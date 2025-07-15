- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
2 543
Gewinntrades:
2 385 (93.78%)
Verlusttrades:
158 (6.21%)
Bester Trade:
16.51 USD
Schlechtester Trade:
-47.34 USD
Bruttoprofit:
3 421.27 USD (484 085 pips)
Bruttoverlust:
-1 256.21 USD (170 058 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
352 (443.42 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
443.42 USD (352)
Sharpe Ratio:
0.34
Trading-Aktivität:
98.57%
Max deposit load:
25.37%
Letzter Trade:
1 Stunde
Trades pro Woche:
69
Durchschn. Haltezeit:
3 Tage
Erholungsfaktor:
10.14
Long-Positionen:
1 220 (47.97%)
Short-Positionen:
1 323 (52.03%)
Profit-Faktor:
2.72
Mathematische Gewinnerwartung:
0.85 USD
Durchschnittlicher Profit:
1.43 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-7.95 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
8 (-147.30 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-147.30 USD (8)
Wachstum pro Monat :
6.70%
Jahresprognose:
81.26%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.04 USD
Maximaler:
213.45 USD (7.55%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
7.56% (213.69 USD)
Kapital:
44.64% (962.79 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|GBPNZD
|277
|EURJPY
|223
|AUDCAD
|157
|GBPAUD
|147
|AUDNZD
|132
|GBPCAD
|118
|AUDJPY
|113
|EURCAD
|109
|CADCHF
|108
|NZDCAD
|92
|NZDJPY
|91
|EURAUD
|89
|USDCHF
|88
|CHFJPY
|87
|GBPUSD
|83
|AUDUSD
|74
|EURGBP
|74
|EURUSD
|69
|NZDCHF
|67
|USDJPY
|66
|NZDUSD
|58
|AUDCHF
|51
|GBPCHF
|40
|GBPJPY
|37
|CADJPY
|33
|EURNZD
|31
|USDCAD
|18
|EURCHF
|7
|XAUUSD
|4
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|GBPNZD
|214
|EURJPY
|202
|AUDCAD
|92
|GBPAUD
|170
|AUDNZD
|-336
|GBPCAD
|92
|AUDJPY
|86
|EURCAD
|94
|CADCHF
|93
|NZDCAD
|66
|NZDJPY
|94
|EURAUD
|170
|USDCHF
|94
|CHFJPY
|194
|GBPUSD
|100
|AUDUSD
|56
|EURGBP
|97
|EURUSD
|128
|NZDCHF
|71
|USDJPY
|-29
|NZDUSD
|61
|AUDCHF
|79
|GBPCHF
|68
|GBPJPY
|78
|CADJPY
|67
|EURNZD
|47
|USDCAD
|7
|EURCHF
|9
|XAUUSD
|3
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|GBPNZD
|43K
|EURJPY
|32K
|AUDCAD
|14K
|GBPAUD
|30K
|AUDNZD
|-53K
|GBPCAD
|16K
|AUDJPY
|15K
|EURCAD
|14K
|CADCHF
|8.2K
|NZDCAD
|9.9K
|NZDJPY
|15K
|EURAUD
|27K
|USDCHF
|8.1K
|CHFJPY
|30K
|GBPUSD
|11K
|AUDUSD
|6.3K
|EURGBP
|7.4K
|EURUSD
|13K
|NZDCHF
|6.4K
|USDJPY
|3.4K
|NZDUSD
|6.5K
|AUDCHF
|6.5K
|GBPCHF
|6K
|GBPJPY
|12K
|CADJPY
|10K
|EURNZD
|8.9K
|USDCAD
|2.9K
|EURCHF
|861
|XAUUSD
|3.5K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +16.51 USD
Schlechtester Trade: -47 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 352
Max. aufeinandergehende Verluste: 8
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +443.42 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -147.30 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "RoboForex-ECN" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
VTindex-MT5
|0.00 × 1
|
Bybit-Live
|0.00 × 1
|
Tradestone-Real
|0.00 × 1
|
RoboMarketsDE-ECN
|0.23 × 40
|
VantageFXInternational-Live
|0.38 × 48
|
ICMarkets-MT5
|0.43 × 23
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.49 × 49
|
FIBOGroup-MT5 Server
|0.67 × 3
|
MonetaMarkets-Live
|0.67 × 6
|
Alpari-Real01
|0.86 × 42
|
ScopeMarkets-Live
|0.91 × 107
|
RannForex-Server
|0.99 × 73
|
STARTRADERFinancial-Live 3
|1.00 × 3
|
VantageInternational-Live 13
|1.00 × 12
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|1.00 × 1
|
VantageInternational-Live 5
|1.00 × 1
|
RoboMarketsSC-ECN
|1.17 × 41
|
VantageInternational-Live 15
|1.27 × 15
|
ICMarketsEU-MT5-2
|1.36 × 147
|
StriforLLC-Live
|1.40 × 5
|
Teletrade-Sharp ECN
|1.49 × 109
|
PUPrime-Live2
|1.55 × 319
|
VantageInternational-Live 7
|1.57 × 148
|
FXCC1-Trade
|1.60 × 10
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|1.60 × 719
noch 114 ...Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Keine Bewertungen