SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Lets Harvest The USA500 S
P Ter Almeida Granados

Lets Harvest The USA500 S

P Ter Almeida Granados
0 inceleme
Güvenilirlik
25 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 45%
HFMarketsSV-Live Server 3
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
35
Kârla kapanan işlemler:
35 (100.00%)
Zararla kapanan işlemler:
0 (0.00%)
En iyi işlem:
22.22 USD
En kötü işlem:
0.00 USD
Brüt kâr:
239.00 USD (181 840 pips)
Brüt zarar:
0.00 USD
Maksimum ardışık kazanç:
35 (239.00 USD)
Maksimum ardışık kâr:
239.00 USD (35)
Sharpe oranı:
0.93
Alım-satım etkinliği:
47.39%
Maks. mevduat yükü:
2.46%
En son işlem:
2 saat önce
Hafta başına işlemler:
19
Ort. tutma süresi:
4 gün
Düzelme faktörü:
0.00
Alış işlemleri:
35 (100.00%)
Satış işlemleri:
0 (0.00%)
Kâr faktörü:
n/a
Beklenen getiri:
6.83 USD
Ortalama kâr:
6.83 USD
Ortalama zarar:
0.00 USD
Maksimum ardışık kayıp:
0 (0.00 USD)
Maksimum ardışık zarar:
0.00 USD (0)
Aylık büyüme:
3.01%
Algo alım-satım:
48%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
0.00 USD (0.00%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
16.43% (102.87 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
USA500.S 35
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
USA500.S 239
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
USA500.S 182K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +22.22 USD
En kötü işlem: -0 USD
Maksimum ardışık kazanç: 35
Maksimum ardışık kayıp: 0
Maksimum ardışık kâr: +239.00 USD
Maksimum ardışık zarar: -0.00 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "HFMarketsSV-Live Server 3" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

Hi guys! Come and let's trade the USA500.S in Metatrader 4 at ZERO lost trades, relaxed. No need for VPS, just set an old laptop/PC, keep it connected to the charger and change the Windows/MacOS suspension config to Never. Simple. Let's go!
İnceleme yok
2026.01.05 19:09
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.01.05 18:09
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.01.02 22:05
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.02 21:05
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.02 20:05
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.02 15:59
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.16 18:30
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.05 12:42
No swaps are charged
2025.12.05 12:42
No swaps are charged
2025.12.04 22:11
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.04 21:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.26 05:12
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.25 21:41
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.25 20:41
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.13 19:52
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.11 10:30
No swaps are charged on the signal account
2025.11.04 09:00
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.21 09:04
No swaps are charged
2025.10.21 09:04
No swaps are charged
2025.10.20 01:51
No swaps are charged on the signal account
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Lets Harvest The USA500 S
Ayda 30 USD
45%
0
0
USD
1.7K
USD
25
48%
35
100%
47%
n/a
6.83
USD
16%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.