sharkpro10

Sharkpro

sharkpro10
0 avis
Fiabilité
10 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 250 USD par mois
croissance depuis 2025 26%
Bybit-Live
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
56
Bénéfice trades:
45 (80.35%)
Perte trades:
11 (19.64%)
Meilleure transaction:
170.75 UST
Pire transaction:
-85.91 UST
Bénéfice brut:
2 954.17 UST (30 018 pips)
Perte brute:
-359.21 UST (2 093 pips)
Gains consécutifs maximales:
18 (798.38 UST)
Bénéfice consécutif maximal:
798.38 UST (18)
Ratio de Sharpe:
0.91
Activité de trading:
91.81%
Charge de dépôt maximale:
4.22%
Dernier trade:
11 il y a des heures
Trades par semaine:
6
Temps de détention moyen:
6 jours
Facteur de récupération:
28.89
Longs trades:
25 (44.64%)
Courts trades:
31 (55.36%)
Facteur de profit:
8.22
Rendement attendu:
46.34 UST
Bénéfice moyen:
65.65 UST
Perte moyenne:
-32.66 UST
Pertes consécutives maximales:
2 (-89.83 UST)
Perte consécutive maximale:
-89.83 UST (2)
Croissance mensuelle:
5.00%
Algo trading:
17%
Prélèvement par solde:
Absolu:
6.24 UST
Maximal:
89.83 UST (0.82%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.83% (91.03 UST)
Par fonds propres:
18.47% (2 299.33 UST)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
USDCHF+ 11
AUDUSD+ 10
AUDCAD+ 8
GBPUSD+ 8
EURUSD+ 7
USDCAD+ 7
USDJPY+ 3
GBPCHF+ 2
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
USDCHF+ 728
AUDUSD+ 168
AUDCAD+ 230
GBPUSD+ 568
EURUSD+ 621
USDCAD+ 262
USDJPY+ 22
GBPCHF+ 4
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
USDCHF+ 5.6K
AUDUSD+ 1.9K
AUDCAD+ 3.4K
GBPUSD+ 5.7K
EURUSD+ 6.1K
USDCAD+ 3.6K
USDJPY+ 1.7K
GBPCHF+ 46
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +170.75 UST
Pire transaction: -86 UST
Gains consécutifs maximales: 18
Pertes consécutives maximales: 2
Bénéfice consécutif maximal: +798.38 UST
Perte consécutive maximale: -89.83 UST

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Bybit-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

2025.09.23 20:33
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.17 08:28
Share of trading days is too low
2025.09.15 22:22
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.15 22:22
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.15 22:22
Trading operations on the account were performed for only 10 days. This comprises 15.63% of days out of the 64 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.01 22:04
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.26 18:35
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.19 15:17
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.14 01:56
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.29 15:21
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.07.15 18:12
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.07.15 18:12
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Sharkpro
250 USD par mois
26%
0
0
USD
13K
UST
10
17%
56
80%
92%
8.22
46.34
UST
18%
1:500
