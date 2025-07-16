信号部分
信号 / MetaTrader 5 / AlfaRUB
Alexey Rudich

AlfaRUB

Alexey Rudich
0条评论
22
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2025 -70%
AlfaForexRU-Real
1:40
查看详细统计，请 登录 或者 注册
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
851
盈利交易:
496 (58.28%)
亏损交易:
355 (41.72%)
最好交易:
6 194.37 RUB
最差交易:
-12 474.28 RUB
毛利:
133 907.26 RUB (118 331 pips)
毛利亏损:
-206 856.65 RUB (181 370 pips)
最大连续赢利:
15 (5 182.74 RUB)
最大连续盈利:
9 660.40 RUB (9)
夏普比率:
-0.03
交易活动:
83.76%
最大入金加载:
122.94%
最近交易:
10 几天前
每周交易:
3
平均持有时间:
20 小时
采收率:
-0.82
长期交易:
465 (54.64%)
短期交易:
386 (45.36%)
利润因子:
0.65
预期回报:
-85.72 RUB
平均利润:
269.97 RUB
平均损失:
-582.69 RUB
最大连续失误:
24 (-2 939.51 RUB)
最大连续亏损:
-46 169.28 RUB (8)
每月增长:
-56.66%
年度预测:
-100.00%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
72 949.39 RUB
最大值:
89 289.02 RUB (366.85%)
相对跌幅:
结余:
79.90% (89 289.02 RUB)
净值:
43.06% (44 714.59 RUB)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
#LCO 359
EURCADrfd 112
EURUSDrfd 98
XAUUSDrfd 60
USDCADrfd 40
XAGUSDrfd 35
USDCHFrfd 34
#SBER 26
#GAZP 15
#MGNT 13
AUDUSDrfd 8
USDRUBrfd 8
EURAUDrfd 6
#ROSN 5
#LKOH 5
#AFKS 4
#RTKM 4
#AFLT 3
#RUAL 3
EURGBPrfd 2
#TSLA 2
#TATN 2
#VKCO 2
CHFJPYrfd 1
EURCHFrfd 1
#NVTK 1
#MTLR 1
NZDUSDrfd 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
#LCO -1.1K
EURCADrfd 75
EURUSDrfd 73
XAUUSDrfd 5
USDCADrfd 20
XAGUSDrfd -250
USDCHFrfd -19
#SBER 10
#GAZP 1
#MGNT -1
AUDUSDrfd -4
USDRUBrfd -21
EURAUDrfd -26
#ROSN -6
#LKOH -12
#AFKS 0
#RTKM 0
#AFLT -1
#RUAL 0
EURGBPrfd -1
#TSLA 2
#TATN 0
#VKCO -2
CHFJPYrfd 0
EURCHFrfd 0
#NVTK 0
#MTLR -1
NZDUSDrfd 2
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
#LCO -2.5K
EURCADrfd 696
EURUSDrfd 1.8K
XAUUSDrfd 458
USDCADrfd 501
XAGUSDrfd -50K
USDCHFrfd -388
#SBER -45
#GAZP 498
#MGNT -1K
AUDUSDrfd -144
USDRUBrfd -8.3K
EURAUDrfd -973
#ROSN -152
#LKOH -563
#AFKS 89
#RTKM -62
#AFLT -81
#RUAL -635
EURGBPrfd -30
#TSLA 188
#TATN 106
#VKCO -862
CHFJPYrfd 21
EURCHFrfd -21
#NVTK -1.8K
#MTLR -82
NZDUSDrfd 153
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +6 194.37 RUB
最差交易: -12 474 RUB
最大连续赢利: 9
最大连续失误: 8
最大连续盈利: +5 182.74 RUB
最大连续亏损: -2 939.51 RUB

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 AlfaForexRU-Real 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

无数据

没有评论
2025.12.22 18:44
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.20 00:29
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.19 11:49
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.16 17:31
A large drawdown may occur on the account again
2025.10.10 16:34
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.10 16:34
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.10 13:25
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.10.02 17:29
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.02 16:29
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.23 23:45
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.29 16:12
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.35% of days out of 46 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.13 18:34
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.13 16:34
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.33% of days out of 30 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.21 08:59
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.07.17 04:12
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.16 21:00
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.07.16 21:00
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.07.16 21:00
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
查看详细统计，请 登录 或者 注册
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
AlfaRUB
每月30 USD
-70%
0
0
USD
22K
RUB
22
0%
851
58%
84%
0.64
-85.72
RUB
80%
1:40
复制

在MetaTrader中如何执行复制交易？请看视频教程

信号订阅允许您在一个月内复制提供商的交易。若要进行订阅工作，您应该使用MetaTrader 5交易程序端。

如果您还没有安装平台，您可以在这里下载