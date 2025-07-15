SeñalesSecciones
Vojtech Dubina

Burning Grid High Risk PRIME account

Vojtech Dubina
0 comentarios
Fiabilidad
24 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2025 270%
RoboForex-ECN
1:300
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
2 533
Transacciones Rentables:
2 375 (93.76%)
Transacciones Irrentables:
158 (6.24%)
Mejor transacción:
16.51 USD
Peor transacción:
-47.34 USD
Beneficio Bruto:
3 412.73 USD (483 188 pips)
Pérdidas Brutas:
-1 256.15 USD (170 058 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
352 (443.42 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
443.42 USD (352)
Ratio de Sharpe:
0.34
Actividad comercial:
98.57%
Carga máxima del depósito:
25.37%
Último trade:
4 horas
Trades a la semana:
64
Tiempo medio de espera:
2 días
Factor de Recuperación:
10.10
Transacciones Largas:
1 215 (47.97%)
Transacciones Cortas:
1 318 (52.03%)
Factor de Beneficio:
2.72
Beneficio Esperado:
0.85 USD
Beneficio medio:
1.44 USD
Pérdidas medias:
-7.95 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
8 (-147.30 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-147.30 USD (8)
Crecimiento al mes:
7.04%
Pronóstico anual:
85.36%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.04 USD
Máxima:
213.45 USD (7.55%)
Reducción relativa:
De balance:
7.56% (213.69 USD)
De fondos:
44.64% (962.79 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
GBPNZD 277
EURJPY 223
AUDCAD 155
GBPAUD 146
AUDNZD 132
GBPCAD 118
AUDJPY 113
EURCAD 107
CADCHF 107
NZDCAD 92
NZDJPY 91
EURAUD 89
USDCHF 87
CHFJPY 87
GBPUSD 83
AUDUSD 74
EURGBP 73
EURUSD 69
NZDCHF 66
USDJPY 66
NZDUSD 58
AUDCHF 51
GBPCHF 40
GBPJPY 37
CADJPY 33
EURNZD 31
USDCAD 17
EURCHF 7
XAUUSD 4
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
GBPNZD 214
EURJPY 202
AUDCAD 92
GBPAUD 170
AUDNZD -336
GBPCAD 92
AUDJPY 86
EURCAD 91
CADCHF 93
NZDCAD 66
NZDJPY 94
EURAUD 170
USDCHF 93
CHFJPY 194
GBPUSD 100
AUDUSD 56
EURGBP 95
EURUSD 128
NZDCHF 70
USDJPY -29
NZDUSD 61
AUDCHF 79
GBPCHF 68
GBPJPY 78
CADJPY 67
EURNZD 47
USDCAD 6
EURCHF 9
XAUUSD 3
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
GBPNZD 43K
EURJPY 32K
AUDCAD 14K
GBPAUD 30K
AUDNZD -53K
GBPCAD 16K
AUDJPY 15K
EURCAD 13K
CADCHF 8.2K
NZDCAD 9.9K
NZDJPY 15K
EURAUD 27K
USDCHF 8K
CHFJPY 30K
GBPUSD 11K
AUDUSD 6.3K
EURGBP 7.3K
EURUSD 13K
NZDCHF 6.3K
USDJPY 3.4K
NZDUSD 6.5K
AUDCHF 6.5K
GBPCHF 6K
GBPJPY 12K
CADJPY 10K
EURNZD 8.9K
USDCAD 2.8K
EURCHF 861
XAUUSD 3.5K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +16.51 USD
Peor transacción: -47 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 352
Máximo de pérdidas consecutivas: 8
Beneficio máximo consecutivo: +443.42 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -147.30 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "RoboForex-ECN" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

xChief-MT5
0.00 × 1
VantageInternational-Live 4
0.00 × 1
VTindex-MT5
0.00 × 1
Bybit-Live
0.00 × 1
Tradestone-Real
0.00 × 1
RoboMarketsDE-ECN
0.23 × 40
VantageFXInternational-Live
0.38 × 48
ICMarkets-MT5
0.43 × 23
ForexTimeFXTM-Live01
0.49 × 49
FIBOGroup-MT5 Server
0.67 × 3
MonetaMarkets-Live
0.67 × 6
Alpari-Real01
0.86 × 42
ScopeMarkets-Live
0.91 × 107
RannForex-Server
0.99 × 73
STARTRADERFinancial-Live 3
1.00 × 3
VantageInternational-Live 13
1.00 × 12
VantageInternational-Live 5
1.00 × 1
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
1.00 × 1
RoboMarketsSC-ECN
1.17 × 41
VantageInternational-Live 15
1.27 × 15
ICMarketsEU-MT5-2
1.36 × 147
StriforLLC-Live
1.40 × 5
VantageInternational-Live 7
1.44 × 140
Teletrade-Sharp ECN
1.49 × 109
PUPrime-Live2
1.54 × 319
otros 113...
2025.12.26 08:08
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.12.24 02:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.24 01:14
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.24 00:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 20:08
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 02:50
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.19 09:23
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.24 16:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.24 15:11
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.21 10:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.19 10:49
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.11.18 15:53
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.18 14:44
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.18 10:35
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.18 09:35
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.18 08:35
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.17 19:29
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.17 17:19
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.17 15:09
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.17 02:28
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
