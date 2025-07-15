СигналыРазделы
Lets Harvest The USA500 S

P Ter Almeida Granados
0 отзывов
Надежность
25 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 45%
HFMarketsSV-Live Server 3
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
33
Прибыльных трейдов:
33 (100.00%)
Убыточных трейдов:
0 (0.00%)
Лучший трейд:
22.22 USD
Худший трейд:
0.00 USD
Общая прибыль:
238.81 USD (180 883 pips)
Общий убыток:
0.00 USD
Макс. серия выигрышей:
33 (238.81 USD)
Макс. прибыль в серии:
238.81 USD (33)
Коэффициент Шарпа:
0.98
Торговая активность:
47.39%
Макс. загрузка депозита:
2.46%
Последний трейд:
37 минут
Трейдов в неделю:
17
Ср. время удержания:
5 дней
Фактор восстановления:
0.00
Длинных трейдов:
33 (100.00%)
Коротких трейдов:
0 (0.00%)
Профит фактор:
n/a
Мат. ожидание:
7.24 USD
Средняя прибыль:
7.24 USD
Средний убыток:
0.00 USD
Макс. серия проигрышей:
0 (0.00 USD)
Макс. убыток в серии:
0.00 USD (0)
Прирост в месяц:
3.00%
Алготрейдинг:
45%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
0.00 USD (0.00%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.00% (0.00 USD)
По эквити:
16.43% (102.87 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
USA500.S 33
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
USA500.S 239
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
USA500.S 181K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +22.22 USD
Худший трейд: -0 USD
Макс. серия выигрышей: 33
Макс. серия проигрышей: 0
Макс. прибыль в серии: +238.81 USD
Макс. убыток в серии: -0.00 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "HFMarketsSV-Live Server 3" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Hi guys! Come and let's trade the USA500.S in Metatrader 4 at ZERO lost trades, relaxed. No need for VPS, just set an old laptop/PC, keep it connected to the charger and change the Windows/MacOS suspension config to Never. Simple. Let's go!
Нет отзывов
2026.01.05 19:09
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.01.05 18:09
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.01.02 22:05
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.02 21:05
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.02 20:05
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.02 15:59
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.16 18:30
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.05 12:42
No swaps are charged
2025.12.05 12:42
No swaps are charged
2025.12.04 22:11
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.04 21:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.26 05:12
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.25 21:41
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.25 20:41
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.13 19:52
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.11 10:30
No swaps are charged on the signal account
2025.11.04 09:00
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.21 09:04
No swaps are charged
2025.10.21 09:04
No swaps are charged
2025.10.20 01:51
No swaps are charged on the signal account
Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.