信号部分
信号 / MetaTrader 5 / Sharkpro
sharkpro10

Sharkpro

sharkpro10
0条评论
可靠性
23
0 / 0 USD
每月复制 250 USD per 
增长自 2025 22%
Bybit-Live
1:500
查看详细统计，请 登录 或者 注册
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
138
盈利交易:
87 (63.04%)
亏损交易:
51 (36.96%)
最好交易:
170.75 UST
最差交易:
-252.95 UST
毛利:
5 218.86 UST (49 306 pips)
毛利亏损:
-3 017.87 UST (24 758 pips)
最大连续赢利:
18 (798.38 UST)
最大连续盈利:
798.38 UST (18)
夏普比率:
0.24
交易活动:
95.82%
最大入金加载:
6.16%
最近交易:
6 几小时前
每周交易:
2
平均持有时间:
10 天
采收率:
1.61
长期交易:
64 (46.38%)
短期交易:
74 (53.62%)
利润因子:
1.73
预期回报:
15.95 UST
平均利润:
59.99 UST
平均损失:
-59.17 UST
最大连续失误:
6 (-546.99 UST)
最大连续亏损:
-546.99 UST (6)
每月增长:
2.57%
年度预测:
31.19%
算法交易:
23%
结余跌幅:
绝对:
6.24 UST
最大值:
1 364.81 UST (10.61%)
相对跌幅:
结余:
10.65% (1 371.41 UST)
净值:
24.47% (2 985.76 UST)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
GBPUSD+ 22
AUDUSD+ 22
GBPCHF+ 21
USDCHF+ 21
USDCAD+ 15
AUDCAD+ 14
EURUSD+ 12
NZDUSD+ 8
USDJPY+ 3
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
GBPUSD+ 872
AUDUSD+ 95
GBPCHF+ 694
USDCHF+ 877
USDCAD+ 279
AUDCAD+ -253
EURUSD+ -95
NZDUSD+ -279
USDJPY+ 22
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
GBPUSD+ 9K
AUDUSD+ 1.5K
GBPCHF+ 6.1K
USDCHF+ 6.3K
USDCAD+ 3.9K
AUDCAD+ -1.8K
EURUSD+ -350
NZDUSD+ -1.9K
USDJPY+ 1.7K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +170.75 UST
最差交易: -253 UST
最大连续赢利: 18
最大连续失误: 6
最大连续盈利: +798.38 UST
最大连续亏损: -546.99 UST

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Bybit-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

无数据

没有评论
2025.12.23 23:11
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.12.17 11:45
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.17 01:36
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.10 07:25
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.10 01:19
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.19 20:19
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.19 01:20
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.31 18:28
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 2.75% of days out of 109 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.30 08:38
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.19 22:40
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.08% of days out of 98 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.17 08:21
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.05 22:04
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.76% of days out of 84 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.23 20:33
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.17 08:28
Share of trading days is too low
2025.09.15 22:22
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.15 22:22
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.15 22:22
Trading operations on the account were performed for only 10 days. This comprises 15.63% of days out of the 64 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.01 22:04
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.26 18:35
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.19 15:17
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
查看详细统计，请 登录 或者 注册
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
Sharkpro
每月250 USD
22%
0
0
USD
12K
UST
23
23%
138
63%
96%
1.72
15.95
UST
24%
1:500
复制

在MetaTrader中如何执行复制交易？请看视频教程

信号订阅允许您在一个月内复制提供商的交易。若要进行订阅工作，您应该使用MetaTrader 5交易程序端。

如果您还没有安装平台，您可以在这里下载