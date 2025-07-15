SeñalesSecciones
Fiabilidad
23 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2025 22%
Bybit-Live
1:500
Total de Trades:
138
Transacciones Rentables:
87 (63.04%)
Transacciones Irrentables:
51 (36.96%)
Mejor transacción:
170.75 UST
Peor transacción:
-252.95 UST
Beneficio Bruto:
5 218.86 UST (49 306 pips)
Pérdidas Brutas:
-3 017.87 UST (24 758 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
18 (798.38 UST)
Beneficio máximo consecutivo:
798.38 UST (18)
Ratio de Sharpe:
0.24
Actividad comercial:
95.82%
Carga máxima del depósito:
6.25%
Último trade:
1 día
Trades a la semana:
2
Tiempo medio de espera:
10 días
Factor de Recuperación:
1.61
Transacciones Largas:
64 (46.38%)
Transacciones Cortas:
74 (53.62%)
Factor de Beneficio:
1.73
Beneficio Esperado:
15.95 UST
Beneficio medio:
59.99 UST
Pérdidas medias:
-59.17 UST
Máximo de pérdidas consecutivas:
6 (-546.99 UST)
Pérdidas máximas consecutivas:
-546.99 UST (6)
Crecimiento al mes:
2.57%
Pronóstico anual:
31.19%
Trading algorítmico:
23%
Reducción de balance:
Absoluto:
6.24 UST
Máxima:
1 364.81 UST (10.61%)
Reducción relativa:
De balance:
10.65% (1 371.41 UST)
De fondos:
25.00% (3 050.66 UST)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
GBPUSD+ 22
AUDUSD+ 22
GBPCHF+ 21
USDCHF+ 21
USDCAD+ 15
AUDCAD+ 14
EURUSD+ 12
NZDUSD+ 8
USDJPY+ 3
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
GBPUSD+ 872
AUDUSD+ 95
GBPCHF+ 694
USDCHF+ 877
USDCAD+ 279
AUDCAD+ -253
EURUSD+ -95
NZDUSD+ -279
USDJPY+ 22
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
GBPUSD+ 9K
AUDUSD+ 1.5K
GBPCHF+ 6.1K
USDCHF+ 6.3K
USDCAD+ 3.9K
AUDCAD+ -1.8K
EURUSD+ -350
NZDUSD+ -1.9K
USDJPY+ 1.7K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +170.75 UST
Peor transacción: -253 UST
Máximo de ganancias consecutivas: 18
Máximo de pérdidas consecutivas: 6
Beneficio máximo consecutivo: +798.38 UST
Pérdidas máximas consecutivas: -546.99 UST

2025.12.23 23:11
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.12.17 11:45
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.17 01:36
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.10 07:25
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.10 01:19
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.19 20:19
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.19 01:20
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.31 18:28
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 2.75% of days out of 109 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.30 08:38
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.19 22:40
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.08% of days out of 98 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.17 08:21
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.05 22:04
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.76% of days out of 84 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.23 20:33
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.17 08:28
Share of trading days is too low
2025.09.15 22:22
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.15 22:22
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.15 22:22
Trading operations on the account were performed for only 10 days. This comprises 15.63% of days out of the 64 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.01 22:04
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.26 18:35
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.19 15:17
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
