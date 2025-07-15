SeñalesSecciones
Lets Harvest The USA500 S
P Ter Almeida Granados

Lets Harvest The USA500 S

P Ter Almeida Granados
0 comentarios
Fiabilidad
25 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2025 45%
HFMarketsSV-Live Server 3
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
38
Transacciones Rentables:
38 (100.00%)
Transacciones Irrentables:
0 (0.00%)
Mejor transacción:
22.22 USD
Peor transacción:
0.00 USD
Beneficio Bruto:
239.32 USD (183 475 pips)
Pérdidas Brutas:
0.00 USD
Máximo de ganancias consecutivas:
38 (239.32 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
239.32 USD (38)
Ratio de Sharpe:
0.86
Actividad comercial:
47.39%
Carga máxima del depósito:
2.46%
Último trade:
2 días
Trades a la semana:
19
Tiempo medio de espera:
4 días
Factor de Recuperación:
0.00
Transacciones Largas:
38 (100.00%)
Transacciones Cortas:
0 (0.00%)
Factor de Beneficio:
n/a
Beneficio Esperado:
6.30 USD
Beneficio medio:
6.30 USD
Pérdidas medias:
0.00 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
0 (0.00 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
0.00 USD (0)
Crecimiento al mes:
3.03%
Trading algorítmico:
52%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
0.00 USD (0.00%)
Reducción relativa:
De balance:
0.00% (0.00 USD)
De fondos:
16.43% (102.87 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
USA500.S 38
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
USA500.S 239
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
USA500.S 183K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +22.22 USD
Peor transacción: -0 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 38
Máximo de pérdidas consecutivas: 0
Beneficio máximo consecutivo: +239.32 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -0.00 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "HFMarketsSV-Live Server 3" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

No hay datos

Hi guys! Come and let's trade the USA500.S in Metatrader 4 at ZERO lost trades, relaxed. No need for VPS, just set an old laptop/PC, keep it connected to the charger and change the Windows/MacOS suspension config to Never. Simple. Let's go!
