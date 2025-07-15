- 成长
交易:
33
盈利交易:
33 (100.00%)
亏损交易:
0 (0.00%)
最好交易:
22.22 USD
最差交易:
0.00 USD
毛利:
238.81 USD (180 883 pips)
毛利亏损:
0.00 USD
最大连续赢利:
33 (238.81 USD)
最大连续盈利:
238.81 USD (33)
夏普比率:
0.98
交易活动:
47.39%
最大入金加载:
2.46%
最近交易:
51 几分钟前
每周交易:
17
平均持有时间:
5 天
采收率:
0.00
长期交易:
33 (100.00%)
短期交易:
0 (0.00%)
利润因子:
n/a
预期回报:
7.24 USD
平均利润:
7.24 USD
平均损失:
0.00 USD
最大连续失误:
0 (0.00 USD)
最大连续亏损:
0.00 USD (0)
每月增长:
3.00%
算法交易:
45%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
0.00 USD (0.00%)
相对跌幅:
结余:
0.00% (0.00 USD)
净值:
16.43% (102.87 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|USA500.S
|33
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|USA500.S
|239
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|USA500.S
|181K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +22.22 USD
最差交易: -0 USD
最大连续赢利: 33
最大连续失误: 0
最大连续盈利: +238.81 USD
最大连续亏损: -0.00 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 HFMarketsSV-Live Server 3 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
Hi guys! Come and let's trade the USA500.S in Metatrader 4 at ZERO lost trades, relaxed. No need for VPS, just set an old laptop/PC, keep it connected to the charger and change the Windows/MacOS suspension config to Never. Simple. Let's go!
