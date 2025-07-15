SinaisSeções
P Ter Almeida Granados

Lets Harvest The USA500 S

P Ter Almeida Granados
0 comentários
Confiabilidade
25 semanas
0 / 0 USD
crescimento desde 2025 45%
HFMarketsSV-Live Server 3
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
34
Negociações com lucro:
34 (100.00%)
Negociações com perda:
0 (0.00%)
Melhor negociação:
22.22 USD
Pior negociação:
0.00 USD
Lucro bruto:
238.91 USD (181 392 pips)
Perda bruta:
0.00 USD
Máximo de vitórias consecutivas:
34 (238.91 USD)
Máximo lucro consecutivo:
238.91 USD (34)
Índice de Sharpe:
0.95
Atividade de negociação:
47.39%
Depósito máximo carregado:
2.46%
Último negócio:
9 minutos atrás
Negociações por semana:
19
Tempo médio de espera:
5 dias
Fator de recuperação:
0.00
Negociações longas:
34 (100.00%)
Negociações curtas:
0 (0.00%)
Fator de lucro:
n/a
Valor esperado:
7.03 USD
Lucro médio:
7.03 USD
Perda média:
0.00 USD
Máximo de perdas consecutivas:
0 (0.00 USD)
Máxima perda consecutiva:
0.00 USD (0)
Crescimento mensal:
3.01%
Algotrading:
47%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
0.00 USD (0.00%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.00% (0.00 USD)
Pelo Capital Líquido:
16.43% (102.87 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
USA500.S 34
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
USA500.S 239
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
USA500.S 181K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +22.22 USD
Pior negociação: -0 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 34
Máximo de perdas consecutivas: 0
Máximo lucro consecutivo: +238.91 USD
Máxima perda consecutiva: -0.00 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "HFMarketsSV-Live Server 3" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

Hi guys! Come and let's trade the USA500.S in Metatrader 4 at ZERO lost trades, relaxed. No need for VPS, just set an old laptop/PC, keep it connected to the charger and change the Windows/MacOS suspension config to Never. Simple. Let's go!
Sem comentários
2026.01.05 19:09
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.01.05 18:09
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.01.02 22:05
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.02 21:05
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.02 20:05
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.02 15:59
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.16 18:30
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.05 12:42
No swaps are charged
2025.12.05 12:42
No swaps are charged
2025.12.04 22:11
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.04 21:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.26 05:12
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.25 21:41
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.25 20:41
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.13 19:52
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.11 10:30
No swaps are charged on the signal account
2025.11.04 09:00
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.21 09:04
No swaps are charged
2025.10.21 09:04
No swaps are charged
2025.10.20 01:51
No swaps are charged on the signal account
