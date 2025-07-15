- Crescita
Trade:
35
Profit Trade:
35 (100.00%)
Loss Trade:
0 (0.00%)
Best Trade:
22.22 USD
Worst Trade:
0.00 USD
Profitto lordo:
239.00 USD (181 840 pips)
Perdita lorda:
0.00 USD
Vincite massime consecutive:
35 (239.00 USD)
Massimo profitto consecutivo:
239.00 USD (35)
Indice di Sharpe:
0.93
Attività di trading:
47.39%
Massimo carico di deposito:
2.46%
Ultimo trade:
2 ore fa
Trade a settimana:
19
Tempo di attesa medio:
4 giorni
Fattore di recupero:
0.00
Long Trade:
35 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
n/a
Profitto previsto:
6.83 USD
Profitto medio:
6.83 USD
Perdita media:
0.00 USD
Massime perdite consecutive:
0 (0.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
0.00 USD (0)
Crescita mensile:
3.01%
Algo trading:
48%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
0.00 USD (0.00%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
16.43% (102.87 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|USA500.S
|35
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|USA500.S
|239
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|USA500.S
|182K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +22.22 USD
Worst Trade: -0 USD
Vincite massime consecutive: 35
Massime perdite consecutive: 0
Massimo profitto consecutivo: +239.00 USD
Massima perdita consecutiva: -0.00 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "HFMarketsSV-Live Server 3" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Hi guys! Come and let's trade the USA500.S in Metatrader 4 at ZERO lost trades, relaxed. No need for VPS, just set an old laptop/PC, keep it connected to the charger and change the Windows/MacOS suspension config to Never. Simple. Let's go!
