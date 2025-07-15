- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
138
利益トレード:
87 (63.04%)
損失トレード:
51 (36.96%)
ベストトレード:
170.75 UST
最悪のトレード:
-252.95 UST
総利益:
5 218.86 UST (49 306 pips)
総損失:
-3 017.87 UST (24 758 pips)
最大連続の勝ち:
18 (798.38 UST)
最大連続利益:
798.38 UST (18)
シャープレシオ:
0.24
取引アクティビティ:
95.82%
最大入金額:
6.25%
最近のトレード:
3 日前
1週間当たりの取引:
2
平均保有時間:
10 日
リカバリーファクター:
1.61
長いトレード:
64 (46.38%)
短いトレード:
74 (53.62%)
プロフィットファクター:
1.73
期待されたペイオフ:
15.95 UST
平均利益:
59.99 UST
平均損失:
-59.17 UST
最大連続の負け:
6 (-546.99 UST)
最大連続損失:
-546.99 UST (6)
月間成長:
2.57%
年間予想:
31.19%
アルゴリズム取引:
23%
残高によるドローダウン:
絶対:
6.24 UST
最大の:
1 364.81 UST (10.61%)
比較ドローダウン:
残高による:
10.65% (1 371.41 UST)
エクイティによる:
25.00% (3 050.66 UST)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|GBPUSD+
|22
|AUDUSD+
|22
|GBPCHF+
|21
|USDCHF+
|21
|USDCAD+
|15
|AUDCAD+
|14
|EURUSD+
|12
|NZDUSD+
|8
|USDJPY+
|3
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|GBPUSD+
|872
|AUDUSD+
|95
|GBPCHF+
|694
|USDCHF+
|877
|USDCAD+
|279
|AUDCAD+
|-253
|EURUSD+
|-95
|NZDUSD+
|-279
|USDJPY+
|22
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|GBPUSD+
|9K
|AUDUSD+
|1.5K
|GBPCHF+
|6.1K
|USDCHF+
|6.3K
|USDCAD+
|3.9K
|AUDCAD+
|-1.8K
|EURUSD+
|-350
|NZDUSD+
|-1.9K
|USDJPY+
|1.7K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +170.75 UST
最悪のトレード: -253 UST
最大連続の勝ち: 18
最大連続の負け: 6
最大連続利益: +798.38 UST
最大連続損失: -546.99 UST
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Bybit-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
データがありません
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
250 USD/月
22%
0
0
USD
USD
12K
UST
UST
23
23%
138
63%
96%
1.72
15.95
UST
UST
25%
1:500