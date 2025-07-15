- Прирост
Всего трейдов:
33
Прибыльных трейдов:
33 (100.00%)
Убыточных трейдов:
0 (0.00%)
Лучший трейд:
22.22 USD
Худший трейд:
0.00 USD
Общая прибыль:
238.81 USD (180 883 pips)
Общий убыток:
0.00 USD
Макс. серия выигрышей:
33 (238.81 USD)
Макс. прибыль в серии:
238.81 USD (33)
Коэффициент Шарпа:
0.98
Торговая активность:
47.39%
Макс. загрузка депозита:
2.46%
Последний трейд:
37 минут
Трейдов в неделю:
17
Ср. время удержания:
5 дней
Фактор восстановления:
0.00
Длинных трейдов:
33 (100.00%)
Коротких трейдов:
0 (0.00%)
Профит фактор:
n/a
Мат. ожидание:
7.24 USD
Средняя прибыль:
7.24 USD
Средний убыток:
0.00 USD
Макс. серия проигрышей:
0 (0.00 USD)
Макс. убыток в серии:
0.00 USD (0)
Прирост в месяц:
3.00%
Алготрейдинг:
45%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
0.00 USD (0.00%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.00% (0.00 USD)
По эквити:
16.43% (102.87 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|USA500.S
|33
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|USA500.S
|239
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|USA500.S
|181K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +22.22 USD
Худший трейд: -0 USD
Макс. серия выигрышей: 33
Макс. серия проигрышей: 0
Макс. прибыль в серии: +238.81 USD
Макс. убыток в серии: -0.00 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "HFMarketsSV-Live Server 3" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Hi guys! Come and let's trade the USA500.S in Metatrader 4 at ZERO lost trades, relaxed. No need for VPS, just set an old laptop/PC, keep it connected to the charger and change the Windows/MacOS suspension config to Never. Simple. Let's go!
Нет отзывов
