- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
138
Прибыльных трейдов:
87 (63.04%)
Убыточных трейдов:
51 (36.96%)
Лучший трейд:
170.75 UST
Худший трейд:
-252.95 UST
Общая прибыль:
5 218.86 UST (49 306 pips)
Общий убыток:
-3 017.33 UST (24 758 pips)
Макс. серия выигрышей:
18 (798.38 UST)
Макс. прибыль в серии:
798.38 UST (18)
Коэффициент Шарпа:
0.24
Торговая активность:
95.82%
Макс. загрузка депозита:
5.94%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
3
Ср. время удержания:
10 дней
Фактор восстановления:
1.61
Длинных трейдов:
64 (46.38%)
Коротких трейдов:
74 (53.62%)
Профит фактор:
1.73
Мат. ожидание:
15.95 UST
Средняя прибыль:
59.99 UST
Средний убыток:
-59.16 UST
Макс. серия проигрышей:
6 (-546.99 UST)
Макс. убыток в серии:
-546.99 UST (6)
Прирост в месяц:
2.94%
Годовой прогноз:
35.66%
Алготрейдинг:
23%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
6.24 UST
Максимальная:
1 364.81 UST (10.61%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
10.65% (1 371.41 UST)
По эквити:
24.13% (2 944.66 UST)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|GBPUSD+
|22
|AUDUSD+
|22
|GBPCHF+
|21
|USDCHF+
|21
|USDCAD+
|15
|AUDCAD+
|14
|EURUSD+
|12
|NZDUSD+
|8
|USDJPY+
|3
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|GBPUSD+
|872
|AUDUSD+
|95
|GBPCHF+
|694
|USDCHF+
|877
|USDCAD+
|279
|AUDCAD+
|-253
|EURUSD+
|-95
|NZDUSD+
|-279
|USDJPY+
|22
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|GBPUSD+
|9K
|AUDUSD+
|1.5K
|GBPCHF+
|6.1K
|USDCHF+
|6.3K
|USDCAD+
|3.9K
|AUDCAD+
|-1.8K
|EURUSD+
|-350
|NZDUSD+
|-1.9K
|USDJPY+
|1.7K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +170.75 UST
Худший трейд: -253 UST
Макс. серия выигрышей: 18
Макс. серия проигрышей: 6
Макс. прибыль в серии: +798.38 UST
Макс. убыток в серии: -546.99 UST
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Bybit-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
250 USD в месяц
22%
0
0
USD
USD
12K
UST
UST
23
23%
138
63%
96%
1.72
15.95
UST
UST
24%
1:500