Vojtech Dubina

Burning Grid High Risk PRIME account

Vojtech Dubina
0 inceleme
Güvenilirlik
11 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 166%
RoboForex-ECN
1:300
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1 197
Kârla kapanan işlemler:
1 162 (97.07%)
Zararla kapanan işlemler:
35 (2.92%)
En iyi işlem:
15.90 USD
En kötü işlem:
-18.49 USD
Brüt kâr:
1 524.74 USD (215 290 pips)
Brüt zarar:
-194.14 USD (24 309 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
352 (443.42 USD)
Maksimum ardışık kâr:
443.42 USD (352)
Sharpe oranı:
0.65
Alım-satım etkinliği:
97.57%
Maks. mevduat yükü:
21.68%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
92
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
60.32
Alış işlemleri:
529 (44.19%)
Satış işlemleri:
668 (55.81%)
Kâr faktörü:
7.85
Beklenen getiri:
1.11 USD
Ortalama kâr:
1.31 USD
Ortalama zarar:
-5.55 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-18.49 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-18.49 USD (1)
Aylık büyüme:
24.23%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.04 USD
Maksimum:
22.06 USD (1.28%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
1.28% (22.10 USD)
Varlığa göre:
41.74% (660.62 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GBPNZD 163
EURJPY 134
AUDCAD 70
EURCAD 67
CADCHF 54
AUDJPY 53
NZDCAD 50
GBPAUD 50
CHFJPY 43
GBPCAD 42
EURGBP 42
AUDNZD 42
USDCHF 41
EURAUD 40
NZDCHF 35
EURUSD 35
NZDUSD 32
GBPUSD 30
AUDUSD 29
USDJPY 25
NZDJPY 23
GBPJPY 20
CADJPY 18
GBPCHF 17
AUDCHF 15
EURNZD 14
USDCAD 7
XAUUSD 4
EURCHF 2
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GBPNZD 118
EURJPY 116
AUDCAD 42
EURCAD 61
CADCHF 53
AUDJPY 60
NZDCAD 34
GBPAUD 55
CHFJPY 111
GBPCAD 21
EURGBP 55
AUDNZD 21
USDCHF 41
EURAUD 79
NZDCHF 36
EURUSD 69
NZDUSD 36
GBPUSD 36
AUDUSD 22
USDJPY 63
NZDJPY 22
GBPJPY 48
CADJPY 43
GBPCHF 25
AUDCHF 21
EURNZD 26
USDCAD 10
XAUUSD 3
EURCHF 2
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GBPNZD 24K
EURJPY 18K
AUDCAD 6.5K
EURCAD 9K
CADCHF 4.4K
AUDJPY 9K
NZDCAD 5K
GBPAUD 9.3K
CHFJPY 17K
GBPCAD 5.4K
EURGBP 4.3K
AUDNZD 3.8K
USDCHF 3.4K
EURAUD 13K
NZDCHF 3.1K
EURUSD 6.9K
NZDUSD 3.8K
GBPUSD 3.8K
AUDUSD 2.4K
USDJPY 9.3K
NZDJPY 3.5K
GBPJPY 6.9K
CADJPY 6.4K
GBPCHF 2.9K
AUDCHF 1.8K
EURNZD 4.4K
USDCAD 1.5K
XAUUSD 3.5K
EURCHF 212
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +15.90 USD
En kötü işlem: -18 USD
Maksimum ardışık kazanç: 352
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +443.42 USD
Maksimum ardışık zarar: -18.49 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RoboForex-ECN" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

VTindex-MT5
0.00 × 1
VantageInternational-Live 6
0.00 × 1
Bybit-Live
0.00 × 1
Tradestone-Real
0.00 × 1
RoboMarketsDE-ECN
0.23 × 40
VantageFXInternational-Live
0.38 × 48
ICMarkets-MT5
0.43 × 23
ForexTimeFXTM-Live01
0.49 × 49
FIBOGroup-MT5 Server
0.67 × 3
Alpari-Real01
0.86 × 42
ScopeMarkets-Live
0.91 × 107
Exness-MT5Real8
0.92 × 107
RannForex-Server
0.99 × 73
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
1.00 × 1
FusionMarkets-Live
1.19 × 21
ICMarketsEU-MT5-2
1.36 × 147
Exness-MT5Real7
1.38 × 39
StriforLLC-Live
1.40 × 5
Teletrade-Sharp ECN
1.49 × 109
ICMarketsSC-MT5-2
1.50 × 1165
PUPrime-Live2
1.51 × 111
GoMarkets-Live
1.64 × 11
ICMarketsSC-MT5
1.77 × 2311
STARTRADERFinancial-Live
1.86 × 7
Alpari-MT5
2.00 × 48
67 daha fazla...
İnceleme yok
2025.09.24 12:35
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.24 09:22
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.24 06:09
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.23 19:21
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.22 17:58
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.22 17:58
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.22 16:50
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.22 16:50
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.22 15:50
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.22 14:50
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.22 13:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.22 12:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.22 10:13
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.08.21 14:19
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.20 20:35
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.08.20 19:27
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.20 02:46
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.08.15 15:15
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.07.28 09:28
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.07.28 09:28
Too much growth in the last month indicates a high risk
