Signale / MetaTrader 4 / Lets Harvest The USA500 S
P Ter Almeida Granados

Lets Harvest The USA500 S

P Ter Almeida Granados
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
25 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 45%
HFMarketsSV-Live Server 3
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
34
Gewinntrades:
34 (100.00%)
Verlusttrades:
0 (0.00%)
Bester Trade:
22.22 USD
Schlechtester Trade:
0.00 USD
Bruttoprofit:
238.91 USD (181 392 pips)
Bruttoverlust:
0.00 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne:
34 (238.91 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
238.91 USD (34)
Sharpe Ratio:
0.95
Trading-Aktivität:
47.39%
Max deposit load:
2.46%
Letzter Trade:
29 Minuten
Trades pro Woche:
18
Durchschn. Haltezeit:
5 Tage
Erholungsfaktor:
0.00
Long-Positionen:
34 (100.00%)
Short-Positionen:
0 (0.00%)
Profit-Faktor:
n/a
Mathematische Gewinnerwartung:
7.03 USD
Durchschnittlicher Profit:
7.03 USD
Durchschnittlicher Verlust:
0.00 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
0 (0.00 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
0.00 USD (0)
Wachstum pro Monat :
3.01%
Algo-Trading:
47%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
0.00 USD (0.00%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
0.00% (0.00 USD)
Kapital:
16.43% (102.87 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
USA500.S 34
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
USA500.S 239
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
USA500.S 181K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +22.22 USD
Schlechtester Trade: -0 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 34
Max. aufeinandergehende Verluste: 0
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +238.91 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -0.00 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "HFMarketsSV-Live Server 3" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

Hi guys! Come and let's trade the USA500.S in Metatrader 4 at ZERO lost trades, relaxed. No need for VPS, just set an old laptop/PC, keep it connected to the charger and change the Windows/MacOS suspension config to Never. Simple. Let's go!
Keine Bewertungen
2026.01.05 19:09
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.01.05 18:09
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.01.02 22:05
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.02 21:05
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.02 20:05
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.02 15:59
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.16 18:30
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.05 12:42
No swaps are charged
2025.12.05 12:42
No swaps are charged
2025.12.04 22:11
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.04 21:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.26 05:12
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.25 21:41
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.25 20:41
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.13 19:52
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.11 10:30
No swaps are charged on the signal account
2025.11.04 09:00
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.21 09:04
No swaps are charged
2025.10.21 09:04
No swaps are charged
2025.10.20 01:51
No swaps are charged on the signal account
