Alexey Rudich

AlfaRUB

Alexey Rudich
0 comentários
22 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 -70%
AlfaForexRU-Real
1:40
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
851
Negociações com lucro:
496 (58.28%)
Negociações com perda:
355 (41.72%)
Melhor negociação:
6 194.37 RUB
Pior negociação:
-12 474.28 RUB
Lucro bruto:
133 907.26 RUB (118 331 pips)
Perda bruta:
-206 856.65 RUB (181 370 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
15 (5 182.74 RUB)
Máximo lucro consecutivo:
9 660.40 RUB (9)
Índice de Sharpe:
-0.03
Atividade de negociação:
83.76%
Depósito máximo carregado:
122.94%
Último negócio:
11 dias atrás
Negociações por semana:
3
Tempo médio de espera:
20 horas
Fator de recuperação:
-0.82
Negociações longas:
465 (54.64%)
Negociações curtas:
386 (45.36%)
Fator de lucro:
0.65
Valor esperado:
-85.72 RUB
Lucro médio:
269.97 RUB
Perda média:
-582.69 RUB
Máximo de perdas consecutivas:
24 (-2 939.51 RUB)
Máxima perda consecutiva:
-46 169.28 RUB (8)
Crescimento mensal:
-56.66%
Previsão anual:
-100.00%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
72 949.39 RUB
Máximo:
89 289.02 RUB (366.85%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
79.90% (89 289.02 RUB)
Pelo Capital Líquido:
43.06% (44 714.59 RUB)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
#LCO 359
EURCADrfd 112
EURUSDrfd 98
XAUUSDrfd 60
USDCADrfd 40
XAGUSDrfd 35
USDCHFrfd 34
#SBER 26
#GAZP 15
#MGNT 13
AUDUSDrfd 8
USDRUBrfd 8
EURAUDrfd 6
#ROSN 5
#LKOH 5
#AFKS 4
#RTKM 4
#AFLT 3
#RUAL 3
EURGBPrfd 2
#TSLA 2
#TATN 2
#VKCO 2
CHFJPYrfd 1
EURCHFrfd 1
#NVTK 1
#MTLR 1
NZDUSDrfd 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
#LCO -1.1K
EURCADrfd 75
EURUSDrfd 73
XAUUSDrfd 5
USDCADrfd 20
XAGUSDrfd -250
USDCHFrfd -19
#SBER 10
#GAZP 1
#MGNT -1
AUDUSDrfd -4
USDRUBrfd -21
EURAUDrfd -26
#ROSN -6
#LKOH -12
#AFKS 0
#RTKM 0
#AFLT -1
#RUAL 0
EURGBPrfd -1
#TSLA 2
#TATN 0
#VKCO -2
CHFJPYrfd 0
EURCHFrfd 0
#NVTK 0
#MTLR -1
NZDUSDrfd 2
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
#LCO -2.5K
EURCADrfd 696
EURUSDrfd 1.8K
XAUUSDrfd 458
USDCADrfd 501
XAGUSDrfd -50K
USDCHFrfd -388
#SBER -45
#GAZP 498
#MGNT -1K
AUDUSDrfd -144
USDRUBrfd -8.3K
EURAUDrfd -973
#ROSN -152
#LKOH -563
#AFKS 89
#RTKM -62
#AFLT -81
#RUAL -635
EURGBPrfd -30
#TSLA 188
#TATN 106
#VKCO -862
CHFJPYrfd 21
EURCHFrfd -21
#NVTK -1.8K
#MTLR -82
NZDUSDrfd 153
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +6 194.37 RUB
Pior negociação: -12 474 RUB
Máximo de vitórias consecutivas: 9
Máximo de perdas consecutivas: 8
Máximo lucro consecutivo: +5 182.74 RUB
Máxima perda consecutiva: -2 939.51 RUB

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "AlfaForexRU-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

Sem comentários
2025.12.22 18:44
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.20 00:29
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.19 11:49
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.16 17:31
A large drawdown may occur on the account again
2025.10.10 16:34
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.10 16:34
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.10 13:25
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.10.02 17:29
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.02 16:29
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.23 23:45
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.29 16:12
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.35% of days out of 46 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.13 18:34
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.13 16:34
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.33% of days out of 30 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.21 08:59
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.07.17 04:12
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.16 21:00
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.07.16 21:00
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.07.16 21:00
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
AlfaRUB
30 USD por mês
-70%
0
0
USD
22K
RUB
22
0%
851
58%
84%
0.64
-85.72
RUB
80%
1:40
