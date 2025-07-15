SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 5 / Sharkpro
sharkpro10

Sharkpro

sharkpro10
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
23 Wochen
0 / 0 USD
Für 250 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 22%
Bybit-Live
1:500
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
138
Gewinntrades:
87 (63.04%)
Verlusttrades:
51 (36.96%)
Bester Trade:
170.75 UST
Schlechtester Trade:
-252.95 UST
Bruttoprofit:
5 218.86 UST (49 306 pips)
Bruttoverlust:
-3 017.87 UST (24 758 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
18 (798.38 UST)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
798.38 UST (18)
Sharpe Ratio:
0.24
Trading-Aktivität:
95.82%
Max deposit load:
6.25%
Letzter Trade:
4 Tage
Trades pro Woche:
2
Durchschn. Haltezeit:
10 Tage
Erholungsfaktor:
1.61
Long-Positionen:
64 (46.38%)
Short-Positionen:
74 (53.62%)
Profit-Faktor:
1.73
Mathematische Gewinnerwartung:
15.95 UST
Durchschnittlicher Profit:
59.99 UST
Durchschnittlicher Verlust:
-59.17 UST
Max. aufeinandergehende Verluste:
6 (-546.99 UST)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-546.99 UST (6)
Wachstum pro Monat :
2.57%
Jahresprognose:
31.19%
Algo-Trading:
23%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
6.24 UST
Maximaler:
1 364.81 UST (10.61%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
10.65% (1 371.41 UST)
Kapital:
25.00% (3 050.66 UST)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
GBPUSD+ 22
AUDUSD+ 22
GBPCHF+ 21
USDCHF+ 21
USDCAD+ 15
AUDCAD+ 14
EURUSD+ 12
NZDUSD+ 8
USDJPY+ 3
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
GBPUSD+ 872
AUDUSD+ 95
GBPCHF+ 694
USDCHF+ 877
USDCAD+ 279
AUDCAD+ -253
EURUSD+ -95
NZDUSD+ -279
USDJPY+ 22
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
GBPUSD+ 9K
AUDUSD+ 1.5K
GBPCHF+ 6.1K
USDCHF+ 6.3K
USDCAD+ 3.9K
AUDCAD+ -1.8K
EURUSD+ -350
NZDUSD+ -1.9K
USDJPY+ 1.7K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +170.75 UST
Schlechtester Trade: -253 UST
Max. aufeinandergehende Gewinne: 18
Max. aufeinandergehende Verluste: 6
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +798.38 UST
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -546.99 UST

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Bybit-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

Keine Bewertungen
2025.12.23 23:11
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.12.17 11:45
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.17 01:36
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.10 07:25
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.10 01:19
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.19 20:19
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.19 01:20
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.31 18:28
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 2.75% of days out of 109 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.30 08:38
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.19 22:40
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.08% of days out of 98 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.17 08:21
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.05 22:04
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.76% of days out of 84 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.23 20:33
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.17 08:28
Share of trading days is too low
2025.09.15 22:22
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.15 22:22
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.15 22:22
Trading operations on the account were performed for only 10 days. This comprises 15.63% of days out of the 64 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.01 22:04
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.26 18:35
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.19 15:17
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
Sharkpro
250 USD pro Monat
22%
0
0
USD
12K
UST
23
23%
138
63%
96%
1.72
15.95
UST
25%
1:500
Kopieren

Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 5 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.