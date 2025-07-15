シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / Sharkpro
sharkpro10

Sharkpro

sharkpro10
レビュー0件
信頼性
23週間
0 / 0 USD
月額  250  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 22%
Bybit-Live
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
138
利益トレード:
87 (63.04%)
損失トレード:
51 (36.96%)
ベストトレード:
170.75 UST
最悪のトレード:
-252.95 UST
総利益:
5 218.86 UST (49 306 pips)
総損失:
-3 017.87 UST (24 758 pips)
最大連続の勝ち:
18 (798.38 UST)
最大連続利益:
798.38 UST (18)
シャープレシオ:
0.24
取引アクティビティ:
95.82%
最大入金額:
6.25%
最近のトレード:
3 日前
1週間当たりの取引:
2
平均保有時間:
10 日
リカバリーファクター:
1.61
長いトレード:
64 (46.38%)
短いトレード:
74 (53.62%)
プロフィットファクター:
1.73
期待されたペイオフ:
15.95 UST
平均利益:
59.99 UST
平均損失:
-59.17 UST
最大連続の負け:
6 (-546.99 UST)
最大連続損失:
-546.99 UST (6)
月間成長:
2.57%
年間予想:
31.19%
アルゴリズム取引:
23%
残高によるドローダウン:
絶対:
6.24 UST
最大の:
1 364.81 UST (10.61%)
比較ドローダウン:
残高による:
10.65% (1 371.41 UST)
エクイティによる:
25.00% (3 050.66 UST)

配布

シンボル ディール Sell Buy
GBPUSD+ 22
AUDUSD+ 22
GBPCHF+ 21
USDCHF+ 21
USDCAD+ 15
AUDCAD+ 14
EURUSD+ 12
NZDUSD+ 8
USDJPY+ 3
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
GBPUSD+ 872
AUDUSD+ 95
GBPCHF+ 694
USDCHF+ 877
USDCAD+ 279
AUDCAD+ -253
EURUSD+ -95
NZDUSD+ -279
USDJPY+ 22
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
GBPUSD+ 9K
AUDUSD+ 1.5K
GBPCHF+ 6.1K
USDCHF+ 6.3K
USDCAD+ 3.9K
AUDCAD+ -1.8K
EURUSD+ -350
NZDUSD+ -1.9K
USDJPY+ 1.7K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +170.75 UST
最悪のトレード: -253 UST
最大連続の勝ち: 18
最大連続の負け: 6
最大連続利益: +798.38 UST
最大連続損失: -546.99 UST

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Bybit-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

データがありません

レビューなし
2025.12.23 23:11
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.12.17 11:45
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.17 01:36
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.10 07:25
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.10 01:19
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.19 20:19
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.19 01:20
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.31 18:28
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 2.75% of days out of 109 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.30 08:38
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.19 22:40
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.08% of days out of 98 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.17 08:21
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.05 22:04
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.76% of days out of 84 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.23 20:33
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.17 08:28
Share of trading days is too low
2025.09.15 22:22
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.15 22:22
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.15 22:22
Trading operations on the account were performed for only 10 days. This comprises 15.63% of days out of the 64 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.01 22:04
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.26 18:35
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.19 15:17
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
