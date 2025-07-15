SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 5 / Burning Grid High Risk PRIME account
Vojtech Dubina

Burning Grid High Risk PRIME account

Vojtech Dubina
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
24 Wochen
0 / 0 USD
Wachstum seit 2025 271%
RoboForex-ECN
1:300
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
2 543
Gewinntrades:
2 385 (93.78%)
Verlusttrades:
158 (6.21%)
Bester Trade:
16.51 USD
Schlechtester Trade:
-47.34 USD
Bruttoprofit:
3 421.27 USD (484 085 pips)
Bruttoverlust:
-1 256.21 USD (170 058 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
352 (443.42 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
443.42 USD (352)
Sharpe Ratio:
0.34
Trading-Aktivität:
98.57%
Max deposit load:
25.37%
Letzter Trade:
1 Stunde
Trades pro Woche:
69
Durchschn. Haltezeit:
3 Tage
Erholungsfaktor:
10.14
Long-Positionen:
1 220 (47.97%)
Short-Positionen:
1 323 (52.03%)
Profit-Faktor:
2.72
Mathematische Gewinnerwartung:
0.85 USD
Durchschnittlicher Profit:
1.43 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-7.95 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
8 (-147.30 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-147.30 USD (8)
Wachstum pro Monat :
6.70%
Jahresprognose:
81.26%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.04 USD
Maximaler:
213.45 USD (7.55%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
7.56% (213.69 USD)
Kapital:
44.64% (962.79 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
GBPNZD 277
EURJPY 223
AUDCAD 157
GBPAUD 147
AUDNZD 132
GBPCAD 118
AUDJPY 113
EURCAD 109
CADCHF 108
NZDCAD 92
NZDJPY 91
EURAUD 89
USDCHF 88
CHFJPY 87
GBPUSD 83
AUDUSD 74
EURGBP 74
EURUSD 69
NZDCHF 67
USDJPY 66
NZDUSD 58
AUDCHF 51
GBPCHF 40
GBPJPY 37
CADJPY 33
EURNZD 31
USDCAD 18
EURCHF 7
XAUUSD 4
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
GBPNZD 214
EURJPY 202
AUDCAD 92
GBPAUD 170
AUDNZD -336
GBPCAD 92
AUDJPY 86
EURCAD 94
CADCHF 93
NZDCAD 66
NZDJPY 94
EURAUD 170
USDCHF 94
CHFJPY 194
GBPUSD 100
AUDUSD 56
EURGBP 97
EURUSD 128
NZDCHF 71
USDJPY -29
NZDUSD 61
AUDCHF 79
GBPCHF 68
GBPJPY 78
CADJPY 67
EURNZD 47
USDCAD 7
EURCHF 9
XAUUSD 3
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
GBPNZD 43K
EURJPY 32K
AUDCAD 14K
GBPAUD 30K
AUDNZD -53K
GBPCAD 16K
AUDJPY 15K
EURCAD 14K
CADCHF 8.2K
NZDCAD 9.9K
NZDJPY 15K
EURAUD 27K
USDCHF 8.1K
CHFJPY 30K
GBPUSD 11K
AUDUSD 6.3K
EURGBP 7.4K
EURUSD 13K
NZDCHF 6.4K
USDJPY 3.4K
NZDUSD 6.5K
AUDCHF 6.5K
GBPCHF 6K
GBPJPY 12K
CADJPY 10K
EURNZD 8.9K
USDCAD 2.9K
EURCHF 861
XAUUSD 3.5K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +16.51 USD
Schlechtester Trade: -47 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 352
Max. aufeinandergehende Verluste: 8
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +443.42 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -147.30 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "RoboForex-ECN" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

VTindex-MT5
0.00 × 1
Bybit-Live
0.00 × 1
Tradestone-Real
0.00 × 1
RoboMarketsDE-ECN
0.23 × 40
VantageFXInternational-Live
0.38 × 48
ICMarkets-MT5
0.43 × 23
ForexTimeFXTM-Live01
0.49 × 49
FIBOGroup-MT5 Server
0.67 × 3
MonetaMarkets-Live
0.67 × 6
Alpari-Real01
0.86 × 42
ScopeMarkets-Live
0.91 × 107
RannForex-Server
0.99 × 73
STARTRADERFinancial-Live 3
1.00 × 3
VantageInternational-Live 13
1.00 × 12
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
1.00 × 1
VantageInternational-Live 5
1.00 × 1
RoboMarketsSC-ECN
1.17 × 41
VantageInternational-Live 15
1.27 × 15
ICMarketsEU-MT5-2
1.36 × 147
StriforLLC-Live
1.40 × 5
Teletrade-Sharp ECN
1.49 × 109
PUPrime-Live2
1.55 × 319
VantageInternational-Live 7
1.57 × 148
FXCC1-Trade
1.60 × 10
CapitalPointTrading-MT5-4
1.60 × 719
noch 114 ...
Keine Bewertungen
2025.12.26 08:08
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.12.24 02:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.24 01:14
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.24 00:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 20:08
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 02:50
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.19 09:23
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.24 16:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.24 15:11
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.21 10:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.19 10:49
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.11.18 15:53
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.18 14:44
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.18 10:35
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.18 09:35
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.18 08:35
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.17 19:29
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.17 17:19
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.17 15:09
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.17 02:28
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
