Signaux / MetaTrader 5 / Burning Grid High Risk PRIME account
Vojtech Dubina

Burning Grid High Risk PRIME account

Vojtech Dubina
0 avis
Fiabilité
11 semaines
0 / 0 USD
croissance depuis 2025 166%
RoboForex-ECN
1:300
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
1 196
Bénéfice trades:
1 161 (97.07%)
Perte trades:
35 (2.93%)
Meilleure transaction:
15.90 USD
Pire transaction:
-18.49 USD
Bénéfice brut:
1 523.81 USD (215 151 pips)
Perte brute:
-194.14 USD (24 309 pips)
Gains consécutifs maximales:
352 (443.42 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
443.42 USD (352)
Ratio de Sharpe:
0.65
Activité de trading:
97.57%
Charge de dépôt maximale:
21.68%
Dernier trade:
1 une heure avant
Trades par semaine:
95
Temps de détention moyen:
1 jour
Facteur de récupération:
60.28
Longs trades:
529 (44.23%)
Courts trades:
667 (55.77%)
Facteur de profit:
7.85
Rendement attendu:
1.11 USD
Bénéfice moyen:
1.31 USD
Perte moyenne:
-5.55 USD
Pertes consécutives maximales:
1 (-18.49 USD)
Perte consécutive maximale:
-18.49 USD (1)
Croissance mensuelle:
25.86%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.04 USD
Maximal:
22.06 USD (1.28%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
1.28% (22.10 USD)
Par fonds propres:
41.74% (660.62 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
GBPNZD 163
EURJPY 133
AUDCAD 70
EURCAD 67
CADCHF 54
AUDJPY 53
NZDCAD 50
GBPAUD 50
CHFJPY 43
GBPCAD 42
EURGBP 42
AUDNZD 42
USDCHF 41
EURAUD 40
NZDCHF 35
EURUSD 35
NZDUSD 32
GBPUSD 30
AUDUSD 29
USDJPY 25
NZDJPY 23
GBPJPY 20
CADJPY 18
GBPCHF 17
AUDCHF 15
EURNZD 14
USDCAD 7
XAUUSD 4
EURCHF 2
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
GBPNZD 118
EURJPY 115
AUDCAD 42
EURCAD 61
CADCHF 53
AUDJPY 60
NZDCAD 34
GBPAUD 55
CHFJPY 111
GBPCAD 21
EURGBP 55
AUDNZD 21
USDCHF 41
EURAUD 79
NZDCHF 36
EURUSD 69
NZDUSD 36
GBPUSD 36
AUDUSD 22
USDJPY 63
NZDJPY 22
GBPJPY 48
CADJPY 43
GBPCHF 25
AUDCHF 21
EURNZD 26
USDCAD 10
XAUUSD 3
EURCHF 2
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
GBPNZD 24K
EURJPY 18K
AUDCAD 6.5K
EURCAD 9K
CADCHF 4.4K
AUDJPY 9K
NZDCAD 5K
GBPAUD 9.3K
CHFJPY 17K
GBPCAD 5.4K
EURGBP 4.3K
AUDNZD 3.8K
USDCHF 3.4K
EURAUD 13K
NZDCHF 3.1K
EURUSD 6.9K
NZDUSD 3.8K
GBPUSD 3.8K
AUDUSD 2.4K
USDJPY 9.3K
NZDJPY 3.5K
GBPJPY 6.9K
CADJPY 6.4K
GBPCHF 2.9K
AUDCHF 1.8K
EURNZD 4.4K
USDCAD 1.5K
XAUUSD 3.5K
EURCHF 212
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +15.90 USD
Pire transaction: -18 USD
Gains consécutifs maximales: 352
Pertes consécutives maximales: 1
Bénéfice consécutif maximal: +443.42 USD
Perte consécutive maximale: -18.49 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "RoboForex-ECN" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

VTindex-MT5
0.00 × 1
VantageInternational-Live 6
0.00 × 1
Bybit-Live
0.00 × 1
Tradestone-Real
0.00 × 1
RoboMarketsDE-ECN
0.23 × 40
VantageFXInternational-Live
0.38 × 48
ICMarkets-MT5
0.43 × 23
ForexTimeFXTM-Live01
0.49 × 49
FIBOGroup-MT5 Server
0.67 × 3
Alpari-Real01
0.86 × 42
ScopeMarkets-Live
0.91 × 107
Exness-MT5Real8
0.92 × 107
RannForex-Server
0.99 × 73
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
1.00 × 1
FusionMarkets-Live
1.19 × 21
ICMarketsEU-MT5-2
1.36 × 147
Exness-MT5Real7
1.38 × 39
StriforLLC-Live
1.40 × 5
Teletrade-Sharp ECN
1.49 × 109
ICMarketsSC-MT5-2
1.50 × 1165
PUPrime-Live2
1.51 × 111
GoMarkets-Live
1.64 × 11
ICMarketsSC-MT5
1.77 × 2311
STARTRADERFinancial-Live
1.86 × 7
Alpari-MT5
2.00 × 48
67 plus...
Aucun avis
2025.09.24 12:35
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.24 09:22
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.24 06:09
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.23 19:21
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.22 17:58
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.22 17:58
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.22 16:50
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.22 16:50
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.22 15:50
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.22 14:50
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.22 13:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.22 12:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.22 10:13
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.08.21 14:19
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.20 20:35
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.08.20 19:27
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.20 02:46
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.08.15 15:15
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.07.28 09:28
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.07.28 09:28
Too much growth in the last month indicates a high risk
