
