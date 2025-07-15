СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / Sharkpro
sharkpro10

Sharkpro

sharkpro10
0 отзывов
Надежность
23 недели
0 / 0 USD
Копировать за 250 USD в месяц
прирост с 2025 22%
Bybit-Live
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
138
Прибыльных трейдов:
87 (63.04%)
Убыточных трейдов:
51 (36.96%)
Лучший трейд:
170.75 UST
Худший трейд:
-252.95 UST
Общая прибыль:
5 218.86 UST (49 306 pips)
Общий убыток:
-3 017.33 UST (24 758 pips)
Макс. серия выигрышей:
18 (798.38 UST)
Макс. прибыль в серии:
798.38 UST (18)
Коэффициент Шарпа:
0.24
Торговая активность:
95.82%
Макс. загрузка депозита:
5.94%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
3
Ср. время удержания:
10 дней
Фактор восстановления:
1.61
Длинных трейдов:
64 (46.38%)
Коротких трейдов:
74 (53.62%)
Профит фактор:
1.73
Мат. ожидание:
15.95 UST
Средняя прибыль:
59.99 UST
Средний убыток:
-59.16 UST
Макс. серия проигрышей:
6 (-546.99 UST)
Макс. убыток в серии:
-546.99 UST (6)
Прирост в месяц:
2.94%
Годовой прогноз:
35.66%
Алготрейдинг:
23%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
6.24 UST
Максимальная:
1 364.81 UST (10.61%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
10.65% (1 371.41 UST)
По эквити:
24.13% (2 944.66 UST)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
GBPUSD+ 22
AUDUSD+ 22
GBPCHF+ 21
USDCHF+ 21
USDCAD+ 15
AUDCAD+ 14
EURUSD+ 12
NZDUSD+ 8
USDJPY+ 3
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
GBPUSD+ 872
AUDUSD+ 95
GBPCHF+ 694
USDCHF+ 877
USDCAD+ 279
AUDCAD+ -253
EURUSD+ -95
NZDUSD+ -279
USDJPY+ 22
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
GBPUSD+ 9K
AUDUSD+ 1.5K
GBPCHF+ 6.1K
USDCHF+ 6.3K
USDCAD+ 3.9K
AUDCAD+ -1.8K
EURUSD+ -350
NZDUSD+ -1.9K
USDJPY+ 1.7K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +170.75 UST
Худший трейд: -253 UST
Макс. серия выигрышей: 18
Макс. серия проигрышей: 6
Макс. прибыль в серии: +798.38 UST
Макс. убыток в серии: -546.99 UST

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Bybit-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Нет отзывов
2025.12.23 23:11
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.12.17 11:45
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.17 01:36
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.10 07:25
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.10 01:19
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.19 20:19
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.19 01:20
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.31 18:28
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 2.75% of days out of 109 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.30 08:38
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.19 22:40
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.08% of days out of 98 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.17 08:21
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.05 22:04
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.76% of days out of 84 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.23 20:33
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.17 08:28
Share of trading days is too low
2025.09.15 22:22
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.15 22:22
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.15 22:22
Trading operations on the account were performed for only 10 days. This comprises 15.63% of days out of the 64 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.01 22:04
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.26 18:35
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.19 15:17
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
