- 자본
- 축소
트레이드:
38
이익 거래:
38 (100.00%)
손실 거래:
0 (0.00%)
최고의 거래:
22.22 USD
최악의 거래:
0.00 USD
총 수익:
239.32 USD (183 475 pips)
총 손실:
0.00 USD
연속 최대 이익:
38 (239.32 USD)
연속 최대 이익:
239.32 USD (38)
샤프 비율:
0.86
거래 활동:
47.39%
최대 입금량:
2.46%
최근 거래:
17 시간 전
주별 거래 수:
19
평균 유지 시간:
4 일
회복 요인:
0.00
롱(주식매수):
38 (100.00%)
숏(주식차입매도):
0 (0.00%)
수익 요인:
n/a
기대수익:
6.30 USD
평균 이익:
6.30 USD
평균 손실:
0.00 USD
연속 최대 손실:
0 (0.00 USD)
연속 최대 손실:
0.00 USD (0)
월별 성장률:
3.03%
Algo 트레이딩:
52%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
0.00 USD (0.00%)
상대적 삭감:
잔고별:
0.00% (0.00 USD)
자본금별:
16.43% (102.87 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|USA500.S
|38
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|USA500.S
|239
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|USA500.S
|183K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +22.22 USD
최악의 거래: -0 USD
연속 최대 이익: 38
연속 최대 손실: 0
연속 최대 이익: +239.32 USD
연속 최대 손실: -0.00 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "HFMarketsSV-Live Server 3"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
데이터 없음
Hi guys! Come and let's trade the USA500.S in Metatrader 4 at ZERO lost trades, relaxed. No need for VPS, just set an old laptop/PC, keep it connected to the charger and change the Windows/MacOS suspension config to Never. Simple. Let's go!
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
45%
0
0
USD
USD
1.7K
USD
USD
25
52%
38
100%
47%
n/a
6.30
USD
USD
16%
1:500