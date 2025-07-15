- Incremento
Total de Trades:
2 533
Transacciones Rentables:
2 375 (93.76%)
Transacciones Irrentables:
158 (6.24%)
Mejor transacción:
16.51 USD
Peor transacción:
-47.34 USD
Beneficio Bruto:
3 412.73 USD (483 188 pips)
Pérdidas Brutas:
-1 256.15 USD (170 058 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
352 (443.42 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
443.42 USD (352)
Ratio de Sharpe:
0.34
Actividad comercial:
98.57%
Carga máxima del depósito:
25.37%
Último trade:
4 horas
Trades a la semana:
64
Tiempo medio de espera:
2 días
Factor de Recuperación:
10.10
Transacciones Largas:
1 215 (47.97%)
Transacciones Cortas:
1 318 (52.03%)
Factor de Beneficio:
2.72
Beneficio Esperado:
0.85 USD
Beneficio medio:
1.44 USD
Pérdidas medias:
-7.95 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
8 (-147.30 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-147.30 USD (8)
Crecimiento al mes:
7.04%
Pronóstico anual:
85.36%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.04 USD
Máxima:
213.45 USD (7.55%)
Reducción relativa:
De balance:
7.56% (213.69 USD)
De fondos:
44.64% (962.79 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|GBPNZD
|277
|EURJPY
|223
|AUDCAD
|155
|GBPAUD
|146
|AUDNZD
|132
|GBPCAD
|118
|AUDJPY
|113
|EURCAD
|107
|CADCHF
|107
|NZDCAD
|92
|NZDJPY
|91
|EURAUD
|89
|USDCHF
|87
|CHFJPY
|87
|GBPUSD
|83
|AUDUSD
|74
|EURGBP
|73
|EURUSD
|69
|NZDCHF
|66
|USDJPY
|66
|NZDUSD
|58
|AUDCHF
|51
|GBPCHF
|40
|GBPJPY
|37
|CADJPY
|33
|EURNZD
|31
|USDCAD
|17
|EURCHF
|7
|XAUUSD
|4
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|GBPNZD
|214
|EURJPY
|202
|AUDCAD
|92
|GBPAUD
|170
|AUDNZD
|-336
|GBPCAD
|92
|AUDJPY
|86
|EURCAD
|91
|CADCHF
|93
|NZDCAD
|66
|NZDJPY
|94
|EURAUD
|170
|USDCHF
|93
|CHFJPY
|194
|GBPUSD
|100
|AUDUSD
|56
|EURGBP
|95
|EURUSD
|128
|NZDCHF
|70
|USDJPY
|-29
|NZDUSD
|61
|AUDCHF
|79
|GBPCHF
|68
|GBPJPY
|78
|CADJPY
|67
|EURNZD
|47
|USDCAD
|6
|EURCHF
|9
|XAUUSD
|3
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|GBPNZD
|43K
|EURJPY
|32K
|AUDCAD
|14K
|GBPAUD
|30K
|AUDNZD
|-53K
|GBPCAD
|16K
|AUDJPY
|15K
|EURCAD
|13K
|CADCHF
|8.2K
|NZDCAD
|9.9K
|NZDJPY
|15K
|EURAUD
|27K
|USDCHF
|8K
|CHFJPY
|30K
|GBPUSD
|11K
|AUDUSD
|6.3K
|EURGBP
|7.3K
|EURUSD
|13K
|NZDCHF
|6.3K
|USDJPY
|3.4K
|NZDUSD
|6.5K
|AUDCHF
|6.5K
|GBPCHF
|6K
|GBPJPY
|12K
|CADJPY
|10K
|EURNZD
|8.9K
|USDCAD
|2.8K
|EURCHF
|861
|XAUUSD
|3.5K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +16.51 USD
Peor transacción: -47 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 352
Máximo de pérdidas consecutivas: 8
Beneficio máximo consecutivo: +443.42 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -147.30 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "RoboForex-ECN" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
xChief-MT5
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 4
|0.00 × 1
|
VTindex-MT5
|0.00 × 1
|
Bybit-Live
|0.00 × 1
|
Tradestone-Real
|0.00 × 1
|
RoboMarketsDE-ECN
|0.23 × 40
|
VantageFXInternational-Live
|0.38 × 48
|
ICMarkets-MT5
|0.43 × 23
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.49 × 49
|
FIBOGroup-MT5 Server
|0.67 × 3
|
MonetaMarkets-Live
|0.67 × 6
|
Alpari-Real01
|0.86 × 42
|
ScopeMarkets-Live
|0.91 × 107
|
RannForex-Server
|0.99 × 73
|
STARTRADERFinancial-Live 3
|1.00 × 3
|
VantageInternational-Live 13
|1.00 × 12
|
VantageInternational-Live 5
|1.00 × 1
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|1.00 × 1
|
RoboMarketsSC-ECN
|1.17 × 41
|
VantageInternational-Live 15
|1.27 × 15
|
ICMarketsEU-MT5-2
|1.36 × 147
|
StriforLLC-Live
|1.40 × 5
|
VantageInternational-Live 7
|1.44 × 140
|
Teletrade-Sharp ECN
|1.49 × 109
|
PUPrime-Live2
|1.54 × 319
