- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
851
Negociações com lucro:
496 (58.28%)
Negociações com perda:
355 (41.72%)
Melhor negociação:
6 194.37 RUB
Pior negociação:
-12 474.28 RUB
Lucro bruto:
133 907.26 RUB (118 331 pips)
Perda bruta:
-206 856.65 RUB (181 370 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
15 (5 182.74 RUB)
Máximo lucro consecutivo:
9 660.40 RUB (9)
Índice de Sharpe:
-0.03
Atividade de negociação:
83.76%
Depósito máximo carregado:
122.94%
Último negócio:
11 dias atrás
Negociações por semana:
3
Tempo médio de espera:
20 horas
Fator de recuperação:
-0.82
Negociações longas:
465 (54.64%)
Negociações curtas:
386 (45.36%)
Fator de lucro:
0.65
Valor esperado:
-85.72 RUB
Lucro médio:
269.97 RUB
Perda média:
-582.69 RUB
Máximo de perdas consecutivas:
24 (-2 939.51 RUB)
Máxima perda consecutiva:
-46 169.28 RUB (8)
Crescimento mensal:
-56.66%
Previsão anual:
-100.00%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
72 949.39 RUB
Máximo:
89 289.02 RUB (366.85%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
79.90% (89 289.02 RUB)
Pelo Capital Líquido:
43.06% (44 714.59 RUB)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|#LCO
|359
|EURCADrfd
|112
|EURUSDrfd
|98
|XAUUSDrfd
|60
|USDCADrfd
|40
|XAGUSDrfd
|35
|USDCHFrfd
|34
|#SBER
|26
|#GAZP
|15
|#MGNT
|13
|AUDUSDrfd
|8
|USDRUBrfd
|8
|EURAUDrfd
|6
|#ROSN
|5
|#LKOH
|5
|#AFKS
|4
|#RTKM
|4
|#AFLT
|3
|#RUAL
|3
|EURGBPrfd
|2
|#TSLA
|2
|#TATN
|2
|#VKCO
|2
|CHFJPYrfd
|1
|EURCHFrfd
|1
|#NVTK
|1
|#MTLR
|1
|NZDUSDrfd
|1
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|#LCO
|-1.1K
|EURCADrfd
|75
|EURUSDrfd
|73
|XAUUSDrfd
|5
|USDCADrfd
|20
|XAGUSDrfd
|-250
|USDCHFrfd
|-19
|#SBER
|10
|#GAZP
|1
|#MGNT
|-1
|AUDUSDrfd
|-4
|USDRUBrfd
|-21
|EURAUDrfd
|-26
|#ROSN
|-6
|#LKOH
|-12
|#AFKS
|0
|#RTKM
|0
|#AFLT
|-1
|#RUAL
|0
|EURGBPrfd
|-1
|#TSLA
|2
|#TATN
|0
|#VKCO
|-2
|CHFJPYrfd
|0
|EURCHFrfd
|0
|#NVTK
|0
|#MTLR
|-1
|NZDUSDrfd
|2
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|#LCO
|-2.5K
|EURCADrfd
|696
|EURUSDrfd
|1.8K
|XAUUSDrfd
|458
|USDCADrfd
|501
|XAGUSDrfd
|-50K
|USDCHFrfd
|-388
|#SBER
|-45
|#GAZP
|498
|#MGNT
|-1K
|AUDUSDrfd
|-144
|USDRUBrfd
|-8.3K
|EURAUDrfd
|-973
|#ROSN
|-152
|#LKOH
|-563
|#AFKS
|89
|#RTKM
|-62
|#AFLT
|-81
|#RUAL
|-635
|EURGBPrfd
|-30
|#TSLA
|188
|#TATN
|106
|#VKCO
|-862
|CHFJPYrfd
|21
|EURCHFrfd
|-21
|#NVTK
|-1.8K
|#MTLR
|-82
|NZDUSDrfd
|153
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +6 194.37 RUB
Pior negociação: -12 474 RUB
Máximo de vitórias consecutivas: 9
Máximo de perdas consecutivas: 8
Máximo lucro consecutivo: +5 182.74 RUB
Máxima perda consecutiva: -2 939.51 RUB
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "AlfaForexRU-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sem dados
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
-70%
0
0
USD
USD
22K
RUB
RUB
22
0%
851
58%
84%
0.64
-85.72
RUB
RUB
80%
1:40