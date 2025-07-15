- Crescimento
Negociações:
138
Negociações com lucro:
87 (63.04%)
Negociações com perda:
51 (36.96%)
Melhor negociação:
170.75 UST
Pior negociação:
-252.95 UST
Lucro bruto:
5 218.86 UST (49 306 pips)
Perda bruta:
-3 017.87 UST (24 758 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
18 (798.38 UST)
Máximo lucro consecutivo:
798.38 UST (18)
Índice de Sharpe:
0.24
Atividade de negociação:
95.82%
Depósito máximo carregado:
6.25%
Último negócio:
2 dias atrás
Negociações por semana:
2
Tempo médio de espera:
10 dias
Fator de recuperação:
1.61
Negociações longas:
64 (46.38%)
Negociações curtas:
74 (53.62%)
Fator de lucro:
1.73
Valor esperado:
15.95 UST
Lucro médio:
59.99 UST
Perda média:
-59.17 UST
Máximo de perdas consecutivas:
6 (-546.99 UST)
Máxima perda consecutiva:
-546.99 UST (6)
Crescimento mensal:
2.57%
Previsão anual:
31.19%
Algotrading:
23%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
6.24 UST
Máximo:
1 364.81 UST (10.61%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
10.65% (1 371.41 UST)
Pelo Capital Líquido:
25.00% (3 050.66 UST)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|GBPUSD+
|22
|AUDUSD+
|22
|GBPCHF+
|21
|USDCHF+
|21
|USDCAD+
|15
|AUDCAD+
|14
|EURUSD+
|12
|NZDUSD+
|8
|USDJPY+
|3
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|GBPUSD+
|872
|AUDUSD+
|95
|GBPCHF+
|694
|USDCHF+
|877
|USDCAD+
|279
|AUDCAD+
|-253
|EURUSD+
|-95
|NZDUSD+
|-279
|USDJPY+
|22
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|GBPUSD+
|9K
|AUDUSD+
|1.5K
|GBPCHF+
|6.1K
|USDCHF+
|6.3K
|USDCAD+
|3.9K
|AUDCAD+
|-1.8K
|EURUSD+
|-350
|NZDUSD+
|-1.9K
|USDJPY+
|1.7K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +170.75 UST
Pior negociação: -253 UST
Máximo de vitórias consecutivas: 18
Máximo de perdas consecutivas: 6
Máximo lucro consecutivo: +798.38 UST
Máxima perda consecutiva: -546.99 UST
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Bybit-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sem dados
Sem comentários
