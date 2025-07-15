信号部分
信号 / MetaTrader 5 / Burning Grid High Risk PRIME account
Vojtech Dubina

Burning Grid High Risk PRIME account

Vojtech Dubina
0条评论
可靠性
24
0 / 0 USD
每月复制 50 USD per 
增长自 2025 277%
RoboForex-ECN
1:300
查看详细统计，请 登录 或者 注册
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
2 527
盈利交易:
2 371 (93.82%)
亏损交易:
156 (6.17%)
最好交易:
16.51 USD
最差交易:
-41.39 USD
毛利:
3 408.41 USD (482 852 pips)
毛利亏损:
-1 193.02 USD (161 449 pips)
最大连续赢利:
352 (443.42 USD)
最大连续盈利:
443.42 USD (352)
夏普比率:
0.35
交易活动:
98.57%
最大入金加载:
25.37%
最近交易:
1 几天前
每周交易:
69
平均持有时间:
2 天
采收率:
10.38
长期交易:
1 215 (48.08%)
短期交易:
1 312 (51.92%)
利润因子:
2.86
预期回报:
0.88 USD
平均利润:
1.44 USD
平均损失:
-7.65 USD
最大连续失误:
8 (-147.30 USD)
最大连续亏损:
-147.30 USD (8)
每月增长:
11.43%
年度预测:
139.89%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.04 USD
最大值:
213.45 USD (7.55%)
相对跌幅:
结余:
7.56% (213.69 USD)
净值:
44.64% (962.79 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
GBPNZD 277
EURJPY 223
AUDCAD 154
GBPAUD 146
AUDNZD 132
GBPCAD 118
AUDJPY 111
EURCAD 107
CADCHF 106
NZDJPY 91
NZDCAD 91
EURAUD 89
USDCHF 87
CHFJPY 87
GBPUSD 83
AUDUSD 74
EURGBP 72
EURUSD 69
NZDCHF 66
USDJPY 66
NZDUSD 58
AUDCHF 51
GBPCHF 40
GBPJPY 37
CADJPY 33
EURNZD 31
USDCAD 17
EURCHF 7
XAUUSD 4
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
GBPNZD 214
EURJPY 202
AUDCAD 91
GBPAUD 170
AUDNZD -336
GBPCAD 92
AUDJPY 149
EURCAD 91
CADCHF 92
NZDJPY 94
NZDCAD 65
EURAUD 170
USDCHF 93
CHFJPY 194
GBPUSD 100
AUDUSD 56
EURGBP 92
EURUSD 128
NZDCHF 70
USDJPY -29
NZDUSD 61
AUDCHF 79
GBPCHF 68
GBPJPY 78
CADJPY 67
EURNZD 47
USDCAD 6
EURCHF 9
XAUUSD 3
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
GBPNZD 43K
EURJPY 32K
AUDCAD 14K
GBPAUD 30K
AUDNZD -53K
GBPCAD 16K
AUDJPY 24K
EURCAD 13K
CADCHF 8.1K
NZDJPY 15K
NZDCAD 9.8K
EURAUD 27K
USDCHF 8K
CHFJPY 30K
GBPUSD 11K
AUDUSD 6.3K
EURGBP 7.2K
EURUSD 13K
NZDCHF 6.3K
USDJPY 3.4K
NZDUSD 6.5K
AUDCHF 6.5K
GBPCHF 6K
GBPJPY 12K
CADJPY 10K
EURNZD 8.9K
USDCAD 2.8K
EURCHF 861
XAUUSD 3.5K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +16.51 USD
最差交易: -41 USD
最大连续赢利: 352
最大连续失误: 8
最大连续盈利: +443.42 USD
最大连续亏损: -147.30 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 RoboForex-ECN 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

Tradestone-Real
0.00 × 1
VTindex-MT5
0.00 × 1
Bybit-Live
0.00 × 1
RoboMarketsDE-ECN
0.23 × 40
VantageFXInternational-Live
0.38 × 48
ICMarkets-MT5
0.43 × 23
ForexTimeFXTM-Live01
0.49 × 49
FIBOGroup-MT5 Server
0.67 × 3
MonetaMarkets-Live
0.67 × 6
Alpari-Real01
0.86 × 42
ScopeMarkets-Live
0.91 × 107
RannForex-Server
0.99 × 73
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
1.00 × 1
STARTRADERFinancial-Live 3
1.00 × 3
RoboMarketsSC-ECN
1.17 × 41
VantageInternational-Live 15
1.27 × 15
ICMarketsEU-MT5-2
1.36 × 147
StriforLLC-Live
1.40 × 5
VantageInternational-Live 13
1.42 × 12
VantageInternational-Live 7
1.46 × 137
Teletrade-Sharp ECN
1.49 × 109
PUPrime-Live2
1.55 × 319
FXCC1-Trade
1.60 × 10
CapitalPointTrading-MT5-4
1.63 × 702
Exness-MT5Real7
1.70 × 50
110 更多...
查看详细统计，请 登录 或者 注册
没有评论
2025.12.24 02:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.24 01:14
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.24 00:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 20:08
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 02:50
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.19 09:23
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.24 16:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.24 15:11
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.21 10:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.19 10:49
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.11.18 15:53
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.18 14:44
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.18 10:35
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.18 09:35
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.18 08:35
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.17 19:29
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.17 17:19
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.17 15:09
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.17 02:28
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.17 01:28
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
查看详细统计，请 登录 或者 注册
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
Burning Grid High Risk PRIME account
每月50 USD
277%
0
0
USD
2.9K
USD
24
100%
2 527
93%
99%
2.85
0.88
USD
45%
1:300
复制

在MetaTrader中如何执行复制交易？请看视频教程

信号订阅允许您在一个月内复制提供商的交易。若要进行订阅工作，您应该使用MetaTrader 5交易程序端。

如果您还没有安装平台，您可以在这里下载