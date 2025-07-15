SinaisSeções
sharkpro10

Sharkpro

sharkpro10
0 comentários
Confiabilidade
23 semanas
0 / 0 USD
crescimento desde 2025 22%
Bybit-Live
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
138
Negociações com lucro:
87 (63.04%)
Negociações com perda:
51 (36.96%)
Melhor negociação:
170.75 UST
Pior negociação:
-252.95 UST
Lucro bruto:
5 218.86 UST (49 306 pips)
Perda bruta:
-3 017.87 UST (24 758 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
18 (798.38 UST)
Máximo lucro consecutivo:
798.38 UST (18)
Índice de Sharpe:
0.24
Atividade de negociação:
95.82%
Depósito máximo carregado:
6.25%
Último negócio:
2 dias atrás
Negociações por semana:
2
Tempo médio de espera:
10 dias
Fator de recuperação:
1.61
Negociações longas:
64 (46.38%)
Negociações curtas:
74 (53.62%)
Fator de lucro:
1.73
Valor esperado:
15.95 UST
Lucro médio:
59.99 UST
Perda média:
-59.17 UST
Máximo de perdas consecutivas:
6 (-546.99 UST)
Máxima perda consecutiva:
-546.99 UST (6)
Crescimento mensal:
2.57%
Previsão anual:
31.19%
Algotrading:
23%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
6.24 UST
Máximo:
1 364.81 UST (10.61%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
10.65% (1 371.41 UST)
Pelo Capital Líquido:
25.00% (3 050.66 UST)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
GBPUSD+ 22
AUDUSD+ 22
GBPCHF+ 21
USDCHF+ 21
USDCAD+ 15
AUDCAD+ 14
EURUSD+ 12
NZDUSD+ 8
USDJPY+ 3
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
GBPUSD+ 872
AUDUSD+ 95
GBPCHF+ 694
USDCHF+ 877
USDCAD+ 279
AUDCAD+ -253
EURUSD+ -95
NZDUSD+ -279
USDJPY+ 22
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
GBPUSD+ 9K
AUDUSD+ 1.5K
GBPCHF+ 6.1K
USDCHF+ 6.3K
USDCAD+ 3.9K
AUDCAD+ -1.8K
EURUSD+ -350
NZDUSD+ -1.9K
USDJPY+ 1.7K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +170.75 UST
Pior negociação: -253 UST
Máximo de vitórias consecutivas: 18
Máximo de perdas consecutivas: 6
Máximo lucro consecutivo: +798.38 UST
Máxima perda consecutiva: -546.99 UST

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Bybit-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

2025.12.23 23:11
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.12.17 11:45
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.17 01:36
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.10 07:25
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.10 01:19
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.19 20:19
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.19 01:20
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.31 18:28
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 2.75% of days out of 109 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.30 08:38
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.19 22:40
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.08% of days out of 98 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.17 08:21
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.05 22:04
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.76% of days out of 84 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.23 20:33
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.17 08:28
Share of trading days is too low
2025.09.15 22:22
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.15 22:22
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.15 22:22
Trading operations on the account were performed for only 10 days. This comprises 15.63% of days out of the 64 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.01 22:04
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.26 18:35
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.19 15:17
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
Sharkpro
250 USD por mês
22%
0
0
USD
12K
UST
23
23%
138
63%
96%
1.72
15.95
UST
25%
1:500
