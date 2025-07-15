시그널섹션
시그널 / MetaTrader 5 / Burning Grid High Risk PRIME account
Vojtech Dubina

Burning Grid High Risk PRIME account

Vojtech Dubina
0 리뷰
안정성
26
0 / 0 USD
다음 이후의 성장 2025 279%
RoboForex-ECN
1:300
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
2 625
이익 거래:
2 463 (93.82%)
손실 거래:
162 (6.17%)
최고의 거래:
16.51 USD
최악의 거래:
-47.34 USD
총 수익:
3 504.81 USD (496 046 pips)
총 손실:
-1 274.07 USD (172 571 pips)
연속 최대 이익:
352 (443.42 USD)
연속 최대 이익:
443.42 USD (352)
샤프 비율:
0.34
거래 활동:
98.57%
최대 입금량:
25.37%
최근 거래:
1 시간 전
주별 거래 수:
82
평균 유지 시간:
3 일
회복 요인:
10.45
롱(주식매수):
1 259 (47.96%)
숏(주식차입매도):
1 366 (52.04%)
수익 요인:
2.75
기대수익:
0.85 USD
평균 이익:
1.42 USD
평균 손실:
-7.86 USD
연속 최대 손실:
8 (-147.30 USD)
연속 최대 손실:
-147.30 USD (8)
월별 성장률:
5.72%
연간 예측:
69.38%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.04 USD
최대한의:
213.45 USD (7.55%)
상대적 삭감:
잔고별:
7.56% (213.69 USD)
자본금별:
44.64% (962.79 USD)

배포

심볼 Sell Buy
GBPNZD 291
EURJPY 228
AUDCAD 167
GBPAUD 153
AUDNZD 132
GBPCAD 121
EURCAD 116
AUDJPY 113
CADCHF 111
USDCHF 97
CHFJPY 95
NZDCAD 93
NZDJPY 92
EURAUD 89
GBPUSD 84
AUDUSD 81
EURGBP 78
EURUSD 69
NZDCHF 67
USDJPY 66
NZDUSD 61
AUDCHF 51
GBPCHF 40
GBPJPY 37
CADJPY 33
EURNZD 31
USDCAD 18
EURCHF 7
XAUUSD 4
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
GBPNZD 225
EURJPY 206
AUDCAD 97
GBPAUD 175
AUDNZD -336
GBPCAD 94
EURCAD 99
AUDJPY 86
CADCHF 95
USDCHF 103
CHFJPY 204
NZDCAD 66
NZDJPY 95
EURAUD 170
GBPUSD 100
AUDUSD 61
EURGBP 100
EURUSD 128
NZDCHF 71
USDJPY -29
NZDUSD 63
AUDCHF 79
GBPCHF 68
GBPJPY 78
CADJPY 67
EURNZD 47
USDCAD 7
EURCHF 9
XAUUSD 3
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
GBPNZD 45K
EURJPY 33K
AUDCAD 15K
GBPAUD 31K
AUDNZD -53K
GBPCAD 16K
EURCAD 15K
AUDJPY 15K
CADCHF 8.4K
USDCHF 8.9K
CHFJPY 32K
NZDCAD 10K
NZDJPY 16K
EURAUD 27K
GBPUSD 11K
AUDUSD 6.8K
EURGBP 7.7K
EURUSD 13K
NZDCHF 6.4K
USDJPY 3.4K
NZDUSD 6.8K
AUDCHF 6.5K
GBPCHF 6K
GBPJPY 12K
CADJPY 10K
EURNZD 8.9K
USDCAD 2.9K
EURCHF 861
XAUUSD 3.5K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +16.51 USD
최악의 거래: -47 USD
연속 최대 이익: 352
연속 최대 손실: 8
연속 최대 이익: +443.42 USD
연속 최대 손실: -147.30 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "RoboForex-ECN"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

VTindex-MT5
0.00 × 1
FusionMarketsAU-Live
0.00 × 1
Bybit-Live
0.00 × 1
Tradestone-Real
0.00 × 1
RoboMarketsDE-ECN
0.23 × 40
VantageFXInternational-Live
0.38 × 48
ICMarkets-MT5
0.43 × 23
ForexTimeFXTM-Live01
0.49 × 49
MonetaMarkets-Live
0.67 × 6
FIBOGroup-MT5 Server
0.67 × 3
Alpari-Real01
0.86 × 42
ScopeMarkets-Live
0.91 × 107
RannForex-Server
0.99 × 73
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
1.00 × 1
STARTRADERFinancial-Live 3
1.00 × 3
VantageInternational-Live 13
1.17 × 12
RoboMarketsSC-ECN
1.20 × 41
ICMarketsEU-MT5-2
1.36 × 147
StriforLLC-Live
1.40 × 5
Teletrade-Sharp ECN
1.49 × 109
PUPrime-Live2
1.55 × 319
FXCC1-Trade
1.60 × 10
CapitalPointTrading-MT5-4
1.68 × 803
Exness-MT5Real7
1.70 × 50
Exness-MT5Real8
1.71 × 146
121 더...
리뷰 없음
2025.12.30 09:44
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.30 08:41
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.29 21:32
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.29 20:29
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.29 19:29
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.29 16:26
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.26 08:08
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.12.24 02:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.24 01:14
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.24 00:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 20:08
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 02:50
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.19 09:23
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.24 16:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.24 15:11
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.21 10:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.19 10:49
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.11.18 15:53
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.18 14:44
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.18 10:35
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
