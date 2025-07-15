- 자본
- 축소
트레이드:
2 625
이익 거래:
2 463 (93.82%)
손실 거래:
162 (6.17%)
최고의 거래:
16.51 USD
최악의 거래:
-47.34 USD
총 수익:
3 504.81 USD (496 046 pips)
총 손실:
-1 274.07 USD (172 571 pips)
연속 최대 이익:
352 (443.42 USD)
연속 최대 이익:
443.42 USD (352)
샤프 비율:
0.34
거래 활동:
98.57%
최대 입금량:
25.37%
최근 거래:
1 시간 전
주별 거래 수:
82
평균 유지 시간:
3 일
회복 요인:
10.45
롱(주식매수):
1 259 (47.96%)
숏(주식차입매도):
1 366 (52.04%)
수익 요인:
2.75
기대수익:
0.85 USD
평균 이익:
1.42 USD
평균 손실:
-7.86 USD
연속 최대 손실:
8 (-147.30 USD)
연속 최대 손실:
-147.30 USD (8)
월별 성장률:
5.72%
연간 예측:
69.38%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.04 USD
최대한의:
213.45 USD (7.55%)
상대적 삭감:
잔고별:
7.56% (213.69 USD)
자본금별:
44.64% (962.79 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|GBPNZD
|291
|EURJPY
|228
|AUDCAD
|167
|GBPAUD
|153
|AUDNZD
|132
|GBPCAD
|121
|EURCAD
|116
|AUDJPY
|113
|CADCHF
|111
|USDCHF
|97
|CHFJPY
|95
|NZDCAD
|93
|NZDJPY
|92
|EURAUD
|89
|GBPUSD
|84
|AUDUSD
|81
|EURGBP
|78
|EURUSD
|69
|NZDCHF
|67
|USDJPY
|66
|NZDUSD
|61
|AUDCHF
|51
|GBPCHF
|40
|GBPJPY
|37
|CADJPY
|33
|EURNZD
|31
|USDCAD
|18
|EURCHF
|7
|XAUUSD
|4
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|GBPNZD
|225
|EURJPY
|206
|AUDCAD
|97
|GBPAUD
|175
|AUDNZD
|-336
|GBPCAD
|94
|EURCAD
|99
|AUDJPY
|86
|CADCHF
|95
|USDCHF
|103
|CHFJPY
|204
|NZDCAD
|66
|NZDJPY
|95
|EURAUD
|170
|GBPUSD
|100
|AUDUSD
|61
|EURGBP
|100
|EURUSD
|128
|NZDCHF
|71
|USDJPY
|-29
|NZDUSD
|63
|AUDCHF
|79
|GBPCHF
|68
|GBPJPY
|78
|CADJPY
|67
|EURNZD
|47
|USDCAD
|7
|EURCHF
|9
|XAUUSD
|3
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|GBPNZD
|45K
|EURJPY
|33K
|AUDCAD
|15K
|GBPAUD
|31K
|AUDNZD
|-53K
|GBPCAD
|16K
|EURCAD
|15K
|AUDJPY
|15K
|CADCHF
|8.4K
|USDCHF
|8.9K
|CHFJPY
|32K
|NZDCAD
|10K
|NZDJPY
|16K
|EURAUD
|27K
|GBPUSD
|11K
|AUDUSD
|6.8K
|EURGBP
|7.7K
|EURUSD
|13K
|NZDCHF
|6.4K
|USDJPY
|3.4K
|NZDUSD
|6.8K
|AUDCHF
|6.5K
|GBPCHF
|6K
|GBPJPY
|12K
|CADJPY
|10K
|EURNZD
|8.9K
|USDCAD
|2.9K
|EURCHF
|861
|XAUUSD
|3.5K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +16.51 USD
최악의 거래: -47 USD
연속 최대 이익: 352
연속 최대 손실: 8
연속 최대 이익: +443.42 USD
연속 최대 손실: -147.30 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "RoboForex-ECN"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
VTindex-MT5
|0.00 × 1
|
FusionMarketsAU-Live
|0.00 × 1
|
Bybit-Live
|0.00 × 1
|
Tradestone-Real
|0.00 × 1
|
RoboMarketsDE-ECN
|0.23 × 40
|
VantageFXInternational-Live
|0.38 × 48
|
ICMarkets-MT5
|0.43 × 23
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.49 × 49
|
MonetaMarkets-Live
|0.67 × 6
|
FIBOGroup-MT5 Server
|0.67 × 3
|
Alpari-Real01
|0.86 × 42
|
ScopeMarkets-Live
|0.91 × 107
|
RannForex-Server
|0.99 × 73
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|1.00 × 1
|
STARTRADERFinancial-Live 3
|1.00 × 3
|
VantageInternational-Live 13
|1.17 × 12
|
RoboMarketsSC-ECN
|1.20 × 41
|
ICMarketsEU-MT5-2
|1.36 × 147
|
StriforLLC-Live
|1.40 × 5
|
Teletrade-Sharp ECN
|1.49 × 109
|
PUPrime-Live2
|1.55 × 319
|
FXCC1-Trade
|1.60 × 10
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|1.68 × 803
|
Exness-MT5Real7
|1.70 × 50
|
Exness-MT5Real8
|1.71 × 146
리뷰 없음