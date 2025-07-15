シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / Burning Grid High Risk PRIME account
Vojtech Dubina

Burning Grid High Risk PRIME account

Vojtech Dubina
レビュー0件
信頼性
24週間
0 / 0 USD
成長(開始日): 2025 270%
RoboForex-ECN
1:300
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
2 533
利益トレード:
2 375 (93.76%)
損失トレード:
158 (6.24%)
ベストトレード:
16.51 USD
最悪のトレード:
-47.34 USD
総利益:
3 412.73 USD (483 188 pips)
総損失:
-1 256.15 USD (170 058 pips)
最大連続の勝ち:
352 (443.42 USD)
最大連続利益:
443.42 USD (352)
シャープレシオ:
0.34
取引アクティビティ:
98.57%
最大入金額:
25.37%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
64
平均保有時間:
2 日
リカバリーファクター:
10.10
長いトレード:
1 215 (47.97%)
短いトレード:
1 318 (52.03%)
プロフィットファクター:
2.72
期待されたペイオフ:
0.85 USD
平均利益:
1.44 USD
平均損失:
-7.95 USD
最大連続の負け:
8 (-147.30 USD)
最大連続損失:
-147.30 USD (8)
月間成長:
7.04%
年間予想:
85.36%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.04 USD
最大の:
213.45 USD (7.55%)
比較ドローダウン:
残高による:
7.56% (213.69 USD)
エクイティによる:
44.64% (962.79 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
GBPNZD 277
EURJPY 223
AUDCAD 155
GBPAUD 146
AUDNZD 132
GBPCAD 118
AUDJPY 113
EURCAD 107
CADCHF 107
NZDCAD 92
NZDJPY 91
EURAUD 89
USDCHF 87
CHFJPY 87
GBPUSD 83
AUDUSD 74
EURGBP 73
EURUSD 69
NZDCHF 66
USDJPY 66
NZDUSD 58
AUDCHF 51
GBPCHF 40
GBPJPY 37
CADJPY 33
EURNZD 31
USDCAD 17
EURCHF 7
XAUUSD 4
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
GBPNZD 214
EURJPY 202
AUDCAD 92
GBPAUD 170
AUDNZD -336
GBPCAD 92
AUDJPY 86
EURCAD 91
CADCHF 93
NZDCAD 66
NZDJPY 94
EURAUD 170
USDCHF 93
CHFJPY 194
GBPUSD 100
AUDUSD 56
EURGBP 95
EURUSD 128
NZDCHF 70
USDJPY -29
NZDUSD 61
AUDCHF 79
GBPCHF 68
GBPJPY 78
CADJPY 67
EURNZD 47
USDCAD 6
EURCHF 9
XAUUSD 3
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
GBPNZD 43K
EURJPY 32K
AUDCAD 14K
GBPAUD 30K
AUDNZD -53K
GBPCAD 16K
AUDJPY 15K
EURCAD 13K
CADCHF 8.2K
NZDCAD 9.9K
NZDJPY 15K
EURAUD 27K
USDCHF 8K
CHFJPY 30K
GBPUSD 11K
AUDUSD 6.3K
EURGBP 7.3K
EURUSD 13K
NZDCHF 6.3K
USDJPY 3.4K
NZDUSD 6.5K
AUDCHF 6.5K
GBPCHF 6K
GBPJPY 12K
CADJPY 10K
EURNZD 8.9K
USDCAD 2.8K
EURCHF 861
XAUUSD 3.5K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +16.51 USD
最悪のトレード: -47 USD
最大連続の勝ち: 352
最大連続の負け: 8
最大連続利益: +443.42 USD
最大連続損失: -147.30 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"RoboForex-ECN"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

xChief-MT5
0.00 × 1
VantageInternational-Live 4
0.00 × 1
VTindex-MT5
0.00 × 1
Bybit-Live
0.00 × 1
Tradestone-Real
0.00 × 1
RoboMarketsDE-ECN
0.23 × 40
VantageFXInternational-Live
0.38 × 48
ICMarkets-MT5
0.43 × 23
ForexTimeFXTM-Live01
0.49 × 49
FIBOGroup-MT5 Server
0.67 × 3
MonetaMarkets-Live
0.67 × 6
Alpari-Real01
0.86 × 42
ScopeMarkets-Live
0.91 × 107
RannForex-Server
0.99 × 73
STARTRADERFinancial-Live 3
1.00 × 3
VantageInternational-Live 13
1.00 × 12
VantageInternational-Live 5
1.00 × 1
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
1.00 × 1
RoboMarketsSC-ECN
1.17 × 41
VantageInternational-Live 15
1.27 × 15
ICMarketsEU-MT5-2
1.36 × 147
StriforLLC-Live
1.40 × 5
VantageInternational-Live 7
1.44 × 140
Teletrade-Sharp ECN
1.49 × 109
PUPrime-Live2
1.54 × 319
113 より多く...
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
レビューなし
2025.12.26 08:08
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.12.24 02:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.24 01:14
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.24 00:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 20:08
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 02:50
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.19 09:23
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.24 16:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.24 15:11
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.21 10:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.19 10:49
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.11.18 15:53
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.18 14:44
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.18 10:35
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.18 09:35
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.18 08:35
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.17 19:29
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.17 17:19
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.17 15:09
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.17 02:28
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録