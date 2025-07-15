- 成长
交易:
138
盈利交易:
87 (63.04%)
亏损交易:
51 (36.96%)
最好交易:
170.75 UST
最差交易:
-252.95 UST
毛利:
5 218.86 UST (49 306 pips)
毛利亏损:
-3 017.87 UST (24 758 pips)
最大连续赢利:
18 (798.38 UST)
最大连续盈利:
798.38 UST (18)
夏普比率:
0.24
交易活动:
95.82%
最大入金加载:
6.16%
最近交易:
6 几小时前
每周交易:
2
平均持有时间:
10 天
采收率:
1.61
长期交易:
64 (46.38%)
短期交易:
74 (53.62%)
利润因子:
1.73
预期回报:
15.95 UST
平均利润:
59.99 UST
平均损失:
-59.17 UST
最大连续失误:
6 (-546.99 UST)
最大连续亏损:
-546.99 UST (6)
每月增长:
2.57%
年度预测:
31.19%
算法交易:
23%
结余跌幅:
绝对:
6.24 UST
最大值:
1 364.81 UST (10.61%)
相对跌幅:
结余:
10.65% (1 371.41 UST)
净值:
24.47% (2 985.76 UST)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|GBPUSD+
|22
|AUDUSD+
|22
|GBPCHF+
|21
|USDCHF+
|21
|USDCAD+
|15
|AUDCAD+
|14
|EURUSD+
|12
|NZDUSD+
|8
|USDJPY+
|3
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|GBPUSD+
|872
|AUDUSD+
|95
|GBPCHF+
|694
|USDCHF+
|877
|USDCAD+
|279
|AUDCAD+
|-253
|EURUSD+
|-95
|NZDUSD+
|-279
|USDJPY+
|22
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|GBPUSD+
|9K
|AUDUSD+
|1.5K
|GBPCHF+
|6.1K
|USDCHF+
|6.3K
|USDCAD+
|3.9K
|AUDCAD+
|-1.8K
|EURUSD+
|-350
|NZDUSD+
|-1.9K
|USDJPY+
|1.7K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Bybit-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
