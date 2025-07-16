シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / AlfaRUB
Alexey Rudich

AlfaRUB

Alexey Rudich
レビュー0件
22週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 -70%
AlfaForexRU-Real
1:40
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
851
利益トレード:
496 (58.28%)
損失トレード:
355 (41.72%)
ベストトレード:
6 194.37 RUB
最悪のトレード:
-12 474.28 RUB
総利益:
133 907.26 RUB (118 331 pips)
総損失:
-206 856.65 RUB (181 370 pips)
最大連続の勝ち:
15 (5 182.74 RUB)
最大連続利益:
9 660.40 RUB (9)
シャープレシオ:
-0.03
取引アクティビティ:
83.76%
最大入金額:
122.94%
最近のトレード:
12 日前
1週間当たりの取引:
3
平均保有時間:
20 時間
リカバリーファクター:
-0.82
長いトレード:
465 (54.64%)
短いトレード:
386 (45.36%)
プロフィットファクター:
0.65
期待されたペイオフ:
-85.72 RUB
平均利益:
269.97 RUB
平均損失:
-582.69 RUB
最大連続の負け:
24 (-2 939.51 RUB)
最大連続損失:
-46 169.28 RUB (8)
月間成長:
-56.66%
年間予想:
-100.00%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
72 949.39 RUB
最大の:
89 289.02 RUB (366.85%)
比較ドローダウン:
残高による:
79.90% (89 289.02 RUB)
エクイティによる:
43.06% (44 714.59 RUB)

配布

シンボル ディール Sell Buy
#LCO 359
EURCADrfd 112
EURUSDrfd 98
XAUUSDrfd 60
USDCADrfd 40
XAGUSDrfd 35
USDCHFrfd 34
#SBER 26
#GAZP 15
#MGNT 13
AUDUSDrfd 8
USDRUBrfd 8
EURAUDrfd 6
#ROSN 5
#LKOH 5
#AFKS 4
#RTKM 4
#AFLT 3
#RUAL 3
EURGBPrfd 2
#TSLA 2
#TATN 2
#VKCO 2
CHFJPYrfd 1
EURCHFrfd 1
#NVTK 1
#MTLR 1
NZDUSDrfd 1
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
#LCO -1.1K
EURCADrfd 75
EURUSDrfd 73
XAUUSDrfd 5
USDCADrfd 20
XAGUSDrfd -250
USDCHFrfd -19
#SBER 10
#GAZP 1
#MGNT -1
AUDUSDrfd -4
USDRUBrfd -21
EURAUDrfd -26
#ROSN -6
#LKOH -12
#AFKS 0
#RTKM 0
#AFLT -1
#RUAL 0
EURGBPrfd -1
#TSLA 2
#TATN 0
#VKCO -2
CHFJPYrfd 0
EURCHFrfd 0
#NVTK 0
#MTLR -1
NZDUSDrfd 2
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
#LCO -2.5K
EURCADrfd 696
EURUSDrfd 1.8K
XAUUSDrfd 458
USDCADrfd 501
XAGUSDrfd -50K
USDCHFrfd -388
#SBER -45
#GAZP 498
#MGNT -1K
AUDUSDrfd -144
USDRUBrfd -8.3K
EURAUDrfd -973
#ROSN -152
#LKOH -563
#AFKS 89
#RTKM -62
#AFLT -81
#RUAL -635
EURGBPrfd -30
#TSLA 188
#TATN 106
#VKCO -862
CHFJPYrfd 21
EURCHFrfd -21
#NVTK -1.8K
#MTLR -82
NZDUSDrfd 153
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +6 194.37 RUB
最悪のトレード: -12 474 RUB
最大連続の勝ち: 9
最大連続の負け: 8
最大連続利益: +5 182.74 RUB
最大連続損失: -2 939.51 RUB

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"AlfaForexRU-Real"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

データがありません

レビューなし
2025.12.22 18:44
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.20 00:29
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.19 11:49
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.16 17:31
A large drawdown may occur on the account again
2025.10.10 16:34
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.10 16:34
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.10 13:25
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.10.02 17:29
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.02 16:29
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.23 23:45
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.29 16:12
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.35% of days out of 46 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.13 18:34
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.13 16:34
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.33% of days out of 30 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.21 08:59
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.07.17 04:12
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.16 21:00
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.07.16 21:00
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.07.16 21:00
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
