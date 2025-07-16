- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
851
利益トレード:
496 (58.28%)
損失トレード:
355 (41.72%)
ベストトレード:
6 194.37 RUB
最悪のトレード:
-12 474.28 RUB
総利益:
133 907.26 RUB (118 331 pips)
総損失:
-206 856.65 RUB (181 370 pips)
最大連続の勝ち:
15 (5 182.74 RUB)
最大連続利益:
9 660.40 RUB (9)
シャープレシオ:
-0.03
取引アクティビティ:
83.76%
最大入金額:
122.94%
最近のトレード:
12 日前
1週間当たりの取引:
3
平均保有時間:
20 時間
リカバリーファクター:
-0.82
長いトレード:
465 (54.64%)
短いトレード:
386 (45.36%)
プロフィットファクター:
0.65
期待されたペイオフ:
-85.72 RUB
平均利益:
269.97 RUB
平均損失:
-582.69 RUB
最大連続の負け:
24 (-2 939.51 RUB)
最大連続損失:
-46 169.28 RUB (8)
月間成長:
-56.66%
年間予想:
-100.00%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
72 949.39 RUB
最大の:
89 289.02 RUB (366.85%)
比較ドローダウン:
残高による:
79.90% (89 289.02 RUB)
エクイティによる:
43.06% (44 714.59 RUB)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|#LCO
|359
|EURCADrfd
|112
|EURUSDrfd
|98
|XAUUSDrfd
|60
|USDCADrfd
|40
|XAGUSDrfd
|35
|USDCHFrfd
|34
|#SBER
|26
|#GAZP
|15
|#MGNT
|13
|AUDUSDrfd
|8
|USDRUBrfd
|8
|EURAUDrfd
|6
|#ROSN
|5
|#LKOH
|5
|#AFKS
|4
|#RTKM
|4
|#AFLT
|3
|#RUAL
|3
|EURGBPrfd
|2
|#TSLA
|2
|#TATN
|2
|#VKCO
|2
|CHFJPYrfd
|1
|EURCHFrfd
|1
|#NVTK
|1
|#MTLR
|1
|NZDUSDrfd
|1
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|#LCO
|-1.1K
|EURCADrfd
|75
|EURUSDrfd
|73
|XAUUSDrfd
|5
|USDCADrfd
|20
|XAGUSDrfd
|-250
|USDCHFrfd
|-19
|#SBER
|10
|#GAZP
|1
|#MGNT
|-1
|AUDUSDrfd
|-4
|USDRUBrfd
|-21
|EURAUDrfd
|-26
|#ROSN
|-6
|#LKOH
|-12
|#AFKS
|0
|#RTKM
|0
|#AFLT
|-1
|#RUAL
|0
|EURGBPrfd
|-1
|#TSLA
|2
|#TATN
|0
|#VKCO
|-2
|CHFJPYrfd
|0
|EURCHFrfd
|0
|#NVTK
|0
|#MTLR
|-1
|NZDUSDrfd
|2
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|#LCO
|-2.5K
|EURCADrfd
|696
|EURUSDrfd
|1.8K
|XAUUSDrfd
|458
|USDCADrfd
|501
|XAGUSDrfd
|-50K
|USDCHFrfd
|-388
|#SBER
|-45
|#GAZP
|498
|#MGNT
|-1K
|AUDUSDrfd
|-144
|USDRUBrfd
|-8.3K
|EURAUDrfd
|-973
|#ROSN
|-152
|#LKOH
|-563
|#AFKS
|89
|#RTKM
|-62
|#AFLT
|-81
|#RUAL
|-635
|EURGBPrfd
|-30
|#TSLA
|188
|#TATN
|106
|#VKCO
|-862
|CHFJPYrfd
|21
|EURCHFrfd
|-21
|#NVTK
|-1.8K
|#MTLR
|-82
|NZDUSDrfd
|153
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"AlfaForexRU-Real"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
