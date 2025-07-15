Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "RoboForex-ECN" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

VTindex-MT5 0.00 × 1 VantageInternational-Live 6 0.00 × 1 Bybit-Live 0.00 × 1 Tradestone-Real 0.00 × 1 RoboMarketsDE-ECN 0.23 × 40 VantageFXInternational-Live 0.38 × 48 ICMarkets-MT5 0.43 × 23 ForexTimeFXTM-Live01 0.49 × 49 FIBOGroup-MT5 Server 0.67 × 3 Alpari-Real01 0.86 × 42 ScopeMarkets-Live 0.91 × 107 Exness-MT5Real8 0.92 × 107 RannForex-Server 0.99 × 73 FXChoice-MetaTrader 5 Pro 1.00 × 1 FusionMarkets-Live 1.19 × 21 ICMarketsEU-MT5-2 1.36 × 147 Exness-MT5Real7 1.38 × 39 StriforLLC-Live 1.40 × 5 Teletrade-Sharp ECN 1.49 × 109 ICMarketsSC-MT5-2 1.50 × 1165 PUPrime-Live2 1.51 × 111 GoMarkets-Live 1.64 × 11 ICMarketsSC-MT5 1.77 × 2311 STARTRADERFinancial-Live 1.86 × 7 Alpari-MT5 2.00 × 48 67 plus... Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire Pour voir les trades en temps réel, veuillezou