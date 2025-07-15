SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / Sharkpro
sharkpro10

Sharkpro

sharkpro10
0 recensioni
Affidabilità
10 settimane
0 / 0 USD
Copia per 250 USD al mese
crescita dal 2025 26%
Bybit-Live
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
56
Profit Trade:
45 (80.35%)
Loss Trade:
11 (19.64%)
Best Trade:
170.75 UST
Worst Trade:
-85.91 UST
Profitto lordo:
2 954.17 UST (30 018 pips)
Perdita lorda:
-359.21 UST (2 093 pips)
Vincite massime consecutive:
18 (798.38 UST)
Massimo profitto consecutivo:
798.38 UST (18)
Indice di Sharpe:
0.91
Attività di trading:
91.81%
Massimo carico di deposito:
4.25%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
6
Tempo di attesa medio:
6 giorni
Fattore di recupero:
28.89
Long Trade:
25 (44.64%)
Short Trade:
31 (55.36%)
Fattore di profitto:
8.22
Profitto previsto:
46.34 UST
Profitto medio:
65.65 UST
Perdita media:
-32.66 UST
Massime perdite consecutive:
2 (-89.83 UST)
Massima perdita consecutiva:
-89.83 UST (2)
Crescita mensile:
5.00%
Algo trading:
17%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
6.24 UST
Massimale:
89.83 UST (0.82%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.83% (91.03 UST)
Per equità:
18.47% (2 299.33 UST)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
USDCHF+ 11
AUDUSD+ 10
AUDCAD+ 8
GBPUSD+ 8
EURUSD+ 7
USDCAD+ 7
USDJPY+ 3
GBPCHF+ 2
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
USDCHF+ 728
AUDUSD+ 168
AUDCAD+ 230
GBPUSD+ 568
EURUSD+ 621
USDCAD+ 262
USDJPY+ 22
GBPCHF+ 4
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
USDCHF+ 5.6K
AUDUSD+ 1.9K
AUDCAD+ 3.4K
GBPUSD+ 5.7K
EURUSD+ 6.1K
USDCAD+ 3.6K
USDJPY+ 1.7K
GBPCHF+ 46
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +170.75 UST
Worst Trade: -86 UST
Vincite massime consecutive: 18
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +798.38 UST
Massima perdita consecutiva: -89.83 UST

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Bybit-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.09.23 20:33
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.17 08:28
Share of trading days is too low
2025.09.15 22:22
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.15 22:22
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.15 22:22
Trading operations on the account were performed for only 10 days. This comprises 15.63% of days out of the 64 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.01 22:04
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.26 18:35
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.19 15:17
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.14 01:56
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.29 15:21
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.07.15 18:12
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.07.15 18:12
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Sharkpro
250USD al mese
26%
0
0
USD
13K
UST
10
17%
56
80%
92%
8.22
46.34
UST
18%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.