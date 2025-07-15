SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Sharkpro
sharkpro10

Sharkpro

sharkpro10
0 inceleme
Güvenilirlik
10 hafta
0 / 0 USD
Ayda 250 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 26%
Bybit-Live
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
56
Kârla kapanan işlemler:
45 (80.35%)
Zararla kapanan işlemler:
11 (19.64%)
En iyi işlem:
170.75 UST
En kötü işlem:
-85.91 UST
Brüt kâr:
2 954.17 UST (30 018 pips)
Brüt zarar:
-359.21 UST (2 093 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
18 (798.38 UST)
Maksimum ardışık kâr:
798.38 UST (18)
Sharpe oranı:
0.91
Alım-satım etkinliği:
91.81%
Maks. mevduat yükü:
4.25%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
6
Ort. tutma süresi:
6 gün
Düzelme faktörü:
28.89
Alış işlemleri:
25 (44.64%)
Satış işlemleri:
31 (55.36%)
Kâr faktörü:
8.22
Beklenen getiri:
46.34 UST
Ortalama kâr:
65.65 UST
Ortalama zarar:
-32.66 UST
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-89.83 UST)
Maksimum ardışık zarar:
-89.83 UST (2)
Aylık büyüme:
5.00%
Algo alım-satım:
17%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
6.24 UST
Maksimum:
89.83 UST (0.82%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.83% (91.03 UST)
Varlığa göre:
18.47% (2 299.33 UST)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
USDCHF+ 11
AUDUSD+ 10
AUDCAD+ 8
GBPUSD+ 8
EURUSD+ 7
USDCAD+ 7
USDJPY+ 3
GBPCHF+ 2
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
USDCHF+ 728
AUDUSD+ 168
AUDCAD+ 230
GBPUSD+ 568
EURUSD+ 621
USDCAD+ 262
USDJPY+ 22
GBPCHF+ 4
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
USDCHF+ 5.6K
AUDUSD+ 1.9K
AUDCAD+ 3.4K
GBPUSD+ 5.7K
EURUSD+ 6.1K
USDCAD+ 3.6K
USDJPY+ 1.7K
GBPCHF+ 46
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +170.75 UST
En kötü işlem: -86 UST
Maksimum ardışık kazanç: 18
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +798.38 UST
Maksimum ardışık zarar: -89.83 UST

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Bybit-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

İnceleme yok
2025.09.23 20:33
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.17 08:28
Share of trading days is too low
2025.09.15 22:22
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.15 22:22
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.15 22:22
Trading operations on the account were performed for only 10 days. This comprises 15.63% of days out of the 64 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.01 22:04
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.26 18:35
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.19 15:17
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.14 01:56
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.29 15:21
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.07.15 18:12
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.07.15 18:12
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Sharkpro
Ayda 250 USD
26%
0
0
USD
13K
UST
10
17%
56
80%
92%
8.22
46.34
UST
18%
1:500
