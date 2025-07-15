- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
2 533
利益トレード:
2 375 (93.76%)
損失トレード:
158 (6.24%)
ベストトレード:
16.51 USD
最悪のトレード:
-47.34 USD
総利益:
3 412.73 USD (483 188 pips)
総損失:
-1 256.15 USD (170 058 pips)
最大連続の勝ち:
352 (443.42 USD)
最大連続利益:
443.42 USD (352)
シャープレシオ:
0.34
取引アクティビティ:
98.57%
最大入金額:
25.37%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
64
平均保有時間:
2 日
リカバリーファクター:
10.10
長いトレード:
1 215 (47.97%)
短いトレード:
1 318 (52.03%)
プロフィットファクター:
2.72
期待されたペイオフ:
0.85 USD
平均利益:
1.44 USD
平均損失:
-7.95 USD
最大連続の負け:
8 (-147.30 USD)
最大連続損失:
-147.30 USD (8)
月間成長:
7.04%
年間予想:
85.36%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.04 USD
最大の:
213.45 USD (7.55%)
比較ドローダウン:
残高による:
7.56% (213.69 USD)
エクイティによる:
44.64% (962.79 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|GBPNZD
|277
|EURJPY
|223
|AUDCAD
|155
|GBPAUD
|146
|AUDNZD
|132
|GBPCAD
|118
|AUDJPY
|113
|EURCAD
|107
|CADCHF
|107
|NZDCAD
|92
|NZDJPY
|91
|EURAUD
|89
|USDCHF
|87
|CHFJPY
|87
|GBPUSD
|83
|AUDUSD
|74
|EURGBP
|73
|EURUSD
|69
|NZDCHF
|66
|USDJPY
|66
|NZDUSD
|58
|AUDCHF
|51
|GBPCHF
|40
|GBPJPY
|37
|CADJPY
|33
|EURNZD
|31
|USDCAD
|17
|EURCHF
|7
|XAUUSD
|4
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|GBPNZD
|214
|EURJPY
|202
|AUDCAD
|92
|GBPAUD
|170
|AUDNZD
|-336
|GBPCAD
|92
|AUDJPY
|86
|EURCAD
|91
|CADCHF
|93
|NZDCAD
|66
|NZDJPY
|94
|EURAUD
|170
|USDCHF
|93
|CHFJPY
|194
|GBPUSD
|100
|AUDUSD
|56
|EURGBP
|95
|EURUSD
|128
|NZDCHF
|70
|USDJPY
|-29
|NZDUSD
|61
|AUDCHF
|79
|GBPCHF
|68
|GBPJPY
|78
|CADJPY
|67
|EURNZD
|47
|USDCAD
|6
|EURCHF
|9
|XAUUSD
|3
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|GBPNZD
|43K
|EURJPY
|32K
|AUDCAD
|14K
|GBPAUD
|30K
|AUDNZD
|-53K
|GBPCAD
|16K
|AUDJPY
|15K
|EURCAD
|13K
|CADCHF
|8.2K
|NZDCAD
|9.9K
|NZDJPY
|15K
|EURAUD
|27K
|USDCHF
|8K
|CHFJPY
|30K
|GBPUSD
|11K
|AUDUSD
|6.3K
|EURGBP
|7.3K
|EURUSD
|13K
|NZDCHF
|6.3K
|USDJPY
|3.4K
|NZDUSD
|6.5K
|AUDCHF
|6.5K
|GBPCHF
|6K
|GBPJPY
|12K
|CADJPY
|10K
|EURNZD
|8.9K
|USDCAD
|2.8K
|EURCHF
|861
|XAUUSD
|3.5K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +16.51 USD
最悪のトレード: -47 USD
最大連続の勝ち: 352
最大連続の負け: 8
最大連続利益: +443.42 USD
最大連続損失: -147.30 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"RoboForex-ECN"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
xChief-MT5
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 4
|0.00 × 1
|
VTindex-MT5
|0.00 × 1
|
Bybit-Live
|0.00 × 1
|
Tradestone-Real
|0.00 × 1
|
RoboMarketsDE-ECN
|0.23 × 40
|
VantageFXInternational-Live
|0.38 × 48
|
ICMarkets-MT5
|0.43 × 23
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.49 × 49
|
FIBOGroup-MT5 Server
|0.67 × 3
|
MonetaMarkets-Live
|0.67 × 6
|
Alpari-Real01
|0.86 × 42
|
ScopeMarkets-Live
|0.91 × 107
|
RannForex-Server
|0.99 × 73
|
STARTRADERFinancial-Live 3
|1.00 × 3
|
VantageInternational-Live 13
|1.00 × 12
|
VantageInternational-Live 5
|1.00 × 1
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|1.00 × 1
|
RoboMarketsSC-ECN
|1.17 × 41
|
VantageInternational-Live 15
|1.27 × 15
|
ICMarketsEU-MT5-2
|1.36 × 147
|
StriforLLC-Live
|1.40 × 5
|
VantageInternational-Live 7
|1.44 × 140
|
Teletrade-Sharp ECN
|1.49 × 109
|
PUPrime-Live2
|1.54 × 319
113 より多く...リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
レビューなし