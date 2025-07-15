- 자본
- 축소
트레이드:
139
이익 거래:
87 (62.58%)
손실 거래:
52 (37.41%)
최고의 거래:
170.75 UST
최악의 거래:
-252.95 UST
총 수익:
5 218.86 UST (49 308 pips)
총 손실:
-3 022.55 UST (24 758 pips)
연속 최대 이익:
18 (798.38 UST)
연속 최대 이익:
798.38 UST (18)
샤프 비율:
0.24
거래 활동:
95.82%
최대 입금량:
6.25%
최근 거래:
5 일 전
주별 거래 수:
2
평균 유지 시간:
10 일
회복 요인:
1.61
롱(주식매수):
65 (46.76%)
숏(주식차입매도):
74 (53.24%)
수익 요인:
1.73
기대수익:
15.80 UST
평균 이익:
59.99 UST
평균 손실:
-58.13 UST
연속 최대 손실:
6 (-546.99 UST)
연속 최대 손실:
-546.99 UST (6)
월별 성장률:
2.67%
연간 예측:
30.71%
Algo 트레이딩:
23%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
6.24 UST
최대한의:
1 364.81 UST (10.61%)
상대적 삭감:
잔고별:
10.65% (1 371.41 UST)
자본금별:
25.00% (3 050.66 UST)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|GBPUSD+
|22
|AUDUSD+
|22
|GBPCHF+
|21
|USDCHF+
|21
|USDCAD+
|15
|AUDCAD+
|14
|EURUSD+
|12
|NZDUSD+
|9
|USDJPY+
|3
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|GBPUSD+
|872
|AUDUSD+
|95
|GBPCHF+
|694
|USDCHF+
|877
|USDCAD+
|279
|AUDCAD+
|-253
|EURUSD+
|-95
|NZDUSD+
|-284
|USDJPY+
|22
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|GBPUSD+
|9K
|AUDUSD+
|1.5K
|GBPCHF+
|6.1K
|USDCHF+
|6.3K
|USDCAD+
|3.9K
|AUDCAD+
|-1.8K
|EURUSD+
|-350
|NZDUSD+
|-1.9K
|USDJPY+
|1.7K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +170.75 UST
최악의 거래: -253 UST
연속 최대 이익: 18
연속 최대 손실: 6
연속 최대 이익: +798.38 UST
연속 최대 손실: -546.99 UST
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Bybit-Live"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
데이터 없음
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 250 USD
22%
0
0
USD
USD
12K
UST
UST
25
23%
139
62%
96%
1.72
15.80
UST
UST
25%
1:500