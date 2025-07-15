SignauxSections
Lets Harvest The USA500 S

P Ter Almeida Granados
0 avis
Fiabilité
25 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 45%
HFMarketsSV-Live Server 3
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
35
Bénéfice trades:
35 (100.00%)
Perte trades:
0 (0.00%)
Meilleure transaction:
22.22 USD
Pire transaction:
0.00 USD
Bénéfice brut:
239.00 USD (181 840 pips)
Perte brute:
0.00 USD
Gains consécutifs maximales:
35 (239.00 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
239.00 USD (35)
Ratio de Sharpe:
0.93
Activité de trading:
47.39%
Charge de dépôt maximale:
2.46%
Dernier trade:
2 il y a des heures
Trades par semaine:
19
Temps de détention moyen:
4 jours
Facteur de récupération:
0.00
Longs trades:
35 (100.00%)
Courts trades:
0 (0.00%)
Facteur de profit:
n/a
Rendement attendu:
6.83 USD
Bénéfice moyen:
6.83 USD
Perte moyenne:
0.00 USD
Pertes consécutives maximales:
0 (0.00 USD)
Perte consécutive maximale:
0.00 USD (0)
Croissance mensuelle:
3.01%
Algo trading:
48%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
0.00 USD (0.00%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.00% (0.00 USD)
Par fonds propres:
16.43% (102.87 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
USA500.S 35
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
USA500.S 239
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
USA500.S 182K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +22.22 USD
Pire transaction: -0 USD
Gains consécutifs maximales: 35
Pertes consécutives maximales: 0
Bénéfice consécutif maximal: +239.00 USD
Perte consécutive maximale: -0.00 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "HFMarketsSV-Live Server 3" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Hi guys! Come and let's trade the USA500.S in Metatrader 4 at ZERO lost trades, relaxed. No need for VPS, just set an old laptop/PC, keep it connected to the charger and change the Windows/MacOS suspension config to Never. Simple. Let's go!
Aucun avis
2026.01.05 19:09
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.01.05 18:09
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.01.02 22:05
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.02 21:05
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.02 20:05
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.02 15:59
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.16 18:30
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.05 12:42
No swaps are charged
2025.12.05 12:42
No swaps are charged
2025.12.04 22:11
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.04 21:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.26 05:12
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.25 21:41
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.25 20:41
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.13 19:52
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.11 10:30
No swaps are charged on the signal account
2025.11.04 09:00
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.21 09:04
No swaps are charged
2025.10.21 09:04
No swaps are charged
2025.10.20 01:51
No swaps are charged on the signal account
