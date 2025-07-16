- 자본
- 축소
트레이드:
853
이익 거래:
497 (58.26%)
손실 거래:
356 (41.74%)
최고의 거래:
6 194.37 RUB
최악의 거래:
-12 474.28 RUB
총 수익:
134 499.41 RUB (118 428 pips)
총 손실:
-206 943.56 RUB (181 380 pips)
연속 최대 이익:
15 (5 182.74 RUB)
연속 최대 이익:
9 660.40 RUB (9)
샤프 비율:
-0.03
거래 활동:
76.07%
최대 입금량:
122.94%
최근 거래:
25 분 전
주별 거래 수:
3
평균 유지 시간:
20 시간
회복 요인:
-0.81
롱(주식매수):
467 (54.75%)
숏(주식차입매도):
386 (45.25%)
수익 요인:
0.65
기대수익:
-84.93 RUB
평균 이익:
270.62 RUB
평균 손실:
-581.30 RUB
연속 최대 손실:
24 (-2 939.51 RUB)
연속 최대 손실:
-46 169.28 RUB (8)
월별 성장률:
-40.28%
연간 예측:
-100.00%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
72 949.39 RUB
최대한의:
89 289.02 RUB (366.85%)
상대적 삭감:
잔고별:
79.90% (89 289.02 RUB)
자본금별:
43.06% (44 714.59 RUB)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|#LCO
|361
|EURCADrfd
|112
|EURUSDrfd
|98
|XAUUSDrfd
|60
|USDCADrfd
|40
|XAGUSDrfd
|35
|USDCHFrfd
|34
|#SBER
|26
|#GAZP
|15
|#MGNT
|13
|AUDUSDrfd
|8
|USDRUBrfd
|8
|EURAUDrfd
|6
|#ROSN
|5
|#LKOH
|5
|#AFKS
|4
|#RTKM
|4
|#AFLT
|3
|#RUAL
|3
|EURGBPrfd
|2
|#TSLA
|2
|#TATN
|2
|#VKCO
|2
|CHFJPYrfd
|1
|EURCHFrfd
|1
|#NVTK
|1
|#MTLR
|1
|NZDUSDrfd
|1
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|#LCO
|-1K
|EURCADrfd
|75
|EURUSDrfd
|73
|XAUUSDrfd
|5
|USDCADrfd
|20
|XAGUSDrfd
|-250
|USDCHFrfd
|-19
|#SBER
|10
|#GAZP
|1
|#MGNT
|-1
|AUDUSDrfd
|-4
|USDRUBrfd
|-21
|EURAUDrfd
|-26
|#ROSN
|-6
|#LKOH
|-12
|#AFKS
|0
|#RTKM
|0
|#AFLT
|-1
|#RUAL
|0
|EURGBPrfd
|-1
|#TSLA
|2
|#TATN
|0
|#VKCO
|-2
|CHFJPYrfd
|0
|EURCHFrfd
|0
|#NVTK
|0
|#MTLR
|-1
|NZDUSDrfd
|2
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|#LCO
|-2.4K
|EURCADrfd
|696
|EURUSDrfd
|1.8K
|XAUUSDrfd
|458
|USDCADrfd
|501
|XAGUSDrfd
|-50K
|USDCHFrfd
|-388
|#SBER
|-45
|#GAZP
|498
|#MGNT
|-1K
|AUDUSDrfd
|-144
|USDRUBrfd
|-8.3K
|EURAUDrfd
|-973
|#ROSN
|-152
|#LKOH
|-563
|#AFKS
|89
|#RTKM
|-62
|#AFLT
|-81
|#RUAL
|-635
|EURGBPrfd
|-30
|#TSLA
|188
|#TATN
|106
|#VKCO
|-862
|CHFJPYrfd
|21
|EURCHFrfd
|-21
|#NVTK
|-1.8K
|#MTLR
|-82
|NZDUSDrfd
|153
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +6 194.37 RUB
최악의 거래: -12 474 RUB
연속 최대 이익: 9
연속 최대 손실: 8
연속 최대 이익: +5 182.74 RUB
연속 최대 손실: -2 939.51 RUB
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "AlfaForexRU-Real"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
데이터 없음
리뷰 없음
